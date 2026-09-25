Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste

Letošnja Noč Modrijanov v Stožicah združuje okoli tisoč nastopajočih, organizatorji pa so pripravili najbogatejši program doslej. Osrednje sporočilo dogodka so povezanost, družina, skupnost, ljubezen do Slovenije in glasba, ki povezuje generacije.

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Med odvijanjem prvega koncerta smo se tudi sami sprehodili po zaodrju in ujeli nekaj nastopajočih, ki so priznali, da jih pred tako velikim dogodkom spremljajo predvsem pozitivni občutki, pričakovanje in zdrava mera treme. Preverite, s kom vse smo poklepetali in kaj so nam zaupali.

Gregor Ravnik: "Komaj čakam, da pokažemo, kaj smo naredili"

Med gosti je bil tudi priljubljeni pevec Gregor Ravnik, ki pred nastopom ni skrival navdušenja.

icon-expand Gergor Ravnik FOTO: Zadovoljna.si

"Komaj čakam, da pokažemo, kaj smo pripravili. Biti med publiko in na odru je nekaj najlepšega, delati za publiko pa sploh," nam je povedal. Priznal je, da so živčki pred nastopom del njegovega poklica. "Mora biti tista zdrava trema. Ne strah, ampak adrenalin, ki te naredi še boljšega na odru," je dejal.

Mlada tekmovalka šova Slovenija ima talent navdušena nad veličino dogodka

V zaodrju smo ujeli tudi Evo Brumen Košar, ki jo gledalci poznajo iz šova Slovenija ima talent. Za mlado pevko je bil nastop v Stožicah posebno doživetje. "Ko sem stopila na oder, je bil res en velik 'vau'. Še nikoli nisem videla vsega tako lepo pripravljenega," je priznala.

icon-expand Eva Brumen Košar FOTO: Zadovoljna.si

Tudi simpatična Eva je priznala, da je občutila pozitivno tremo preden je stopila na oder. "Pa mogoče te malo zdrave treme, ker vseeno pred toliko ljudmi še nisem nastopala in je res neprecenljiva izkušnja," je povedala. Dodala je, da se je za nastop pripravljala predvsem z vajami. "Najbolj pomembna je vaja, potem pa uživanje na odru," pravi Eva, ki jo v prihodnosti prav gotovo čaka še veliko koncertov in ogromnih odrov.

Isaac Palma: "Počutim se, kot da imam rojstni dan"

Posebnega vzdušja ni skrival niti Isaac Palma, ki ga je množica obiskovalcev vidno ganila. "Ne vem, če je to trema. Počutim se zelo vesel, kot da imam rojstni dan. Takšne priložnosti je treba zagrabiti," nam je povedal tik pred nastopom.

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Njegov recept za veliki oder je preprost: "Biti pozitiven, dobre volje in se ne obremenjevati." Priznal pa je, da se veseli tudi nocojšnega koncerta, za katerega meni, da bo še bolj sproščen. "Torej za jutri tudi pričakujem, da bo isto ali še boljše. Danes je tista mini trema, jutri pa mislim, da je ne bo. Mislim, da bomo vsi bolj sproščeni in bo tudi lepo."

icon-expand Isaac Palma FOTO: Zadovoljna.si

Jože Potrebuješ: "Danes se je v Stožicah zbrala cela Slovenija"

Posebno energijo večera je izpostavil tudi Jože Potrebuješ iz skupine Čuki, ki se je Modrijanom pridružil na odru. "Ne vem, če je že kdaj bilo toliko domače slovenske glasbe na enem mestu. V takem obsegu in s takim spektaklom pa zagotovo ne," je povedal. Na vprašanje, kaj pričakuje od občinstva, pa odgovoril: "Danes se je v Stožicah zbrala cela Slovenija. Ko bomo skupaj z Modrijani zapeli 'Daj mi poljub' in se bodo ljudje objeli ter peli z nami, bo to sanjski scenarij."

icon-expand Jože Potrebuješ FOTO: Zadovoljna.si

Oto Pestner vesel zgodovinskega preseka slovenske glasbe

Na odru se je Modrijanom pridružil tudi Oto Pestner, ki je poudaril pomen povezovanja različnih obdobij slovenske glasbe. "Zelo sem vesel, da je bil na tej prireditvi prikazan tudi zgodovinski presek slovenskih popevk," je dejal po nastopu.

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Zaupal nam je tudi, da se z Modrijani že dolgo pozna, venček, ki so ga skupaj odpeli v Stožicah, pa so izvajali že večkrat. "To je tako močna točka, da bi bilo dobro, da jo še kdaj porabimo. In potem je Blaž rekel 'Dajmo mi to izkoristit in dajmo zapeti na Noči Modrijanov'."

icon-expand Oto Pestner FOTO: Zadovoljna.si

Bojan Cvjetićanin: "Štiri ure so za Modrijane otroška igrica"

Za energičen zaključek večera je poskrbel še Bojan Cvjetićanin. "Videl sem, da je notri že prava žurka. Veselim se svoje točke in upam, da bomo uspeli vsa čustva večera povezati v en nastop," je povedal ob svojem prihodu na prizorišče.

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Sam je nastopil čisto na koncu tega štiriurnega spektakla, na vprašanje, ali ga kaj skrbi, da bo takrat publika že utrujena, pa je odgovoril: "Kolikor poznam Modrijane, lahko ljudi držijo pokonci tudi 15 ur. Te štiri ure so zanje otroška igrica."

icon-expand Bojan Cvjetićanin FOTO: Zadovoljna.si

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Blaž Švab: "Smo velik narod, ki lahko piše velike zgodbe"

Posebno sporočilo letošnje Noči Modrijanov je izpostavil tudi Blaž Švab. Kot je povedal Aleksandru Pozveku pred dogodkom, ima prireditev zanj 'posebno moč'.

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"Menim, da smo velik narod, ki lahko piše velike zgodbe. Ko nekdo po Noči Modrijanov reče, da je ponosen, da je Slovenec, sem tudi jaz najbolj vesel," je dejal.

Po uspešnem prvem večeru bodo Modrijani nocoj spektakel v Stožicah ponovili še enkrat. Če gre soditi po odzivu občinstva, bodo tudi drugi večer znova napolnili dvorano in dokazali, da slovenska glasba še naprej združuje ljudi vseh generacij.