Tako je videti Nušino življenje v Dubaju

Simpatično blondinko Nušo Šebjanič smo prvič spoznali v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je s svojo neposrednostjo, energijo in čustveno iskrenostjo hitro postala ena izmed najbolj opaznih tekmovalk. V šovu je poskrbela za številne nepozabne trenutke, med drugim tudi za romantično iskrico z zasedenim tekmovalcem Timom Novakom, kar je dvignilo precej prahu v javnosti.

Nuša pa se ni ustavila pri eni sezoni Kmetije. Spremljali smo jo lahko tudi v aktualni sezoni, kjer pa se na žalost ni uspela prebiti tako daleč kot prvič. Je pa bila njena prisotnost toliko bolj opazna v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer se je za srce sanjskega Karla borila skoraj do samega konca.

Po dveh odmevnih resničnostnih šovih pa je zdaj naredila še en velik korak – preselila se je v Dubaj. "Do zdaj me je vedno nekaj omejevalo in držalo v Sloveniji," je ob selitvi zapisala na Instagramu in dodala: "Zdaj pa tega ni več, tako da lahko končno dam sebe na prvo mesto in delam v smeri svoje sreče."

O njeni selitvi v Dubaj smo z Nušo poklepetali tudi mi ter jo povprašali o njenih prvih vtisih in načrtih za prihodnost. Spodaj si lahko preberete celoten intervju z Nušo o njeni selitvi v Dubaj.

Nuša v šovu Sanjski moški Hrvaške

Kako to, da si se odločila za selitev v Dubaj? Te je k temu spodbudil kak poseben razlog ali oseba – morda prijateljica, s katero smo te lahko opazili na storyjih?

Lara je že dlje časa v Dubaju s svojim fantom in vedno je bil načrt ju obiskati, saj sta to moja zelo dobra prijatelja še od dni, ko smo vsi bili v Sloveniji. Tudi ko sem se odselila od Tamare, je bila Lara tista, ki mi je ves čas stala ob strani.

Nuša Šebjanič začenja novo poglavje v Dubaju.

Vedela sem, da ne bom ostala v Sloveniji, saj po selitvi nisem imela več nikogar, ki bi me držal tam. Z Laro sva se slišali dva dni po tem, vedela je, da imam visoke cilje v življenju in da jih doma ne bom uresničila, zato je pogovoru o tem, 'kako sem', sledilo vprašanje: 'Kaj če se preseliš v Dubaj?' ... In tukaj sem!

Si Dubaj obiskala že prej? Kaj te je ob prihodu najbolj presenetilo?

Ne, nikoli nisem obiskala Dubaja prej, še več – nikoli nisem zapustila Evrope do zdaj. Presenetilo me je veliko stvari, med drugim ozračje, kar je vsem splošno znano, da je tukaj zelo vroče, ampak je lepo poskrbljeno za prebivalce in turiste, da te ogromne vročine ne čutiš. Večeri so zelo prijetni, z Laro ostajava budni do zgodnjega jutra, sediva v parku in se pogovarjava o vseh stvareh. Varnost tukaj je na drugi ravni, domačini so prijazni, stavbe ogromne, lepe, moderne ... Kar se tiče samega mesta, je, kot da sem stopila v drug svet, ki ga gledaš v filmih in risankah. Za kariero pa je toliko možnosti, da je nemogoče ne uspeti. Z eno besedo – navdušena.

Kaj te v Dubaju čaka na kariernem področju?

Seveda je logično, da sem sem prišla kot model, iščem priložnosti in se prijavljam na avdicije. Za 'main job' pa vas bo presenetilo, ampak to bo presenečenje za drugič.

Kako si predstavljaš svoj vsakdan v Dubaju? Česa se najbolj veseliš?

Ne vem, kako bodo potekali moji vsakdani, ko bom tukaj prav doma. Zaenkrat sem kot turistka in obiskujem znamenitosti, lokacije itd. Z naslednjim tednom pa se začne pravo življenje. Najbolj se veselim samostojnosti v tako ogromnem mestu, svojega stanovanja, službe in nasploh uspeha.

Nuša s prijateljico Laro - Instagram zgodba

Kdaj približno načrtuješ vrnitev v Slovenijo?

V Slovenijo se bom vračala obiskat svoje domače in prijatelje. Nimam točnega datuma, kdaj, ampak zagotovo pridem za kakšen dan, dva ...

