Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

Svit Stefanija je pred kratkim presenetil naše nagrajenki, ki sta zadeli ogled snemalnega dne serije Nemirna kri. Med sproščenim druženjem, fotografiranjem, avtogrami in majhnim presenečenjem, ki jima ga je pripravil, sta imeli priložnost izvedeti marsikaj zanimivega o njegovem delu. Kaj vse jima je zaupal in o čem so klepetali, razkrivamo v nadaljevanju.

Kako poteka njegov snemalni dan?

Ko sta ga vprašali, kako je videti tipičen snemalni dan, je Svit hitro razkril, da rutina v svetu nadaljevank praktično ne obstaja. "Snema se skoraj vsak dan, približno petkrat na teden," jima je povedal in dodal: "Na dan posnamemo štiri ali pet prizorov, kar pomeni okoli šest ur snemanja."

Razložil jima je, da se urnik nenehno spreminja. En dan mora biti na setu že ob pol šestih zjutraj, drugič pride šele popoldne. "Včasih prideš zjutraj, imaš potem nekaj ur luknje in se vrneš šele čez čas. Vsak dan je drugačen," je dejal, medtem ko sta nagrajenki opazovali živahno dogajanje okoli njih. Pojasnil jima je tudi, da se prizori ne snemajo po vrstnem redu. "Snema se po prostorih. Lahko snemamo prizor iz dvajsete epizode, naslednji pa iz petintridesete. Vse se organizira glede na lokacijo, da se opreme ne prestavlja ves čas." Ob tem se je nasmehnil in dodal, da se igralci med menjavo prizorov pogosto le hitro preoblečejo ter nadaljujejo tam, kjer je treba.

icon-expand Lukas Novak (Svit Stefanija) FOTO: POP TV

Kako je vedel, da želi postati igralec?

Ko sta ga vprašali, ali je že od nekdaj vedel, da bo igralec, je bil presenetljivo iskren. "Po gimnaziji v resnici nisem imel druge ideje, zato sem se prijavil na AGRFT," je zaupal. "Imel sem srečo, da so me sprejeli, ker res ne vem, kaj bi sicer delal. Malo sreče, malo manj pameti," je dodal s smehom, kar je nasmejalo tudi nagrajenki.

Med gledališčem in televizijo

Ko je govora o tem, ali mu je ljubše snemanje ali gledališče, ni dolgo razmišljal. "Oboje ima svoje pluse in minuse," je pojasnil in dodal: "V gledališču imaš več časa za vajo. Pri snemanju pa moraš včasih začeti skoraj iz nič, se znajti v trenutku in improvizirati."

Povedal je tudi, da bi težko izbral le eno pot. "Zelo sem vesel, da lahko delam oboje. Ne bi se rad omejil samo na eno, še posebej, ker je pri nas težko živeti samo od ene oblike igranja."

icon-expand Nemirna kri FOTO: POP TV

Kako je potekala avdicija za Nemirno kri?

Ko sta ga vprašali, kako je dobil vlogo Lukasa Novaka, je zaupal, da se je vse začelo precej sproščeno. "Mislim, da sta bila dva kroga avdicij. Šel sem brez velikih pričakovanj – rekel sem si: grem poskusit, pa če uspe, super, če ne, pa nič hudega," je povedal in dodal, da se dostikrat zgodi, da 'bolj kot se sekiraš, bolj kot si želiš, slabše je'.

icon-expand Lea Mihevc in Svit Stefanija FOTO: Luka Kotnik

Razkril pa je še nekaj, česar mnogi ne vedo. Za vlogo ga je predlagala Melani Mekicar, ki jo sicer poznamo iz serije Skrito v raju.

Svit je nominiran tudi za najbolj seksi Slovenca leta

Svit Stefanija pa je nominiran tudi za najbolj seksi Slovenca leta 2025. Več o samem izboru in pao njegovi konkurenci si lahko preberete v članku z naslovom Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025, glasujete pa lahko v anketi spodaj.

Kako je reagiral Svit, ko smo mu razkrili, da je nominiran za najbolj seksi Slovenca leta, si lahko ogledate TUKAJ!

