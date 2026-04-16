Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'

V uredništvu smo gostili 'sanjskega' Petra Rašića, ki je tudi v živo potrdil vtis, ki ga je pustil v šovu – prijeten, umirjen in iskreno sproščen sogovornik, ki s svojo energijo hitro napolni prostor. Z nasmehom je odgovarjal na vsa naša vprašanja in pokazal, zakaj je osvojil srca gledalcev. Njegova srčna izbranka Anastasia se nam tokrat zaradi slabega počutja žal ni mogla pridružiti, a Petar je z veseljem delil tudi nekaj utrinkov iz njune skupne zgodbe.

Kako so kamere vplivale na razvoj njunega odnosa?

Petar je priznal, da kamere niso bistveno vplivale na dinamiko med njim in Anastasio. Kot je povedal za naš portal, sta imela tako za kot pred kamerami 'isti odnos' in da sta ne glede na kamere 'komaj čakala, da imata kakšen trenutek skupaj'.

Čeprav je bil šov poln izzivov, se je zanj vse nekako razjasnilo po njuni skupni noči, ki sta jo preživela brez kamer. Petar je priznal, da je imel 'zlati ključ' pri razvoju njunega odnosa 'zelo pomembno vlogo', po drugi strani pa je poudaril, da 'povezanosti med njima v nobenem primeru ni bilo več mogoče skriti'. Zlati ključ je bil po njegovem mnenju samo še dodaten 'veter v hrbet', njuna vez pa je tako postala 'še bolj izrazita'.

Petar ni verjel, da bo v šovu res našel ljubezen

Na začetku snemanja Petar ni verjel, da je v resničnostnem šovu sploh mogoče najti pravo ljubezen. A zgodilo se je ravno to. "Nikoli ne pričakuješ, da se bo to res zgodilo," je priznal in dodal: "Presenetilo me je in prebudilo neka čustva v meni, za katera nisem pričakoval, da se bodo zgodila." Povedal je tudi, da je komaj čakal vsak trenutek z njo. "Takrat je bilo zelo zanimivo, ker sem komaj čakal, da bom spet ob njej, da lahko zamenjava nekaj besed," je povedal.

Sprejem družin in življenje po šovu

Ljubezen med Petrom in Anastasio ni ostala le na televiziji – nadaljevala se je tudi v resničnem življenju. Kot je povedal za naš portal, sta oba prejela podporo svojih družin. "Ona ima podporo s svoje strani, jaz s svoje," je pojasnil in dodal: "Moji starši imajo zelo lepo mnenje o njej in skozi zgodbo, ki sem jo povedal, o tem, kdo pravzaprav je."

Razkril je tudi, da je že spoznal njenega brata. "Bil sem pri njej v Zadru. Brat je bil tam. Tako da sem ga imel priložnost spoznati in res lahko rečem vse najboljše o njem," je povedal.

Kako je bilo gledati samega sebe na televiziji?

Petar priznava, da je bila izkušnja gledanja samega sebe na zaslonu precej nenavadna. "To je nek drug zorni kot, ki ga do zdaj nisi videl," je povedal in dodal: "Gledaš sebe kot neko drugo osebo. To so stvari, ki se jih naučiš o sebi in jih do takrat nisi vedel."

V šovu drame ni manjkalo

Čeprav je bil šov poln dramatičnih trenutkov, Petar danes na vse skupaj gleda precej mirno. "Drama pride in gre," je dejal in dodal: "Osredotočava se drug na drugega in se ne ozirava na te stvari. Pomembno mi je, da je ona ob meni in to je to."

Tudi odnosa Karla in Kaje ni želel preveč komentirati. "Ne gledava drugih. Iskreno, osredotočava se samo nase," je poudaril in dodal: "Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben."

V kakšnem odnosu je z drugimi osebami iz šova?

Petar je razkril, da s Karlom nista več v rednih stikih, a ostajata v dobrih odnosih. "Vsak ima svoje življenje," je povedal in dodal: "Vsak ima nekako svoje obveznosti, na katere se osredotoča, in to je to." Na vprašanje o Nuši, ki je po šovu dejala, da bi izbrala njega, če ne bi bilo Anastasie, je odgovoril spoštljivo: "Veseli me, da je to izjavila. To je zelo lepo od nje, ampak moj celoten fokus je na Anastasii."

Kaj bi danes naredil drugače?

Petar nam je priznal tudi, da ne bi spremenil ničesar. "To je šov. Trudim se biti spontan, delati stvari tako, kot sem čutil v tistem trenutku, in ne bi ničesar spremenil," je povedal za Zadovoljna.si.

Kaj ga je najbolj pritegnilo pri Anastasii?

Na koncu je Petar povedal še, kaj ga je najbolj očaralo pri njegovi srčni izbranki, ki si je prislužila finalno vrtnico. Njegov odgovor je bil kratek, a zgovoren. "Vse. Tu ni le ene stvari," je odločno zatrdil v ekskluzivnem intervjuju za naš portal.

Preden smo pred mikrofon povabili sanjskiega Petra, smo se v uredništvu pogovarjali tudi s Karlom in Kajo, ki sta nam prav tako zaupala veliko zanimivih podrobnosti o svoji zgodbi po koncu šova. Če vas zanima, kako sta opisala prve skupne tedne, kaj je Karlo povedal o trenutku, ko je vedel, da je Kaja "tista prava", ter kako danes gradita svojo zvezo, preverite njihove iskrene pogovore, ki sta jih ekskluzivno delila za Zadovoljna.si. Najdete jih spodaj.

