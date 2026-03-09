Tega se Urška Gros na Kmetiji najbolj boji

Urška Gros je pred kratkim vstopila na posestvo priljubljenega resničnostnega šova Kmetija, še pred začetkom pa je razkrila nekaj svojih misli in pričakovanj. Pravi, da na kmetijo nikakor ne prihaja zaradi nove simpatije, saj ji to sploh ni v načrtu.

Če bi morala nekoga poslati v dvoboj, bi brez večjega razmisleka izbrala egoista. Na Kmetiji si sicer najbolj želi družbe svojega partnerja, saj meni, da bi ji bila njegova podpora v zahtevnih razmerah zelo pomembna. Kljub temu da jo čaka veliko kmečkih opravil, priznava, da jo je ene naloge še posebej strah. Največ skrbi ji povzroča molža krave, saj pravi, da sploh ne ve, kako bi se tega pravilno lotila.

Kar se tiče kuhanja za sotekmovalce, bi Urška pripravila preprost riž. Urška poudarja, da ji je veliko bližje iskrenost kot taktiziranje, zato namerava na kmetiji staviti predvsem na odprte in iskrene pogovore. Če pa pride do drame med tekmovalci, se Urška ne vidi v središču dogajanja. Takšne situacije najprej opazuje, nato pa se raje umakne in pusti, da se stvari razrešijo brez njenega vpletanja.

