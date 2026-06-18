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Tjaša in Marsel sta na dopustu naravnost zažarela.
Intervju

Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka

M.S.
18. 06. 2026 04.00
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Tjaša Vrečič trenutno uživa na dopustu v Egiptu, od koder je z nami delila utrinke in razkrila, kaj jo je najbolj navdušilo. Obisk piramid, safari, jahanje kamel in raziskovanje otokov so poskrbeli za nepozabne spomine. V intervjuju pa je razkrila tudi zanimivo odkritje, ki jo je v Egiptu najbolj presenetilo.

Tjaša Vrečič dopustuje v Egiptu: "Kar malo mi je žal, da se naše letovanje že bliža koncu."

Simpatična Tjaša Vrečič poletne dni preživlja v Egiptu, kamor se je odpravila s fantom in svojo družino. Kot pravi, skupaj izkoristijo vsak trenutek za raziskovanje novih krajev in sprostitev. Potovanje je rezervirala pri domači potovalni agenciji, ki jo je navdušila z odlično organizacijo.

Tjaša je navdušila tudi z lahkotnimi poletnimi modnimi kombinacijami.
Tjaša je navdušila tudi z lahkotnimi poletnimi modnimi kombinacijami.FOTO: osebni arhiv
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Dopust je že zdaj poln nepozabnih doživetij. Obiskali so Kairo, kjer so si ogledali piramide in novi največji muzej, posvečen staroegipčanski civilizaciji. Poleg tega so se odpravili na safari, obiskali beduinsko vas, se vozili s štirikolesniki in raziskovali okoliške otoke.

Veličastne piramide so nanjo naredile močan vtis.
Veličastne piramide so nanjo naredile močan vtis.FOTO: osebni arhiv

"Doživeli smo res veliko različnih stvari. Vsak dan je prinesel nekaj novega, zato nam zagotovo ni bilo dolgčas."

Čeprav so jih v Egiptu pričakale temperature okoli 37 stopinj Celzija, vročine skoraj niso občutili. "Ves čas prijetno piha, zato je občutek veliko bolj znosen. Pazili smo predvsem na zaščito pred soncem in se redno mazali s kremami," razloži. Ob tem je izpostavila tudi domačo kremo po imenu Kamelje mleko: "Proti opeklinam je bila bolj učinkovita od vsega, kar smo prinesli s sabo."

Tjaša in Marsel sta na dopustu naravnost zažarela.
Tjaša in Marsel sta na dopustu naravnost zažarela.FOTO: osebni arhiv
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Pri pakiranju je bila najpomembnejša praktičnost. Kot pravi, je večino prostora v kovčku namenila športnim in udobnim oblačilom. "Večinoma sem vzela lahke majice s kratkimi rokavi in bolj zakrita oblačila. Tudi pri hlačah sem gledala na praktičnost – izbrala sem modele, ki imajo spodaj kratke pajkice, čez pa ohlapnejši kroj," pove.

Tjaša je svoje sledilce na Instagramu navdušila z dopustniškimi utrinki iz Egipta.
Tjaša je svoje sledilce na Instagramu navdušila z dopustniškimi utrinki iz Egipta.FOTO: osebni arhiv
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Egipt jo je popolnoma navdušil, velik del zaslug za to pa pripisuje tudi resortu Makadi Palace. "Vsi so zelo prijazni, resort je izjemno čist in res imamo občutek, da je za vse poskrbljeno. Definitivno priporočam. Res se imamo čudovito, zato mi je kar malo žal, da se naše letovanje že počasi bliža koncu," je še povedala.

Na seznamu doživetij ni manjkalo niti jahanje kamel.
Na seznamu doživetij ni manjkalo niti jahanje kamel.FOTO: osebni arhiv
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Tjaša Vrečič Egipt potovanje dopust intervju zvezdnica
Intervju

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