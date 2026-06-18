Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka

Tjaša Vrečič dopustuje v Egiptu: "Kar malo mi je žal, da se naše letovanje že bliža koncu."
Simpatična Tjaša Vrečič poletne dni preživlja v Egiptu, kamor se je odpravila s fantom in svojo družino. Kot pravi, skupaj izkoristijo vsak trenutek za raziskovanje novih krajev in sprostitev. Potovanje je rezervirala pri domači potovalni agenciji, ki jo je navdušila z odlično organizacijo.
Dopust je že zdaj poln nepozabnih doživetij. Obiskali so Kairo, kjer so si ogledali piramide in novi največji muzej, posvečen staroegipčanski civilizaciji. Poleg tega so se odpravili na safari, obiskali beduinsko vas, se vozili s štirikolesniki in raziskovali okoliške otoke.
Čeprav so jih v Egiptu pričakale temperature okoli 37 stopinj Celzija, vročine skoraj niso občutili. "Ves čas prijetno piha, zato je občutek veliko bolj znosen. Pazili smo predvsem na zaščito pred soncem in se redno mazali s kremami," razloži. Ob tem je izpostavila tudi domačo kremo po imenu Kamelje mleko: "Proti opeklinam je bila bolj učinkovita od vsega, kar smo prinesli s sabo."
Pri pakiranju je bila najpomembnejša praktičnost. Kot pravi, je večino prostora v kovčku namenila športnim in udobnim oblačilom. "Večinoma sem vzela lahke majice s kratkimi rokavi in bolj zakrita oblačila. Tudi pri hlačah sem gledala na praktičnost – izbrala sem modele, ki imajo spodaj kratke pajkice, čez pa ohlapnejši kroj," pove.
Egipt jo je popolnoma navdušil, velik del zaslug za to pa pripisuje tudi resortu Makadi Palace. "Vsi so zelo prijazni, resort je izjemno čist in res imamo občutek, da je za vse poskrbljeno. Definitivno priporočam. Res se imamo čudovito, zato mi je kar malo žal, da se naše letovanje že počasi bliža koncu," je še povedala.
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