Nika Zorjan predstavlja novo pesem Brez skrbi, ki pod navidezno lahkotnim naslovom skriva precej globlja čustva. Tokrat se je preizkusila v country ritmih, pesem pa pripoveduje zgodbo o ženski, ki je predolgo utišala svojo intuicijo in verjela nekomu, ki ji ni govoril resnice. Ob izidu nove skladbe je spregovorila o ljubezni, razočaranju, poslušanju notranjega glasu in simboliki videospota.

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Nova pesem govori o tem, kar mnogi predobro poznajo

Čeprav naslov Brez skrbi zveni lahkotno in optimistično, je sporočilo pesmi precej drugačno. Nika v njej odpira temo razočaranja v ljubezni, občutka, ko slutimo, da nekaj ni v redu, a si tega ne želimo priznati. Kot pojasnjuje, pesem govori o ženski, ki po razhodu opazuje, kako nekdanji partner nadaljuje svoje življenje, sama pa se še vedno sooča z bolečimi čustvi.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Gal Prah

"Gre za to, da sprejmeš, da nekdo ni zate in da mu kljub vsemu lahko privoščiš srečo. Pomembno je, da sprejmeš tudi bolečino, a se hkrati zavedaš, da moraš iti naprej, ker te nekje čakajo lepše stvari," pravi, a poudarja, da pesem sicer ne govori o njeni izkušnji. Pesem tako ni le zgodba o izgubi, temveč tudi o sprejemanju, osebni rasti in pogumu, da nekoga izpustimo iz svojega življenja.

Tokrat jo je navdušil in navdihnil country

Po uspešnicah Kliše, Lažnive oči in Pardon se je pevka odločila za nekoliko drugačen glasbeni izraz. S svojo prepoznavno čustveno interpretacijo je tokrat stopila v svet country glasbe, ki ji je že dolgo zelo blizu. "Country glasba mi je že od nekdaj zelo blizu. Obožujem vse, od kavbojskih škornjev do resic in drugih značilnih detajlov. Ampak tisto, kar me pri countryju najbolj privlači, je občutek, ki mi ga daje. V njem je nekaj iskrenega, toplega in domačega," je povedala. Dodaja, da jo pri tem žanru najbolj navdušuje pripovedovanje zgodb in sposobnost preprostih melodij, da prebudijo zelo močna čustva.

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"V ljubezni intuicijo najpogosteje ignoriramo"

Ena osrednjih tem pesmi je prav intuicija. Nika meni, da ljudje še posebej v partnerskih odnosih pogosto preslišimo opozorila, ki nam jih pošilja notranji občutek. "Mislim, da se to najpogosteje dogaja v ljubezni. Ko imaš nekoga rad in imaš o njem idealno sliko, si želiš verjeti temu, kar vidiš. Čeprav intuicija pogosto govori, da nekaj ni prav, tega nočeš sprejeti, ker te čaka realnost, ki je v tistem trenutku ne želiš videti," nam v izjavi pove Nika.

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Prepričana je, da je intuicija zelo močna in da bi se jo morali naučiti poslušati veliko prej. "Moramo se zavedati, da je intuicija res močna in da se jo moramo naučiti poslušati, preden bo prepozno," še doda.

Laganje boli, a tudi ignoriranje sebe ni nič lažje

Pevka priznava, da je težko odgovoriti na vprašanje, kaj bolj boli: ko ugotovimo, da nam je nekdo lagal, ali ko spoznamo, da smo ves čas ignorirali lastne občutke. "Oboje je grozno težko. Ko ugotoviš, da ti partner laže, to res zaboli in prizadene. Po drugi strani pa je boleče tudi spoznanje, da nisi poslušal svojega telesa in intuicije," je prepričana Nika. Dodaja, da lahko iz takšnih izkušenj kljub vsemu veliko odnesemo. "Ključno je, da se po takšni izkušnji naučiš poslušati sebe in da že prej prepoznaš stvari, ki niso dobre zate," še dodaja.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Matic Gabriel

Tudi sama priznava, da je v zvezah predolgo vztrajala

Čeprav nova pesem ne govori o njenem osebnem življenju, je Nika med pogovorom razkrila, da se pri eni stvari še kako prepozna. "Pesem ne govori o moji osebni izkušnji, ampak če govorim o partnerstvih, definitivno spadam med ljudi, ki predolgo vztrajajo v zvezi," pravi. Pravi, da jo življenjske izkušnje učijo, da mora bolj zaupati sebi. "Imela sem dve zelo dolgi zvezi in mislim, da bi v nekaterih trenutkih mogoče morala prej začeti poslušati svoje telo. Ampak to je nekaj, česar se še vedno učim," pravi Nika.

V videospotu pomembno vlogo igra metulj

Posebnost videospota je tudi metulj, ki se pojavlja skozi celotno zgodbo. Čeprav deluje kot estetski detajl, skriva močno simboliko. "Nisem želela klasične zgodbe z moškim v videospotu. Želela sem z vizualnimi prizori povedati svojo zgodbo," pravi Nika. Kot pravi, metulj simbolizira svobodo, spremembe in sposobnost, da določene stvari pustimo za seboj. "Meni metulj predstavlja to, da sprejmeš situacijo in se zavedaš, da lahko greš naprej tudi brez osebe, ki ni prava zate," poudarja. Ob tem poudarja, da si lahko vsak gledalec simbol razlaga po svoje. "Lahko si nekdo predstavlja, da je metulj nekdanji partner, ki ga končno spustiš. Lahko pa predstavlja znak, da si na pravi poti. To prepuščam domišljiji gledalcev," pravi.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Gal Prah

Vsaka pesem pripoveduje svojo zgodbo

Ob primerjavi z njenimi preteklimi uspešnicami Nika poudarja, da med skladbami ne želi izbirati favoritov. "Brez skrbi, Pardon, Kliše in Lažnive oči so popolnoma različne zgodbe. Vsaka nosi svoje sporočilo in svoj trenutek," je prepričana Nika. Nova pesem je po njenih besedah bolj melanholična, čustvena in umirjena, medtem ko je bila Pardon veliko bolj igriva in lahkotna. "Vedno sledim občutkom. Pomembno mi je, da pesem začutim, da jo imam rada in da sem ponosna na končni izdelek," pravi.

Prav zato tudi Brez skrbi vidi kot posebno poglavje svojega glasbenega ustvarjanja. Tokrat nekoliko bolj country, nekoliko bolj melanholično, a še vedno iskreno in zelo osebno.

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