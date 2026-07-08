Ni očarala zgolj z rdečo obleko, temveč tudi z igralskim in plesnim talentom

Z Niko Zorjan smo poklepetali o njeni najnovejši pesmi Pardon, videospotu, ki nadaljuje zgodbo njene velike uspešnice Kliše, o ustvarjalnem procesu, plesnih izzivih, igralskih sanjah in načrtih za prihodnost. Pevka, ki je v zadnjem letu prejela kar dve nagradi zlata piščal, se vrača z novo glasbeno zgodbo, ki združuje retro estetiko, poletno svežino in iskreno čustveno sporočilo.

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Nika Zorjan po dveh zlatih piščalih predstavlja novo pesem Pardon

Po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z veliko uspešnico Kliše in kar dvema prestižnima glasbenima nagradama zlata piščal, se Nika Zorjan vrača z novim singlom Pardon. Na letošnji podelitvi strokovnih glasbenih nagrad zlata piščal je prejela priznanje za zabavno izvajalko leta, skupaj z Masayah pa je za pesem Kliše osvojila še nagrado za zabavno skladbo leta. Zdaj odpira novo glasbeno poglavje s poletno uspešnico Pardon, ki govori o moči, zrelosti in izbiri samega sebe.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Teo Trup

Videospot kot nadaljevanje zgodbe iz uspešnice Kliše

Ena najbolj zanimivih posebnosti nove pesmi je njen videospot, ki predstavlja neposredno nadaljevanje zgodbe iz Klišeja. Nika je razkrila, da je režiser Niko Karo predlagal, da retro estetiko obeh pesmi povežeta v skupno pripoved. "Ko sva se z režiserjem Nikom Karom pogovarjala o scenariju, je dobil idejo. Glede na to, da sta oba komada malo retro, je rekel: "Kaj pa, če bi dala nadaljevanje Klišeja?" Jaz sem rekla: "Daj, da pokličem te tri glavne igralce," in vsi so imeli čas. To je bil znak, da se mora zgoditi," je o ideji za nastanek videospota povedala Nika in dodala, da je zgodba pravzaprav nadaljevanje, ki se dogaja 'nekaj let po Klišeju'. "Spet se srečam s tem Leonom. Spet je on s tisto blondinko tam, ampak na koncu se zgodi, da imamo ženske svoj tim girl power. In tega playerja ni več," je še dodala o zgodbi.

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V videospotu se tako ponovno pojavi igralec Leon Pučnik, skupaj z Nastjo Mlakar in Nastjo Vodenik, ki so že v prejšnjem videu navdušili s svojo energijo in igralskim talentom. Tokrat zgodba dobi svež zasuk – ženski "girl power" moment, ki zaključek obrne v Nikino korist.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Teo Trup

V nadaljevanju si lahko preberete celoten pogovor z Niko Zorjan, kjer je razkrila ozadje nastanka pesmi Pardon, kako je nastajal videospot, zakaj je snemala demo v izmišljeni francoščini, kako se pripravlja na plesne koreografije, zakaj si že od malega želi igrati v filmih in katere serije ter filme najraje gleda.

Kaj nam lahko poveš o novi pesmi z naslovom Pardon?

Oh, Pardon je moja najnovejša pesem. Govori o trenutku, ko se dve pretekli ljubezni srečata in v tistem momentu začutiš, da je še neka kemija med vama. Ampak se pa zavedaš, da čustva niso dovolj in da je ta zgodba pregloboka, zato elegantno uporabiš besedo "pardon". V bistvu izbereš sebe in se odmakneš od situacije, ker je mogoče boljše, da nekatere stvari ostanejo v preteklosti.

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Od kod si črpala navdih? Morda iz svoje življenjske izkušnje?

Je pesem dolgo nastajala?

Ne, morala je nastati v enem tednu, tako da sem bila kar pod pritiskom. Sicer ne maram pisati pesmi pod pritiskom, ker se mi zdi, da se včasih lahko malo vsi ujamemo v krč. Ampak je uspelo in Pardon je tu. Videospot je tu in jaz sem noro, noro ponosna.

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Kaj želiš, da poslušalci začutijo ob poslušanju te pesmi? Misliš, da se pogosto znajdemo v takih situacijah?

