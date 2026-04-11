Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'

Kaj Vam pomeni sodelovanje pri zgodbah, ki temeljijo na resničnih dogodkih?

"Te zgodbe so zelo redke in mislim, da je to prvič v mojem življenju, da upodabljam resnično osebo, sploh kar se tiče filma. Tako da, ja, velika čast in odgovornost."

icon-expand Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert

Kateri del zgodbe se Vas je najbolj dotaknill?

"V filmu mogoče trenutek, ko Bronja izve, da njena mama umira. V knjigi pa, ko po vsem, kar se že zgodi, umre Dada. Jaz sem se celo knjigo zelo dobro držala, sprejela sem jo kot knjigo, sicer resnično zgodbo, ampak ko pa Dada umre, je bilo res hudo. Mogoče tudi zato, ker sem bila izjemno navezana na svojo staro mamo in me je ta del zgodbe najbolj prizadel."

icon-expand Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv

Kako ste se pripravljali na upodabljanje takšne vloge?

"Najprej sem prebrala knjigo, potem pa sem se dobila z Bronjo in sva se pogovarjali o njeni mami. Imela sem seveda kup vprašanj, ampak najprej sem jo samo poslušala, ker je z nekim posebnim občutkom in spomini govorila o njej. V bistvu mi je to dalo največ.

icon-expand Belo se pere na devetdeset FOTO: Liffe

Kakšno je bilo sodelovanje z Bronjo?

"Bronja je krasna oseba, tako da sem res srečna, da sem jo sploh spoznala. Ko mi je Marko rekel, da se morava dobiti, sem komaj čakala ta trenutek, že zaradi knjige, ne glede na film, ampak kot pisateljico te knjige. Res sem bila vesela, da sem jo spoznala in potem sva se tudi zelo dobro razumeli. Med snemanjem sva včasih po kosilu kar ostale in se pogovarjale o najrazličnejših stvareh, ne samo o filmu ali zgodbi, ampak tudi o življenju. Mislim, da ne obstaja dovolj superlativov zanjo, res je izjemna ženska."

icon-expand Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert

Kako bi opisali sodelovanje z Jurijem, ki v filmu igra vašega moža? Je bilo to lažje ali težje, glede na to, da sta stara znanca?

"Z Jurijem se poznava že od najinih začetnih igralskih korakov, morda še iz časa pred akademijo. Vedno znova se pokaže, da je med nama posebna povezanost, saj zelo dobro funkcionirava tako na odru kot pred kamero. Imava neko posebno energijo, zaradi katere se vedno znova izkaže, da sva dober tandem. Tudi tokrat je bilo tako, čeprav je bila zgodba drugačna kot kadarkoli prej in sva bila v povsem drugačnih vlogah. Moram reči, da sva se zelo dobro ujela."

icon-expand Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center

Kaj bi želeli, da gledalci začutijo v vaši vlogi?

"Želim si, da gledajo to zgodbo z odprtim srcem. Da jih ne bi le pretresla, ampak da bi jih na nek način popeljala v drug čas, v našo skupno zgodovino, v čas Jugoslavije, v socializem, ki ga tisti, ki smo takrat odraščali, morda doživljamo nekoliko nostalgično. Hkrati pa si želim, da začutijo povezanost te družine. Nimam posebnih pričakovanj ali želja, bolj si želim, da se prepustijo zgodbi in dovolijo, da se jih dotakne, ker se jih bo."

icon-expand Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert

Kaj je po vašem mnenju glavno sporočilo filma?

"Kako zelo močna je ljubezen. Ljubezen v družini, med ljudmi, med moškim in žensko. In kako na koncu vedno ostane tudi upanje."

icon-expand Belo se pere na devetdeset FOTO: VOYO

