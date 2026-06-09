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Dunja Vrhovnik
Intervju

Mislila je, da nikoli ne bo pela, danes pa ...

M. A.
09. 06. 2026 04.00
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Poletna glasbena sezona v Sloveniji vsako leto prinese vrsto festivalov, a redke pobude odprejo prostor tudi tistim, ki šele gradijo svojo pot. Letos se temu prvo leto pridružuje Laško Glasbeni poligon, projekt, ki 16 izbranim izvajalcem ponuja možnost, da svojo glasbo predstavijo širši javnosti in se potegujejo za nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje.

Festival Laško Pivo in Cvetje že desetletja ostaja ena ključnih točk poletnega glasbenega dogajanja pri nas. Za glasbenike to ni zgolj še en nastop, temveč pogosto pomemben mejnik v karieri. Na enem mestu se srečujejo tradicija, uveljavljena imena slovenske glasbe in nova generacija ustvarjalcev, ki bo letos prvič stala ob boku največjim. V festivalskih dneh mesto dobi povsem drugačen utrip: bolj živ, bolj glasben in izrazito povezan z občinstvom, ki se tja vrača iz leta v leto.

V okviru projekta bodo na Moškem svetu in Zadovoljni v prihodnjih tednih predstavljeni vsi izbrani glasbeniki, skupaj z njihovimi zgodbami, začetki in pogledom na ustvarjanje. Čeprav prihajajo iz zelo različnih glasbenih svetov in ozadij, jih povezuje enaka želja: da svojo glasbo predstavijo čim širšemu občinstvu in dobijo priložnost za nastop na velikem odru.

Tokrat se predstavljajo MINT, Patrik Prelec, Dunja Vrhovnik in Mario Veliki.

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MINT: par "norcev", ki so se dobili zaradi glasbe

MINT se je oblikoval iz precej organskih srečanj ljudi, ki jih je povezovala ista stvar: želja po ustvarjanju glasbe. Kot pravijo sami, so "par norcev, ki smo se dobili zaradi glasbe", brez velikega načrta, ampak z jasnim občutkom, da skupaj delujejo. Nekateri člani so že imeli glasbeno preteklost, drugi so prišli z različnih poti, a skupna točka je bila vedno ustvarjanje.

Njihova zgodba ni en sam trenutek začetka, ampak proces. Ena izmed članic opisuje, da je v nekem trenutku preprosto rekla "okej, probam", potem ko je že prej končala eno glasbeno poglavje in mislila, da je z glasbo zaključila. Prav ta spontanost in odprtost sta postali temelj benda, ki se je začel razvijati iz dneva v dan, skoraj brez pritiska, a z jasno rastjo.

Ko govorijo o svoji razliki od drugih, ne iščejo velikih definicij. Pravijo, da "glasba ni odkrivanje tople vode" in da je razlika predvsem v energiji in vajbu. Na odru se to pokaže še bolj. Najbolj pa jim ostanejo v spominu prav ti trenutki po koncertih, backstage pogovori, ki jih, kot pravijo, "pomladijo za deset let".

Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi jim pomenil ogromno. Kot uresničitev ene največjih želja in dokaz, da lahko projekt, ki se je začel iz čiste strasti, pride na enega najbolj prepoznavnih festivalov v Sloveniji. Predstavljajo si ga kot trenutek, kjer bi lahko svojo energijo končno delili z ogromno množico in naredili naslednji velik korak v svoji zgodbi.

MINT
MINTFOTO: Arhiv naročnika

Patrik Prelec Band: rock'n'roll, ki živi v trenutku

Patrik Prelec Band se predstavlja kot iskren, neposreden rock'n'roll projekt, ki ne skriva svoje osnovne ambicije: narediti dober žur. Njihova zgodba ni zapletena konstrukcija, ampak nadaljevanje dolgoletnih poznanstev in glasbenih poti, ki so se sčasoma prepletle v skupen projekt.

