Je to najbolj znana slovenska podjetnica?

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov slovenskih gospodinjstev. La Popsi je med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se soustanoviteljica spominja svoje poti.

Od garaže do prve velike priložnosti

Zgodba La Popsi se ne začne v bleščeči proizvodnji ali z izdelanim poslovnim načrtom, ampak precej bolj skromno: "Bili smo v garaži. Dobesedno. Imeli smo vizijo postati neka resna firma, seveda pa nismo imeli znanja, zato smo ga začeli nabirati v garažni proizvodnji," se začetkov spominja Neža. To je bila faza, ki jo danes marsikdo romantizira, a v resnici pomeni predvsem veliko improvizacije, učenja in napak. Takrat sta Neža in Karmen predvsem sledili občutku in želji po ustvarjanju nečesa svojega. In iz kje izhaja motivacija? Iz svobode ali vsaj predstave o njej. "Res sem mislila, da imajo podjetniki ogromno svobode, specifično kar se tiče prostega časa, oziroma razporejanja časa po svoje. Poleg tega pa seveda občutek, da ustvarjaš nekaj svojega, nekaj kar rešuje tvoje probleme, istočasno pa še probleme drugih." Ideja o naravnih sladolednih lučkah brez dodanega sladkorja, glutena in umetnih dodatkov je nastala iz zelo osebne potrebe: želje po boljši, bolj zdravi alternativi sladkim prigrizkom. Njuna zgodba pa se je začela zares razvijati šele, ko sta se odločili stopiti iz garaže pred širšo javnost.

Dobili smo priložnost, da iz garažne firme postanemo resno podjetje. Povečali smo proizvodnjo, odprli tuje trge, postali prepoznavna blagovna znamka.

Vstop v projekt Štartaj Slovenija je bil tveganje, ki se je izplačalo

icon-expand FOTO: Facebook

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Aljoša Rebolj

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja 1 / 5 La Popsi - spomini na Štartaj Slovenija









Vstop v projekt Štartaj Slovenija je bil za La Popsi prelomnica. A odločitev ni bila brez strahov. Prav nasprotno. "Absolutno nas je bilo strah, da se je šov odvijal na pozno jesen oziroma zimo, mi pa smo se prijavili s sladoledom," pove Neža z nasmehom. "Res nas je skrbelo, da ne bomo nič prodali." Takrat si nista znali predstavljati, kako močno bo projekt vplival na njuno življenje in posel. "Mogoče nekje, globoko v podzavesti, upaš, da bo, ampak v resnici pa se ti niti sanja ne, v kaj se spuščaš," nam je zaupala Neža. In potem se je zgodilo nekaj, kar je presenetilo tudi njiju . La Popsi je postal Hit produkt leta 2018. Ta trenutek ni pomenil le zmage, ampak predvsem potrditev, da sta na pravi poti. In še več, odprl jima je vrata v svet, ki si ga prej nista upali niti predstavljati.

icon-expand Štartaj Slovenija, razglasitev Hit produkt 2018 FOTO: Aljoša Kravanja

Sodelovanje v projektu jima je omogočilo nekaj, kar je za mnoge podjetnike ključnega pomena: prehod iz ideje v resen posel. "Dobili smo priložnost, da iz garažne firme postanemo resno podjetje. Povečali smo proizvodnjo, odprli tuje trge, postali prepoznavna blagovna znamka." A ta prehod ni bil enostaven. Takoj po koncu oddaje so sledili najtežji trenutki. "Takoj po koncu smo dobili največje naročilo, saj smo širili število prodajnih mest iz 13 Intersparov na vse Sparove trgovine po Sloveniji. To je za nas pomenilo, da smo se za določen čas preselili v proizvodnjo." To obdobje je bilo vse prej kot glamurozno, a kljub temu sta vztrajali. In prav vztrajnost je bila tista, ki ju je pripeljala do trenutka, ko sta prvič zares začutili, da sta postali podjetnici v pravem pomenu besede.

