Sašo Stare: 'Stopiti pred vso Slovenijo zahteva izjemen pogum'

Po več sezonah oddaje Slovenija ima talent, kaj vas še vedno najbolj navdušuje?

"Še vedno me najbolj navdušuje pogum ljudi, ki so pripravljeni stopiti pred vso Slovenijo. Ko sem sam začel s stand upom, sem nastopal v majhnih prostorih pred sto ljudmi, pa me je že takrat trema povsem prevzela. Tukaj pa govorimo o ogromnem odru. Ta želja in pogum, ki ju imajo tekmovalci, me vsakič znova presenetita in navdušita"

icon-expand Sašo Stare je oddajo vodil že večkrat. FOTO: POP TV

Sašo Stare odkrito o izzivih vodenja največjega odrskega spektakla pri nas

Kako se sami soočate s tremo in kako jo doživljate? "Trema je sestavni del našega dela. Marsikdo pravi, da če treme ni več, je to lahko znak, da si postal preveč samozavesten. Malo strahu je koristnega, saj te ohranja zbranega in ti pomaga, da ostaneš na pravi poti. Razlika je v tem, da z izkušnjami trema postane orodje, ki ti pomaga izboljšati nastop. Pri manj izkušenih pa je lahko tako močna, da jih povsem ohromi."

icon-expand Sašo Stare. FOTO: POP TV

Kaj najbolj cenite pri novi sovoditeljici Melani Mekicar in kakšno energijo prinaša v oddajo?

"Melani prinaša svežo in mladostno energijo. Tudi Pero je imel svojo energijo, vendar Melani prinaša nekaj drugačnega. Že sama dinamika med voditeljema se spremeni, saj sva bila prej dva fanta, zdaj pa je prisotna drugačna energija. Poleg tega prihaja z novimi idejami, zagnanostjo in željo po ustvarjanju, kar je vedno lepo videti."

icon-expand Melani Mekicar in Sašo Stare. FOTO: POP TV

Kaj vam je pri vodenju takšnega šova najljubše?

"Najbolj cenim celotno izkušnjo. Kot voditelj preživiš veliko časa s tekmovalci in jih spoznaš precej bolj, kot to vidi gledalec na televiziji. Z njimi dobesedno dihaš in živiš oddajo. Še posebej v polfinalnih oddajah pride do izraza, koliko vse to pomeni, ko v občinstvo pridejo njihovi bližnji in ko tekmovalci presežejo sami sebe ter navdušijo celotno Slovenijo."

icon-expand Vedno zabavna - Melani in Sašo FOTO: POP TV

Kakšen nasvet bi dali nastopajočim, preden stopijo na oder?

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša osveženo ekipo, ki bo poskrbela za še bolj pestro in razburljivo dogajanje. Vsi, ki verjamejo v svoj talent, pa imajo čas za prijavo le še do konca aprila, zato je zdaj pravi trenutek, da naredijo prvi korak in stopijo na največji oder v Sloveniji.