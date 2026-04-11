Belo se pere na devetdeset.
Intervju

Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'

M.S.
11. 04. 2026 04.00
Ganljiva zgodba, ki je osvojila slovensko občinstvo, prihaja na male zaslone. POP TV in VOYO 18. aprila ob 20.00 napovedujeta premiero filma Belo se pere na devetdeset. Film, ki odpira vprašanja ljubezni, izgube in upanja, temelji na resničnih dogodkih avtorice Bronje Žakelj. Z igralko Tjašo Železnik smo se pogovarjali o njeni izkušnji z zgodbo in snemanjem.

Kaj Vam pomeni sodelovanje pri zgodbah, ki temeljijo na resničnih dogodkih?

"Te zgodbe so zelo redke in mislim, da je to prvič v mojem življenju, da upodabljam resnično osebo, sploh kar se tiče filma. Tako da, ja, velika čast in odgovornost."

Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert
Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'
Preberi še
Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'

Kateri del zgodbe se Vas je najbolj dotaknill?

"V filmu mogoče trenutek, ko Bronja izve, da njena mama umira. V knjigi pa, ko po vsem, kar se že zgodi, umre Dada. Jaz sem se celo knjigo zelo dobro držala, sprejela sem jo kot knjigo, sicer resnično zgodbo, ampak ko pa Dada umre, je bilo res hudo. Mogoče tudi zato, ker sem bila izjemno navezana na svojo staro mamo in me je ta del zgodbe najbolj prizadel."

Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu.
Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu.FOTO: osebni arhiv
Nova voditelja oddaje Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare
Preberi še
Nova voditelja oddaje Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare

Kako ste se pripravljali na upodabljanje takšne vloge?

"Najprej sem prebrala knjigo, potem pa sem se dobila z Bronjo in sva se pogovarjali o njeni mami. Imela sem seveda kup vprašanj, ampak najprej sem jo samo poslušala, ker je z nekim posebnim občutkom in spomini govorila o njej. V bistvu mi je to dalo največ.

Belo se pere na devetdeset FOTO: Liffe
Film Belo se pere na devetdeset na POP TV in VOYO
Preberi še
Film Belo se pere na devetdeset na POP TV in VOYO

Kakšno je bilo sodelovanje z Bronjo?

"Bronja je krasna oseba, tako da sem res srečna, da sem jo sploh spoznala. Ko mi je Marko rekel, da se morava dobiti, sem komaj čakala ta trenutek, že zaradi knjige, ne glede na film, ampak kot pisateljico te knjige. Res sem bila vesela, da sem jo spoznala in potem sva se tudi zelo dobro razumeli. Med snemanjem sva včasih po kosilu kar ostale in se pogovarjale o najrazličnejših stvareh, ne samo o filmu ali zgodbi, ampak tudi o življenju. Mislim, da ne obstaja dovolj superlativov zanjo, res je izjemna ženska."

Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert
Borut Pahor v vlogi žiranta: 'Če navdušiš sebe, boš tudi nas'
Preberi še
Borut Pahor v vlogi žiranta: 'Če navdušiš sebe, boš tudi nas'

Kako bi opisali sodelovanje z Jurijem, ki v filmu igra vašega moža? Je bilo to lažje ali težje, glede na to, da sta stara znanca?

"Z Jurijem se poznava že od najinih začetnih igralskih korakov, morda še iz časa pred akademijo. Vedno znova se pokaže, da je med nama posebna povezanost, saj zelo dobro funkcionirava tako na odru kot pred kamero. Imava neko posebno energijo, zaradi katere se vedno znova izkaže, da sva dober tandem. Tudi tokrat je bilo tako, čeprav je bila zgodba drugačna kot kadarkoli prej in sva bila v povsem drugačnih vlogah. Moram reči, da sva se zelo dobro ujela."

Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu.
Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center
Slovenija ima talent z novimi žiranti
Preberi še
Slovenija ima talent z novimi žiranti

Kaj bi želeli, da gledalci začutijo v vaši vlogi?

"Želim si, da gledajo to zgodbo z odprtim srcem. Da jih ne bi le pretresla, ampak da bi jih na nek način popeljala v drug čas, v našo skupno zgodovino, v čas Jugoslavije, v socializem, ki ga tisti, ki smo takrat odraščali, morda doživljamo nekoliko nostalgično. Hkrati pa si želim, da začutijo povezanost te družine. Nimam posebnih pričakovanj ali želja, bolj si želim, da se prepustijo zgodbi in dovolijo, da se jih dotakne, ker se jih bo."

Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert

Kaj je po vašem mnenju glavno sporočilo filma?

"Kako zelo močna je ljubezen. Ljubezen v družini, med ljudmi, med moškim in žensko. In kako na koncu vedno ostane tudi upanje."

Belo se pere na devetdeset FOTO: VOYO
Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'
Preberi še
Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'

Roman Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je že več let med najbolje prodajanimi, nedavno pa je doživel tudi uspešno filmsko priredbo. Zgodba pripoveduje o Bronjinem odraščanju v 80. in 90. letih, obdobju, zaznamovanem z boleznijo in izgubo bližnjih. V iskrenem intervjuju smo se pogovarjali o tem, kako se je spopadala s težkimi življenjskimi preizkušnjami.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Intervju

Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj

