Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?

Natalija Čepon
15. 12. 2025 16.47
1

Ste se kdaj vprašale, kako se počuti nekdo, ki ga Slovenke razglasijo za najbolj seksi? Spoznajte Seksi Slovenca 2025, ki je bil nad nominacijo presenečen, a iskreno hvaležen. Povedal nam je, kaj mu pomaga pri ohranjanju samozavesti, zakaj je šport njegov zaveznik in katere lastnosti so mu ključne pri izbiri partnerke.

Danes si je Svit Stefanija prislužil prestižni naziv najbolj seksi Slovenca letošnjega leta. Povabili smo ga k pogovoru, da bi izvedeli, kakšni so njegovi prvi občutki. Povedal je, da je bil ob novici predvsem presenečen in nam zaupal, da sebe resnično ne vidi v tej luči.

Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025
Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025

"Predvsem sem bil presenečen, ko sem izvedel, da sem nominiran. Sploh ker sebe ne vidim v tej luči. Je pa lep občutek," je povedal.

Kako so se na njegovo zmago odzvali prijatelji in soigralci iz serije Nemirna kri?

Njegovi prijatelji so bili nad novico navdušeni do te mere, da so ga takoj začeli zasipati s čestitkami. "Prijatelji so navdušeni, čestitke že pošiljajo," je z nasmehom povedal. Očitno so se vsi pridno trudili in glasovali zanj, kar kaže na izjemno podporo njegovih bližnjih.

Srečni nagrajenki spoznali Lukasa iz serije Nemirna kri

Potek glasovanja so spremljali tudi njegovi soigralci in sodelavci pri seriji Nemirna kri. "Parkrat smo odprli glasovanje in malo spremljali, kako poteka. Podpora ekipe je bila velika," je povedal.

Njegova pot do dobrega počutja in pozitivne samopodobe

Samozavest in dobra samopodoba sta brez dvoma privlačni lastnosti in nekaj, kar ženske hitro opazimo. Kako pa za pozitivno samopodobo skrbi Svit?

Pojasnil je, da je to "konstanten proces, da gre malo gor pa dol, odvisno od dneva in od obdobja v življenju". Priznal je, da mu pri tem močno pomaga tudi šport, saj si na ta način lahko 'sprazni glavo', kot pogosto rečemo.

Katere lastnosti mora imeti ženska, da bi ujela njegov pogled?

Seveda nas je zanimalo tudi, kaj njega privlači pri ženskah. Ne gre zgolj za zunanji videz, temveč za globjo povezavo. "Predvsem se mi zdi, da če se ujameva v neki energiji, pa na tej intelektualni ravni," je povedal in dodal, da vedno išče pravo kemijo.

Svit Stefanija: 'Snemanje smo prekinili, nato pa ugotovili ...'

Sporočilo za vse, ki ste glasovale zanj

Ob zaključku pogovora je seksi Slovenec leta 2025 izrazil svojo hvaležnost vsem bralkam, ki so glasovale zanj. Njegovo sporočilo vas čaka na našem Instagram profilu.

Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion 15. 12. 2025 18.34
0 0
Kaj je ime in kaj priimek. Je Svit ali Štefanija?
ODGOVORI
