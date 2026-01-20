Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

32-letna Pia Filipčič je prepričana, da bi bil pravi greh, če se po desetih letih ne bi znova pojavila na televiziji in pokazala, kdo v resnici je. V šov vstopa samozavestna, polna pozitivne energije in popolnoma pripravljena na trdo delo. Na zdravo samopodobo in jasne cilje v življenju pa je vsekakor vplivala njena transspolna pot. "Zdaj lahko rečem, da sem stoodstotno zadovoljna," pravi Pia.

Pia Filipčič

Pia bi se v treh besedah opisala kot "pozitivna, drugačna in zabavna". Gledalci lahko pričakujejo, da bo letos prinesla "dober šov in smeh," sama pa upa, da ne tudi solz. Mnogi tekmovalci v hišo vstopajo z različnimi strategijami, ki se zaradi dinamike šova pogosto izkažejo za neuspešne.

Prav tega se Pia dobro zaveda, zato v Kmetijo vstopa brez strategije. "Moram počakati, da pridem na posestvo in jo morda oblikujem šele takrat. Poskušala bom biti to, kar sem, saj je to najboljša strategija," samozavestno doda Pia.

Pia Filipčič.

Se česa bojiš v letošnji sezoni Kmetije?

"Bojim se ljudi, ker se vedno najdejo takšni, s katerimi se ne razumeš. Odnosi me najbolj skrbijo. Za vse ostalo me ne skrbi, ker vem, da bom zmogla."

Tekmovalci se pogosto borijo že za to, da sploh napolnijo hladilnik z osnovnimi živili. Te kaj skrbijo razmere glede hrane?

"Ne bo problema. Če bo kaj manj, bom pač malo shujšala."

Kaj zate pomeni biti transspolna oseba?

"Transspolnost zame pomeni to, da sem jaz. Na začetku si tega nisem znala sama razložiti. To je dejansko proces, ki mi je omogočil, da sem to, kar sem. Tranzicija je dolgotrajen proces, ki se ne zgodi iz danes na jutri. Zavedanje same sebe se zgodi že v zelo zgodnjih letih, fizična in psihična transformacija pa traja več let. Vključuje hormonske terapije, operacije in dolg proces, da prideš do točke, ko si zadovoljen sam s sabo. Ampak če se od začetka ne sprejmeš takšen, kot si, ti nič drugega ne more pomagati."

Pia Filipčič.

Transspolna skupnost se, tako kot druge marginalizirane skupnosti, nenehno sooča z različnimi oblikami diskriminacije na številnih področjih življenja. Tudi Pia nam je zaupala, da se je na svoji poti pogosto srečevala s predsodki, saj je veliko ljudi o tej temi še vedno premalo poučenih. "In potem hitro pride do sovraštva in neodobravanja. Skozi leta sem dobila trdo kožo in mi te stvari ne pridejo več do živega," ponosno pravi Pia.

Pia Filipčič

Pia poudarja, da to ni tema, s katero bi se želela izpostavljati na Kmetiji, saj je ne definira kot osebo. "To je del mene, ki sem ga morala dati skozi in ga izživeti, da sem danes to, kar sem. Zakaj bi se s tem izpostavljala?" se sprašuje Pia. Za konec pa doda, da se zaveda, kako pomembna je ozaveščenost, in da bo ob zanimanju to platformo vsekakor izkoristila za širjenje razumevanja. "Tukaj sem tudi zato, da ljudi kaj naučim in definitivno bom odprta ter bom odgovorila na vsa vprašanja, ki jih bodo želeli postaviti. Ne bom se s tem izpostavljala, ker imam veliko drugih kvalitet," še pove.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate intervju s Pio, v katerem iskreno spregovori o iskanju lastne identitete, pogumu biti zvest samemu sebi in poti k osebni izpolnitvi.

Transspolne osebe so posamezniki, ki se ne identificirajo s spolom, pripisanim ob rojstvu, pri čemer transspolnost zajema širok spekter spolnih identitet in izrazov. Ker področje še vedno zaznamujejo miti, napačna prepričanja in predsodki, smo na portalu Vizita.si predstavili Liamovo zgodbo.