"Res sem mislila, da je podjetništvo romantika"

Če je bila predstava o podjetništvu na začetku nekoliko idealizirana, je danes pogled precej bolj prizemljen. "Iskreno. Res sem mislila, da je podjetništvo romantika. Da se ukvarjaš s stvarmi in ljudmi, ki so ti ljubi in te to res izpopolnjuje. No, danes vem, da je to le en majhen del podjetništva." Realnost? "Danes vidim podjetništvo kot reševanje problemov na dnevni bazi in verjamem, da dokler se ti s problemi da ukvarjati, si na pravi poti." S tem se je spremenila tudi ona sama. "Pred šovom sem bila mlada, trmasta, neizkušena, neučakana, ampak pogumna in vztrajna. Danes pa bi rekla, da me pogum in vztrajnost še spremljata, sem pa veliko bolj mirna, previdna in potrpežljiva," pravi Neža. Z drugimi besedami nam pove, da je previdno pogumna: "Veliko si upam, vendar odločitve, sploh velike, prespim in dvakrat pomislim, preden reagiram. Tega prej nisem počela." La Popsi danes ni več le sladoled na palčki, ampak razvejana znamka sadnih izdelkov, ki vključuje zamrznjene deserte, sorbete, sadne bonbone in druge inovacije. Osnova pa ostaja enaka kot na začetku. Njuna posebnost je še vedno v tem, da izdelki ne vsebujejo dodanega sladkorja, glutena ali umetnih dodatkov, velik poudarek pa dajeta tudi izvoru surovin. Kolikor je mogoče, sodelujeta z lokalnimi pridelovalci, pri eksotičnem sadju pa izbirata kakovostne, zorjene plodove.

Prav ta zavezanost kakovosti je eden od razlogov, da so izdelki še danes prisotni na policah trgovin. Kupci jih lahko najdejo v trgovinah SPAR in INTERSPAR, kjer ostajajo del ponudbe tudi po vseh teh letih.

A kljub temu Neža poudarja, da odzivi kupcev ostajajo ključni. "Vsak odziv, dober ali slab, mi enako pomeni. Res sem vesela, da si kupci vzamejo čas in z nami delijo svoja mnenja, občutke, ideje. Le na ta način lahko vemo, da smo na pravi poti."

Velike odločitve je treba prespati. Ne reagiraj na prvo žogo. Pogovori se z nekom, ki ima več znanja in izkušenj, zavedaj pa se, da je odločitev na koncu še vedno tvoja.

Rast, povezovanja in novi projekti

La Popsi se skozi leta ni ustavil. Nasprotno: razvijajo nove produkte in iščejo nove priložnosti. "Razvili smo že kar nekaj novih izdelkov, nekatere uspešno, nekatere manj uspešno." Med novejšimi projekti je tudi sodelovanje z drugimi podjetniki iz skupnosti Štartaj Slovenija. "Trenutno moj najljubši nov izdelek je jabolčna čežana pod blagovno znamko Basically Fruit, ki so jo za nas pripravili pri Hudo Dobro." Poleg tega so se podali tudi na povsem nova področja. "Drug projekt je na področju kozmetike, kjer smo v sodelovanju razvili balzame za ustnice s sadnimi vonji in okusi. Med zanimivejšimi novostmi pa je tudi liofilizirano sadje za pripravo napitkov," pravi. Projekt Štartaj Slovenija jima ni dal le poslovne priložnosti, ampak tudi pomembne življenjske lekcije. Ena izmed njih je postala skoraj njun moto: "Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse." To se odraža tudi v njunem sodelovanju. Tako med njima kot z drugimi podjetniki, partnerji in kupci. Če bi lahko danes svetovala sebi na začetku poti, bi bil nasvet preprost, a zelo pomemben: "Velike odločitve je treba prespati. Ne reagiraj na prvo žogo. Pogovori se z nekom, ki ima več znanja in izkušenj, zavedaj pa se, da je odločitev na koncu še vedno tvoja." Danes uspeh zanjo ni več povezan zgolj s številkami ali rastjo podjetja. "Zame je uspeh, da sem se naučila odklopit firmo. Da si vzamem čas zase, za družino, za sprostitev. Človek res veliko bolje opravlja svoje delo spočit," pravi.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV 1 / 3 LA POPSI





V letošnji, že 11. sezoni projekta Štartaj Slovenija, so La Popsi uvrščeni med t. i. Legendarnih 12. To so znamke, ki so v desetletju pustile največji pečat. To pomeni, da niso več le ena izmed zgodb, ampak simbol uspeha projekta in dokaz, da lahko slovenske ideje ob pravi podpori zrastejo v trajnostne in zaupanja vredne blagovne znamke.

Kaj pa čez 10 let?