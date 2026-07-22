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Zoja Veber Šmidt (Angela Rosa Romih)
Intervju

Kaj na VOYO gleda Rosa Angela Romih?

M.S.
22. 07. 2026 13.05
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Poletni večeri so kot ustvarjeni za dober film ali serijski maraton. Za navdih smo vprašali igralko Roso Angelo Romih, ki jo gledalci poznajo tudi iz serije Nemirna kri. Razkrila je svojih šest favoritov na VOYO in pojasnila, zakaj se vedno znova vrača prav k tem zgodbam.

Odkrijte skrite zaklade na VOYO skozi oči Rose Angele Romih

Filmi, ki jih ne gre zamuditi

Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once, 2022)

"To je nor, odštekan film, ki se v svojem bistvu ukvarja z medsebojnimi odnosi. Meni je tema filma zelo pri srcu, ampak veliko ljudem je film preveč čuden, kar pa tudi razumem."

Vse povsod naenkrat
Vse povsod naenkratFOTO: VOYO

Vse povsod naenkrat, veliki zmagovalec oskarjev 2023 s kar sedmimi zlatimi kipci, je odštekana filmska pustolovščina z odlično igralsko zasedbo. Evelyn Wang je zaskrbljena lastnica propadajoče pralnice. Zdravje njenega očeta je v slabem stanju, mož Waymond ji vroči ločitvene dokumente, hčerka Joy je zelo razočarana nad življenjem. Potem pa jo srečanje z neusmiljeno delavko davčne uprave nepričakovano katapultira v drugo dimenzijo ...

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Rango (2011)

"Animirani otroški film, ki mi je od otroštva pri srcu. Je zabaven in zvit, hkrati pa odpira pomembna vprašanja o identiteti, junaštvu in skupnosti. Huda zgodba, huda animacija, svež pristop – krasen film."

Rango
RangoFOTO: VOYO

Rango je kuščar, ki je vse svoje življenje živel v varnem zavetju terarija in si domišljal, da je igralec. Ko zaradi nesrečnega dogodka v avtu njegovo zastekljeno domovanje trešči na trdna tla, pa se Rango znajde sredi nevarne puščave, daleč stran od varnega zavetja. Ko mu uspe priti do mesteca Prah, kjer je divji zahod še kako živ, hitro pritegne pozornost tamkajšnjih prebivalcev in po zaslugi svoje srčne in poštene narave kmalu nastopi položaj šerifa. Bo pošteni in nerodni kameleon med okrutnimi kavboji lahko vzpostavil red in mir in pomagal prebivalcem priti do izginule vode?

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Severnjak (The Northman, 2022)

"Ni ravno poletni film, predlagam ogled med večerno poletno nevihto. Za vse ljubitelje nordijske folklore, zgodovine, junaških zgodb in dih jemajočih prizorov. Tale ni za otroke!"

Severnjak
SevernjakFOTO: VOYO

Akcijska avantura Severnjak spremlja zgodbo vikinškega princa Amletha, ki si prizadeva maščevati umor svojega očeta. Potem ko stric njegovega očeta brutalno umori ter ugrabi mater, mladi princ Amleth zbeži iz kraljestva. Dvajset let pozneje postane neustavljiv vikinški bojevnik, ki se s pomočjo zasužnjene Olge pretihotapi na stričevo posest, kjer namerava izpolniti svojo zadano obljubo.

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Tri serije, ki so jo najbolj navdušile

Punce iz Derryja (Derry Girls, 2022)

"Je genialno napisana serija – zabavna, samosvoja, inovativna, kaotična in polna ikoničnih trenutkov. Priporočam jo puncam moje starosti."

Punce iz Derryja
Punce iz DerryjaFOTO: VOYO

Serija, ki se odvija na Severnem Irskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je odkrita komedija o tem, kako je biti najstnica, ki živi med konflikti. Oboroženi policisti in kontrolne točke britanske vojske so za 16-letno Erin vsakdanjost. A kljub vsemu jo skrbijo druge stvari, na primer dejstvo, da fant, v katerega je zaljubljena, ne ve, da obstaja. Ali pa da jo mama in teta Sarah silita, da v vse, kar počne, vključi svojo čudaško sestrično. Da ne omenjamo dejstva, da je njena druga najboljša prijateljica že skoraj seksala, medtem ko Erin še nikogar ni niti poljubila. Kot vse najstnice ima tudi Erin svoje težave ...

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Gospod profesor

"Odlično napisana serija, polna pristnih in zabavnih likov. Je 'feel good', hkrati pa odpira aktualne tabu teme, s katerimi se mladi srečujemo skoraj vsak dan."

Gospod profesor
Gospod profesorFOTO: PRO PLUS

Gimnazijski profesor kemije in fizike Samo Demšar je izjemen pedagog in vedno na strani dijakov. Osebnostno je večni mladenič in po duši tudi sam še vedno najstnik, zato s tako lahkoto razume svoje učence. Se pa velikokrat znajde v težavah, tudi zaradi tega, ker je ženskam vsaj tako všeč, kot so one njemu. Sprva je videti, da bo izjema nova profesorica na gimnaziji, privlačna slovenistka Klavdija Jaklič, ki z velikim veseljem sodeluje pri Samovem reševanju najrazličnejših zagat, s katerimi se soočajo odraščajoči dijaki. V prvi epizodi s tem, da Samo po nesreči dijaku Roku razkrije, da sta ga starša posvojila.

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Nemirna kri

"Zabavna, napeta in prisrčna dnevna serija, ki mi je prirasla k srcu bolj, kot si želim priznati."

Nemirna kri
Nemirna kriFOTO: POP TV

V seriji Nemirna kri stopimo na zeleno posestvo premožne družine Petra Vebra. Tja pod krinko zanese tudi kriminalistko Saro Petrič, ki sumi, da se za Vebrovim podjetjem skriva kriminalna zgodba. Sara spozna Petrovo desno roko, Lukasa, kar oba popelje v nepredvidljiv vihar čustev. A bolj ko Sara raziskuje, temačnejše stvari se ji odpirajo, dokler na koncu ne pride do najgloblje zakopane skrivnosti.

Poletje je čas za oddih, sprostitev in dobre zgodbe. Ne glede na to, ali prisegaš na filme ali serije, na VOYO te čaka vse, kar potrebuješ za popoln večer. Zdaj si na vrsti ti.

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