Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"

Na družbenih omrežjih je pozornost pritegnila Pia Filipčič, ki je pokazala svojo novo podobo. Svetel balayage in pobeljene obrvi ji neverjetno lepo pristajata in še dodatno poudarita njen izrazit in igriv videz.

Preberi še Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

"V svetlejših odtenkih se bolje počutim in občutek imam, da tudi moj navihan in živahen karakter tako pride bolj do izraza," pove o svoji odločitvi za svetlejše lase. Nova barva tako ni le trend, ampak način, kako še bolj poudariti svojo osebnost.

icon-expand Prečudovita Pia je navdušila z drzno spremembo videza, ki ji izjemno pristaja. FOTO: osebni arhiv

Preberi še Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?

Pia odkrito priznava, da pri spremembah ne razmišlja predolgo. "Sem zelo impulziven človek in če začutim, da je čas za spremembo, moram to takoj narediti." Dodaja, da se je njen odnos do odločitev skozi čas precej spremenil. "Včasih sem kako odločitev tudi obžalovala, sedaj pa nič več. Živim v trenutku zdaj, nič ne obžalujem in uživam življenje."

Preberi še Pia in Mark pripravljata modno revijo

Prav tak način razmišljanja jo je pripeljal tudi do drznega koraka z obrvmi. Navdih je našla na TikToku, nato pa brez oklevanja ukrepala. "Videla sem eno punco na TikToku, kako si je pobelila obrvi, dobila občutek, da mi bo pasalo, in naslednji dan sem že mešala peroksid in ga z golimi prsti nanašala na obraz."

icon-expand Pia v letošnji sezoni dokazuje, da ostaja iskrena sama sebi. FOTO: POP TV

Njena zgodba pa ni le o videzu, ampak tudi o spremembi miselnosti. "Lahko rečem, da sem končno začela iskreno poslušati sebe, bolj sem postala spontana, in zdi se mi, da je to recept za življenje brez stresa." Prav ta energija pa letos še posebej pride do izraza tudi v Kmetiji, kjer Pia izstopa s svojo samozavestjo, odločnostjo in pristnostjo. Njena moč, tako zunanja kot notranja, dobesedno žari in jo je težko spregledati.

V videu Pia brez zadržkov pokaže tudi, kako si je sama pobelila obrvi in kako je potekala celotna preobrazba.

Na vprašanje o pomladi in novih začetkih ima jasen odgovor. "Mislim, da so spremembe vedno dobrodošle, ne glede na letni čas, samo poslušati moramo sebe." Dodaja še, da imajo lahko tudi manjše vizualne spremembe velik vpliv. "Včasih nam lahko kakšna vizualna sprememba pomaga, da se tudi notranje dobro počutimo."

icon-expand Splet so preplavili komentarji o Pijini energiji, ki je preprosto ni mogoče spregledati FOTO: POP TV

In prav v tem je bistvo njene preobrazbe. "Kdo se ne bi želel dobro počutiti in dobiti tisti ego boost, ki nam dvigne samozavest in izboljša razpoloženje." Pia tako s svojo zgodbo sporoča preprosto, a iskreno misel. Poslušaj sebe in si upaj. Na TikToku so se pod njenimi videi hitro pojavili številni komentarji, med katerimi mnogi poudarjajo, da ji krajša dolžina las izjemno pristaja in da je bila odločitev za spremembo naravnost odlična.

icon-expand Pia Filipčič. FOTO: Zadovoljna.si

Posnetek razkriva celoten proces, od priprav pred obiskom frizerja do same preobrazbe v salonu.