Si tudi sama sodelovala pri nastajanju zgodbe videospota?

Ja. Z Nikom sva napisala cel scenarij. Jaz sem šla takoj v akcijo, poklicala vse statiste, ljudi. Kristalna palača, lokacija studio. Moje plesalke z mano plešejo že na vseh špilih. Tudi plesalce sem dobila ... Bilo je pestro, ampak vredno vsega.

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Koliko vaj je potrebnih za plesno točko v videospotu?

Če ti iskreno povem, imela sem samo dve vaji, ampak ti dve vaji sta mi dali motivacijo. Ampak Živa, ki je vodja plesne skupine v videospotu, je rekla, da sem kar talentirana, in mi je dala motivacijo, da bom res hodila vsaj na vsaka dva tedna na vaje. To mi koristi pri plesu, kondiciji in nastopih. Želim si izboljšati nastope in jih dvigniti na višjo raven, da dam poslušalcem še več. Zato se mi zdi dobra poteza, da se lotim tega in grem na delo.

icon-expand Nika Zorjan in Leon Pučnik FOTO: Teo Trup

Kako pogosto vadite za nastope? Je to zate fizično in miselno naporno?

Bolj miselno, ker nisem v osnovi plesalka. Ko dodamo koreografije, je to meni miselni proces, najprej se moram adaptirati, avtomatizirati gib. Ko mi nekdo doda nekaj novega, sem tak: "Moj bog, moji možgani ne zmorejo tega. Preračunavam ..." Ampak vaja dela mojstra. Trenutno je premalo vaj, da bi bila mojstrica, ampak bo šlo.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Teo Trup

V videospotu je veliko lepih stajlingov. Kateri je tvoj najljubši?

V videospotu pokažeš tudi igralski talent. Kako gledaš na to?

Noro sem se zabavala. Ful sem rada v središču pozornosti, predvsem ko so kamere. Od malega sem si želela biti igralka. Če bi kdo imel v filmu ali seriji kakšno vlogo, se javim. Rada se vživim v vloge. Všeč mi je, da sem pevka in da lahko sama sebe izkoristim za videospote, kjer moram pokazati tudi igralsko plat.

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Kako sta ustvarila kemijo z glavnim igralcem?

Poznam ga že od Klišeja, sva prijatelja. Ko smo prišli na Pardon, je bilo takoj: "Ej, kje si, stari? Let's go!" Kemija je bila že od prej. Leon Pučnik je igral tudi v seriji Gospod profesor. Vsi smo dol padli, ko smo videli videospot, kakšne igralske sposobnosti ima. Tudi Nastja Mlakar in Nastja Vodenik sta odlični. Vsi so opravili nalogo izvrstno.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Teo Trup

Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost?

Imam tri komade in z ekipo razmišljamo, kateri bo prvi. Mogoče Za eno noč na zemlji, mogoče ne. Predstavila sem ga v Križankah. Ampak ne bom nič govorila za ziher, ker se pri meni stvari spreminjajo. Zarečenega kruha se največ poje. Pustila bom, da se zgodi, kot se mora.

Bo tudi naslednji videospot imel zgodbo?

Za Noč na zemlji je že posnet videospot. Hotela sem ga izdati marca, ampak se je zavleklo. Maja nisem hotela dati čustvene zgodbe, ker rabimo svežino. Videospot je zelo globoka čustvena zgodba o starejšem gospodu, ki je celo življenje hrepenel po eni ženski, a ji zaradi strahu pred zavrnitvijo tega nikoli ni povedal. Življenje je šlo mimo brez nje. To je opomnik, da si povemo, kar čutimo, zdaj, ko smo še živi in zdravi.

Kaj želiš sporočiti ljudem za poletje?

Želim vam, da se imate čim lepše. Da veliko pijete, da ste hidrirani, da uporabljate zaščitni faktor, da ne boste preveč zažgani. Da smo čim bolj prijazni drug do drugega, ker lepih besed nikoli ni dovolj. Imejte se radi, pridite na kakšen moj koncert, spijte kakšno dobro penino. Uživajte življenje.

Celoten videospot si lahko ogledate spodaj.