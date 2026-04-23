Sašo Stare je oddajo vodil že večkrat.
Intervju

Sašo Stare: 'Stopiti pred vso Slovenijo zahteva izjemen pogum'

M.S.
23. 04. 2026 04.00
V novo sezono šova Slovenija ima talent se v vlogi voditelja vrača priljubljeni Sašo Stare, ki bo tokrat skupaj z novo sovoditeljico Melani Mekicar poskrbel za dobro voljo, sproščeno vzdušje in nasmehe gledalcev. Njuna naloga pa ne bo le zabavati občinstva, temveč tudi pomagati tekmovalcem, da samozavestno stopijo na veliki oder. Pred začetkom nove sezone smo se s Sašem pogovorili o njegovih izkušnjah iz preteklih sezon, o tremi ter o tem, zakaj se veseli sodelovanja z Melani.

Po več sezonah oddaje Slovenija ima talent, kaj vas še vedno najbolj navdušuje?

"Še vedno me najbolj navdušuje pogum ljudi, ki so pripravljeni stopiti pred vso Slovenijo. Ko sem sam začel s stand upom, sem nastopal v majhnih prostorih pred sto ljudmi, pa me je že takrat trema povsem prevzela. Tukaj pa govorimo o ogromnem odru. Ta želja in pogum, ki ju imajo tekmovalci, me vsakič znova presenetita in navdušita"

Sašo Stare je oddajo vodil že večkrat.FOTO: POP TV

Sašo Stare odkrito o izzivih vodenja največjega odrskega spektakla pri nas

Nuška Drašček: 'Pevski poklic je vseživljenjska specializacija'
Preberi še
Nuška Drašček: 'Pevski poklic je vseživljenjska specializacija'

Kako se sami soočate s tremo in kako jo doživljate?

"Trema je sestavni del našega dela. Marsikdo pravi, da če treme ni več, je to lahko znak, da si postal preveč samozavesten. Malo strahu je koristnega, saj te ohranja zbranega in ti pomaga, da ostaneš na pravi poti. Razlika je v tem, da z izkušnjami trema postane orodje, ki ti pomaga izboljšati nastop. Pri manj izkušenih pa je lahko tako močna, da jih povsem ohromi."

Sašo Stare.
Sašo Stare.FOTO: POP TV
Alya: 'Vsak v sebi nosi nekaj posebnega'
Preberi še
Alya: 'Vsak v sebi nosi nekaj posebnega'

Kaj najbolj cenite pri novi sovoditeljici Melani Mekicar in kakšno energijo prinaša v oddajo?

"Melani prinaša svežo in mladostno energijo. Tudi Pero je imel svojo energijo, vendar Melani prinaša nekaj drugačnega. Že sama dinamika med voditeljema se spremeni, saj sva bila prej dva fanta, zdaj pa je prisotna drugačna energija. Poleg tega prihaja z novimi idejami, zagnanostjo in željo po ustvarjanju, kar je vedno lepo videti."

Melani Mekicar in Sašo Stare.
Melani Mekicar in Sašo Stare.FOTO: POP TV
Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'
Preberi še
Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'

Kaj vam je pri vodenju takšnega šova najljubše?

"Najbolj cenim celotno izkušnjo. Kot voditelj preživiš veliko časa s tekmovalci in jih spoznaš precej bolj, kot to vidi gledalec na televiziji. Z njimi dobesedno dihaš in živiš oddajo. Še posebej v polfinalnih oddajah pride do izraza, koliko vse to pomeni, ko v občinstvo pridejo njihovi bližnji in ko tekmovalci presežejo sami sebe ter navdušijo celotno Slovenijo."

Vedno zabavna - Melani in Sašo
Vedno zabavna - Melani in SašoFOTO: POP TV
Borut Pahor v vlogi žiranta: 'Če navdušiš sebe, boš tudi nas'
Preberi še
Borut Pahor v vlogi žiranta: 'Če navdušiš sebe, boš tudi nas'

Kakšen nasvet bi dali nastopajočim, preden stopijo na oder?

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša osveženo ekipo, ki bo poskrbela za še bolj pestro in razburljivo dogajanje. Vsi, ki verjamejo v svoj talent, pa imajo čas za prijavo le še do konca aprila, zato je zdaj pravi trenutek, da naredijo prvi korak in stopijo na največji oder v Sloveniji.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sašo Stare Slovenija ima talent Melani Mekicar trema
Intervju

Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?

Intervju

Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj

