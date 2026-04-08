Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena

Simpatična Urška Gros, ki smo jo spoznali v Kmetiji, je šov zapustila na malce drugačen način kot ostali tekmovalci. Njena pot se namreč ni končala z bojem v areni, temveč na njeno lastno željo zaradi zdravstvenih razlogov oziroma nosečnosti.

Preberi še Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna

Po izstopu iz šova smo poklepetali s simpatično Urško, ki nam je zaupala, da ji ni niti malo žal, da se je odločila zapustiti tekmovanje. Vse podrobnosti o tem, kakšna je bila njena izkušnja v Kmetiji in o tem, kaj se je z njo dogajalo po šovu, kako se je razvil oziroma končal njen odnos z Žanom ter o njeni novi oziroma bolje rečeno stari ljubezni, pa razkrivamo v nadaljevanju.

icon-expand Urška Gros FOTO: Luka Kotnik

Kaj je bilo v šovu najtežje?

Urška je priznala, da ji je bilo po koncu šova zelo težko gledati določene izjave sotekmovalcev. Povedala je, da ne mara hinavščine in manipuliranja, zato jo je zelo prizadelo, ko je videla, kako so nekateri o njej govorili za njenim hrbtom. In tega v šovu ni bilo malo.

Preberi še Preobrat, ki ga nihče ni pričakoval

"V bistvu me je večina soigralcev zelo razočarala s tem, kako podli so bili. Glede na to, da so na izjavah govorili, kako smo bili vsi najbolj grozni, predvsem jaz. Ko so pa prišli do mene, so me vsi objemali in govorili, da me imajo radi. Jaz pa takšne dvoličnosti ne maram. Nikoli je nisem. Zdaj, ko gledam za nazaj, ne da me boli, ampak sem šokirana," je povedala.

Spletla tudi nekaj iskrenih odnosov

Kljub slabim izkušnjam pa je v šovu spletla tudi nekaj iskrenih vezi. Ena izmed teh je bilo prijateljstvo s Francem, ki ji je v času snemanja pomenil največjo oporo. Urška si želi tudi, da bi Franc spoznal tudi njeni hčerki, saj verjame, da bi bili obe navdušeni tako nad njim kot nad njegovo kmetijo.

Preberi še Urška in Franc v solzah brez konca

"Midva sva imela super odnos. On me je podpiral, predlagal me je za glavo družine in bil moja največja opora. Trenutno se še nisva slišala, ker po šovu dolgo nisem imela stika z nikomer. Potem pa se je zgodilo vse s splavom in sem morala vse to predelati. Čakam pa, da dobim njegov naslov, da ga lahko grem s puncami presenetiti, ker mislim, da bo res zelo vesel," nam je zaupala o njunem odnosu in razkrila, da se zelo veseli, da ga spet vidi.

Kaj pa se je zgodilo z Žanom?

Veliko pozornosti je med gledalci požel tudi njen odnos z Žanom. Na začetku je njuna zgodba delovala zelo prisrčno in številni gledalci so verjeli, da bi lahko postala par tudi po koncu oddaje. A zgodba se je po Žanovem odhodu iz šova precej spremenila.

Preberi še To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

"Na začetku je bilo vse zelo sladko in lepo. Dobivala sva veliko komentarjev, zakaj nisva skupaj. Ampak potem, ko je on prišel ven, se je vse spremenilo za 180 stopinj. Moram samo reči, da je res dober manipulator," je brez zadržkov priznala in razkrila, da se je njuna zgodba po šovu končala.

V šovu vse občutke doživljaš še bolj intenzivno

Dodala je tudi, da so bila čustva v šovu zaradi izolacije še toliko močnejša. "Ko si 24 ur na dan zaprt z drugimi ljudmi, brez zunanjega sveta, je logično, da se navežeš. Jaz sem še toliko bolj čustvena in me je lažje prepričati v neke sladke besede, tako da je bilo ravno to krivo, da sem se tako navezala na Žana," je pojasnila.

icon-expand Urška Gros FOTO: POP TV

Vedno iskrena in čustvena

Čeprav je bila v oddaji večkrat zelo čustvena, je danes ponosna na to, kako se je predstavila gledalcem. "Ostala sem zvesta sama sebi. Jaz sem čustvena, jočem, se smejem, se derem, taka sem, kakršna sem. Pokazala sem čustva, ki jih marsikdo niti ni. Včasih se vprašam, ali imajo sploh kaj empatije v sebi. Vidim, da ljudje to čutijo in res sem ponosna, da sem se pokazala točno taka, kot sem," je povedala.

Močna podpora na družbenih omrežjih

Veliko ji pomeni tudi podpora ljudi na družbenih omrežjih, kjer ji sledilci pogosto zaupajo svoje življenjske zgodbe. "Naša skupnost je super. Bila sem zelo ponosna na vse ljudi, ki se odpirajo s takšnimi in drugačnimi zgodbami. Vidi se, da so končno našli nekoga, ki mu lahko zaupajo, in to mi pomeni največ na svetu, več kot kateri koli denar," je dejala.

Ni ji žal, da se je njena pot v šovu končala tako, kot se je

Urška pa je priznala tudi, da ji ni žal, da se v šovu ni preizkusila še v areni. "Zelo sem vesela, da sem se rešila arene, ker je bil to verjetno moj največji strah. Sploh ne prenašam dobro poraza. Že prej sem hotela domov in sem zagrabila priložnost, ko sem lahko šla," je iskreno povedala.

Zdaj je srečno zaljubljena

Po koncu šova pa se je v njenem zasebnem življenju zgodil velik preobrat. Danes je namreč srečno zaljubljena in priznava, da se je vrnila k partnerju, s katerim sta znova našla skupno pot.

Preberi še Slovenska glasbenica po koncu devetletne zveze predstavlja novo pesem

"Jaz sem srečno zaljubljena. Vesela sem, da sem zgladila spore. S partnerjem zdaj res živimo tako, kot sem si vedno želela živeti družinsko življenje. Res se trudiva zame in za moje otroke. Bili smo tudi na potovanju in ne bi se mogli imeti bolje," je razkrila za naš portal.

Pojasnila je tudi, da je prav ona naredila prvi korak in ponovno kontaktirala partnerja. "Midva drug brez drugega ne moreva. Tako je bilo že prej. Tudi ko sva se skregala in sem ga blokirala, sva se v sekundi pobotala. Ta vez se ne more kar tako prelomiti," je iskreno povedala. Njena stara ljubezen pa ji je stala ob strani tudi v enem najtežjih trenutkov njenega življenja. "On je bil edini, ki je bil z mano med splavom. Imel je mojo mlajšo hčerko pri sebi, bil je pri nas doma, jo čuval, prišel pome v bolnico in bil ves čas z mano po telefonu. Res mu svaka čast. Midva sva morala veliko debatirati, ampak je človek na mestu. Zdaj sva nadaljevala svojo zgodbo in ne bi moglo biti lepše," je zaključila.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči