Nuša Šebjanič - intagram zgodba
Intervju

Tako je videti Nušino življenje v Dubaju

Natalija Čepon
11. 05. 2026 04.00
6

Nuša Šebjanič je minuli teden presenetila svoje sledilce z novico, da se seli v tujino. Sledilci so najprej ugibali, kam odhaja, Nuša pa je nato na svojih družbenih omrežjih razkrila, da gre za Dubaj. Nušo smo kontaktirali tudi mi, ta pa nam je razkrila, kakšni so njeni prvi občutki in kako se privaja na življenje v Dubaju. Celoten intervju z Nušo vas čaka spodaj.

Simpatično blondinko Nušo Šebjanič smo prvič spoznali v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je s svojo neposrednostjo, energijo in čustveno iskrenostjo hitro postala ena izmed najbolj opaznih tekmovalk. V šovu je poskrbela za številne nepozabne trenutke, med drugim tudi za romantično iskrico z zasedenim tekmovalcem Timom Novakom, kar je dvignilo precej prahu v javnosti.

Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?

Nuša pa se ni ustavila pri eni sezoni Kmetije. Spremljali smo jo lahko tudi v aktualni sezoni, kjer pa se na žalost ni uspela prebiti tako daleč kot prvič. Je pa bila njena prisotnost toliko bolj opazna v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer se je za srce sanjskega Karla borila skoraj do samega konca.

Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra

Po dveh odmevnih resničnostnih šovih pa je zdaj naredila še en velik korak – preselila se je v Dubaj. "Do zdaj me je vedno nekaj omejevalo in držalo v Sloveniji," je ob selitvi zapisala na Instagramu in dodala: "Zdaj pa tega ni več, tako da lahko končno dam sebe na prvo mesto in delam v smeri svoje sreče."

Sta se Nuša in Karlo poljubila? Kdo govori resnico?

O njeni selitvi v Dubaj smo z Nušo poklepetali tudi mi ter jo povprašali o njenih prvih vtisih in načrtih za prihodnost. Spodaj si lahko preberete celoten intervju z Nušo o njeni selitvi v Dubaj.

Nuša v šovu Sanjski moški Hrvaške
Nuša v šovu Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO

Kako to, da si se odločila za selitev v Dubaj? Te je k temu spodbudil kak poseben razlog ali oseba – morda prijateljica, s katero smo te lahko opazili na storyjih?

Lara je že dlje časa v Dubaju s svojim fantom in vedno je bil načrt ju obiskati, saj sta to moja zelo dobra prijatelja še od dni, ko smo vsi bili v Sloveniji. Tudi ko sem se odselila od Tamare, je bila Lara tista, ki mi je ves čas stala ob strani.

Nuša Šebjanič začenja novo poglavje v Dubaju.
Nuša Šebjanič začenja novo poglavje v Dubaju. FOTO: osebni arhiv

Vedela sem, da ne bom ostala v Sloveniji, saj po selitvi nisem imela več nikogar, ki bi me držal tam. Z Laro sva se slišali dva dni po tem, vedela je, da imam visoke cilje v življenju in da jih doma ne bom uresničila, zato je pogovoru o tem, 'kako sem', sledilo vprašanje: 'Kaj če se preseliš v Dubaj?' ... In tukaj sem!

Si Dubaj obiskala že prej? Kaj te je ob prihodu najbolj presenetilo?

Ne, nikoli nisem obiskala Dubaja prej, še več – nikoli nisem zapustila Evrope do zdaj. Presenetilo me je veliko stvari, med drugim ozračje, kar je vsem splošno znano, da je tukaj zelo vroče, ampak je lepo poskrbljeno za prebivalce in turiste, da te ogromne vročine ne čutiš. Večeri so zelo prijetni, z Laro ostajava budni do zgodnjega jutra, sediva v parku in se pogovarjava o vseh stvareh.

Varnost tukaj je na drugi ravni, domačini so prijazni, stavbe ogromne, lepe, moderne ... Kar se tiče samega mesta, je, kot da sem stopila v drug svet, ki ga gledaš v filmih in risankah. Za kariero pa je toliko možnosti, da je nemogoče ne uspeti. Z eno besedo – navdušena.

Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Kaj te v Dubaju čaka na kariernem področju?

Seveda je logično, da sem sem prišla kot model, iščem priložnosti in se prijavljam na avdicije. Za 'main job' pa vas bo presenetilo, ampak to bo presenečenje za drugič.

Kako si predstavljaš svoj vsakdan v Dubaju? Česa se najbolj veseliš?

Ne vem, kako bodo potekali moji vsakdani, ko bom tukaj prav doma. Zaenkrat sem kot turistka in obiskujem znamenitosti, lokacije itd. Z naslednjim tednom pa se začne pravo življenje. Najbolj se veselim samostojnosti v tako ogromnem mestu, svojega stanovanja, službe in nasploh uspeha.

Nuša s prijateljico Laro - Instagram zgodba
Nuša s prijateljico Laro - Instagram zgodbaFOTO: Instagram zgodba

Kdaj približno načrtuješ vrnitev v Slovenijo?

V Slovenijo se bom vračala obiskat svoje domače in prijatelje. Nimam točnega datuma, kdaj, ampak zagotovo pridem za kakšen dan, dva ...

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky 11. 05. 2026 14.04
2 0
lepo bo zaslužila z veveričko
ODGOVORI
mentorhercul 11. 05. 2026 13.30
2 0
V Dubaju vedno rabijo nove. Stare se vračajo domov....
ODGOVORI
Hc4life 11. 05. 2026 12.31
2 0
Kot model.....punca daj malo samoreflexije
ODGOVORI
abmam 11. 05. 2026 11.50
2 0
Je to njen življenjski dosežek?
ODGOVORI
strupzdravilo 11. 05. 2026 11.40
1 0
poišči svojo mamico - ti bo veliko lažje
ODGOVORI
rokololo 11. 05. 2026 08.35
2 0
Bojda služi več kot Ronaldo. Ronaldo služi okoli 500.000 € na dan.
ODGOVORI