Ena izmed zanimivih plasti njihove zgodbe je tudi spontanost v sestavi benda. Kot pravijo, so se poznali že od prej, nekateri člani pa so v band prišli povsem nepričakovano: celo tik pred nastopom, ko je zaradi odpovedi pevke vskočila nova članica brez vaj. Njihova razlika od drugih je v načinu izvedbe. Vse delajo v živo, brez podlag, in se prilagajajo publiki. Tudi sami pravijo, da posebnih "hakljev" nimajo, ker stavijo na izkušnje in pripravo. V eni besedi svoj bend opišejo kot "družina", kar lepo zaokroži njihovo preprosto, a učinkovito identiteto.

Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi jim pomenil idealno priložnost za njihov slog glasbe: velik oder, živa energija in stik s publiko, ki ga vidijo kot naravno nadaljevanje tega, kar že delajo. Za njih je to festival, kjer bi lahko njihov surov, neposreden rock'n'roll prišel do največjega izraza.

Patrik Prelec
Patrik Prelec FOTO: Arhiv naročnika

Dunja Vrhovnik je kot majhna deklica mislila, da nikoli ne bo pela

Dunjina pot je bila vse prej kot linearna. Kot otrok je igrala različne instrumente, kitaro pa je začela igrati zelo zgodaj, medtem ko je petje dolgo časa odrivala stran. Celo sama pravi, da je govorila, da nikoli ne bo pela. A kasneje se je zgodil preobrat, ki jo je usmeril v popolnoma novo ustvarjalno smer.

Ta preobrat po letu 2018, dodatno okrepljen z nastopom v oddaji "Slovenija ima talent", je odprl vrata ne le petju, ampak tudi produkciji in avtorskemu ustvarjanju. Kot sama opisuje, se je začela učiti novih stvari in postopoma postala "sama svoja mojstrica", kar je njen glasbeni izraz še bolj utrdilo. Njena pot ni hitra ali spektakularna, ampak postopna in zavestna.

Svojo identiteto opisuje kot kombinacijo kontrastov: trda lupina, mehka notranjost, energična in empatična hkrati. Razliko vidi predvsem v avtentičnosti, tistem neulovljivem elementu, ki ga ne zna natančno razložiti.

Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi ji pomenil izjemno pomemben korak, saj bi bil to prostor, kjer lahko svojo avtorsko glasbo prvič ali v večjem obsegu predstavi širšemu občinstvu. Za njo je to priložnost, da svojo zgodbo, ki se je začela z notranjim preobratom, prenese na enega največjih odrov v Sloveniji.

Dunja Vrhovnik
Dunja VrhovnikFOTO: Arhiv naročnika

Mario Veliki: projekt svobode in odrske igre

Mario Veliki je projekt, ki izhaja iz ideje popolne svobode izraza. Nastal je iz želje, da bi ustvarjalci lahko povedali tisto, kar v običajnih bendovskih okvirih pogosto ostane neizrečeno. Kot pravijo sami, gre za prostor, kjer ni kompromisov in kjer je dovoljena popolna igrivost.

Projekt temelji na ideji alter ega, na tem, da lahko človek postane nekaj, kar v vsakdanjem življenju še ne upa biti. Ravno zato poudarjajo otroško igrivost, iskrenost in odsotnost kalkulacij. Glasba in nastop sta tu predvsem orodje izraza, ne pa klasičen koncertni format.

Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi jim pomenil izjemno veliko, saj bi predstavljal priložnost, da svojo idejo svobode prenesejo na enega največjih festivalov v Sloveniji. Vidijo ga kot idealen prostor za interakcijo z množico in uresničitev svoje vizije velikega, igrivega in nepredvidljivega nastopa.

Mario Veliki
Mario VelikiFOTO: Arhiv naročnika

Laško Glasbeni poligon postaja zgodba o novi generaciji, ki išče svoj prostor, svoj zvok in svoj trenutek na velikem odru. Vsak od glasbenikov prinaša svojo pot, svojo energijo in svojo iskrenost, kar skupaj ustvarja raznolik in živ mozaik sodobne slovenske glasbe.

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