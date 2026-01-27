Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?

Prodaja vstopnic za Noč Modrijanov je bila že v prvih nekaj dneh izjemno uspešna. V prvi uri prodaje so prodali kar večino razpoložljivih vstopnic. "To je res fenomen. Mi smo sicer bili navajeni še iz Celja prej, zdaj so se preselili v dvorano Stožice ... Jaz sem vedela, oziroma naša ekipa je vedela, kaj se bo zgodilo," je za 24ur.com povedala izvršna direktorica Eventima Nicole Radermacher.
Kljub izjemnemu zanimanju je nekaj vstopnic še vedno na voljo, zato je zdaj pravi trenutek, da pohitite in si zagotovite mesto na spektaklu, ki ga preprosto ne smete zamuditi. Blaž Švab je zaupal, da se Modrijani na dogodek že intenzivno pripravljajo: "Začeli smo z vajami. Prva sreda v mesecu je bila rezervirana za vaje in nove pesmi. Najbolj se veselimo tega, da bomo veliko skupaj, veliko delali ter izboljševali petje in kakovost izvajanja."
