Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Prečudovita Pia je navdušila z drzno spremembo videza, ki ji izjemno pristaja.
Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"

M.S.
19. 03. 2026 09.40
0

Pia Filipčič iz Kmetije je presenetila z drzno in opazno spremembo videza. Z novo podobo še bolj poudarja svojo samozavest in to, da se ne boji izstopati ter slediti sebi. S posvetljenimi lasmi in obrvmi ostaja zvesta svoji spontani naravi in energiji, ki jo gledalci preprosto ne morejo spregledati.

Na družbenih omrežjih je pozornost pritegnila Pia Filipčič, ki je pokazala svojo novo podobo. Svetel balayage in pobeljene obrvi ji neverjetno lepo pristajata in še dodatno poudarita njen izrazit in igriv videz.

"V svetlejših odtenkih se bolje počutim in občutek imam, da tudi moj navihan in živahen karakter tako pride bolj do izraza," pove o svoji odločitvi za svetlejše lase. Nova barva tako ni le trend, ampak način, kako še bolj poudariti svojo osebnost.

Prečudovita Pia je navdušila z drzno spremembo videza, ki ji izjemno pristaja.FOTO: osebni arhiv
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Pia odkrito priznava, da pri spremembah ne razmišlja predolgo. "Sem zelo impulziven človek in če začutim, da je čas za spremembo, moram to takoj narediti." Dodaja, da se je njen odnos do odločitev skozi čas precej spremenil. "Včasih sem kako odločitev tudi obžalovala, sedaj pa nič več. Živim v trenutku zdaj, nič ne obžalujem in uživam življenje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Prav tak način razmišljanja jo je pripeljal tudi do drznega koraka z obrvmi. Navdih je našla na TikToku, nato pa brez oklevanja ukrepala. "Videla sem eno punco na TikToku, kako si je pobelila obrvi, dobila občutek, da mi bo pasalo, in naslednji dan sem že mešala peroksid in ga z golimi prsti nanašala na obraz."

Pia v letošnji sezoni dokazuje, da ostaja iskrena sama sebi.
Pia v letošnji sezoni dokazuje, da ostaja iskrena sama sebi.FOTO: POP TV

Njena zgodba pa ni le o videzu, ampak tudi o spremembi miselnosti. "Lahko rečem, da sem končno začela iskreno poslušati sebe, bolj sem postala spontana, in zdi se mi, da je to recept za življenje brez stresa." Prav ta energija pa letos še posebej pride do izraza tudi v Kmetiji, kjer Pia izstopa s svojo samozavestjo, odločnostjo in pristnostjo. Njena moč, tako zunanja kot notranja, dobesedno žari in jo je težko spregledati.

V videu Pia brez zadržkov pokaže tudi, kako si je sama pobelila obrvi in kako je potekala celotna preobrazba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje o pomladi in novih začetkih ima jasen odgovor. "Mislim, da so spremembe vedno dobrodošle, ne glede na letni čas, samo poslušati moramo sebe." Dodaja še, da imajo lahko tudi manjše vizualne spremembe velik vpliv. "Včasih nam lahko kakšna vizualna sprememba pomaga, da se tudi notranje dobro počutimo."

Splet so preplavili komentarji o Pijini energiji, ki je preprosto ni mogoče spregledati
Splet so preplavili komentarji o Pijini energiji, ki je preprosto ni mogoče spregledatiFOTO: POP TV

In prav v tem je bistvo njene preobrazbe. "Kdo se ne bi želel dobro počutiti in dobiti tisti ego boost, ki nam dvigne samozavest in izboljša razpoloženje." Pia tako s svojo zgodbo sporoča preprosto, a iskreno misel. Poslušaj sebe in si upaj. Na TikToku so se pod njenimi videi hitro pojavili številni komentarji, med katerimi mnogi poudarjajo, da ji krajša dolžina las izjemno pristaja in da je bila odločitev za spremembo naravnost odlična.

Pia Filipčič.FOTO: Zadovoljna.si

Posnetek razkriva celoten proces, od priprav pred obiskom frizerja do same preobrazbe v salonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Pia Filipčič Kmetija preobrazba slog
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1570