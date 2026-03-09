Zadovoljna.si
Intervju

Tega se Urška Gros na Kmetiji najbolj boji

M.S.
09. 03. 2026 18.53
0

Urška Gros v letošnji sezoni Kmetije že na prvi pogled izstopa s svojo iskrenostjo, sproščenostjo in kančkom nagajivosti. Pred vstopom na posestvo nam je zaupala nekaj svojih misli o tem, kako se namerava spopasti z življenjem na kmetiji, kakšen pristop bo ubrala med sotekmovalci in tudi, česa se v resnici najbolj boji.

Urška Gros je pred kratkim vstopila na posestvo priljubljenega resničnostnega šova Kmetija, še pred začetkom pa je razkrila nekaj svojih misli in pričakovanj. Pravi, da na kmetijo nikakor ne prihaja zaradi nove simpatije, saj ji to sploh ni v načrtu.

Urška Gros
Urška GrosFOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Če bi morala nekoga poslati v dvoboj, bi brez večjega razmisleka izbrala egoista. Na Kmetiji si sicer najbolj želi družbe svojega partnerja, saj meni, da bi ji bila njegova podpora v zahtevnih razmerah zelo pomembna. Kljub temu da jo čaka veliko kmečkih opravil, priznava, da jo je ene naloge še posebej strah. Največ skrbi ji povzroča molža krave, saj pravi, da sploh ne ve, kako bi se tega pravilno lotila.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Kar se tiče kuhanja za sotekmovalce, bi Urška pripravila preprost riž. Urška poudarja, da ji je veliko bližje iskrenost kot taktiziranje, zato namerava na kmetiji staviti predvsem na odprte in iskrene pogovore. Če pa pride do drame med tekmovalci, se Urška ne vidi v središču dogajanja. Takšne situacije najprej opazuje, nato pa se raje umakne in pusti, da se stvari razrešijo brez njenega vpletanja.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate intervju z Urško.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Urška Gros Kmetija resničnostni šov strah
Intervju

Se še spomnite čudovite preobrazbe Franca?

KOMENTARJI (0)

