Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Prve sezone šova Na lovu je konec
Nosila pregrešno drage kose: videz presega 4000 evrovMonaška princesa Charlene je za sprejem v palači nosila pregrešno drage modne kose. Njen videz je znašal več kot 4000 evrov.
Princesa hrvaških korenin potrdila, da pričakuje dojenčkaPrinc Mateen in princesa Anisha sta 14. oktobra 2025 prek Instagrama oznanila nosečnost. Objavljena je bila črno-bela fotografija, na kateri princesa Anisha boža nosečniški trebuh. Par se je poročil januarja 2024, dojenček pa bo njun prvi otrok.
Princ William o ločitvi staršev: Ne želi delati enakih napakV novem intervjuju je princ William (43) spregovoril o težavnem odraščanju po ločitvi staršev in intenzivnem medijskem pritisku. Njegova glavna prioriteta s Kate Middleton je zdaj ustvariti varen in topel dom, ki ga je sam pogrešal, ter zaščititi otroke pred javnostjo.
Zato se Kate in princ William nikoli ne držita za rokeKate Middleton in princ William sta pred kratkim navdušila oboževalce, ko sta na družbenih omrežjih delila prikupno fotografijo, na kateri se držita za roke. To je prizor, ki ga vidimo le redko.
Modni dvoboj med Kate Middleton in Melanio Trump se nadaljujeNa prestižni svečani večerji v Windsorskem dvorcu se je modni dvoboj med valižansko princeso Kate Middleton in prvo damo Melanio Trump nadaljeval. Obe sta izbrali osupljivi kreaciji, ki ju še dolgo ne bomo pozabili.
To obleko je Kate Middleton izbrala za srečanje z Donaldom in Melanio TrumpPrinc William in valižanska princesa Kate Middleton sta se v okviru državniškega obiska srečala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo Melanio Trump. Srečali so se na gradu Windsor.
Od blondinke do rjavolaske: Princesina pričeska zmedla javnostPrincesa Kate je z začasno blond pričesko presenetila javnost, a se je kmalu znova pokazala z značilno rjavo barvo las.
Britanska kraljeva družina je zavita v črnino, žalujeta tudi William in KateBuckinghamska palača je sporočila žalostno novico o smrti Katherine, vojvodinje Kentske, ki je v 93. letu umrla mirno, obdana z družino. Gre za najstarejšo članico britanske kraljeve družine.
V mladosti je bila žrtev spolnega nadlegovanjaNova knjiga Valentinea Lowa razkriva, da je kraljica Camilla v najstniških letih na vlaku doživela poskus spolnega napada. Napadalca je udarila s čevljem. To ji je svetovala mama. Dogodek je prijavila, moški pa je bil aretiran.
27-letna princesa jemlje dih v osupljivi čipkasti poročni oblekiLihtenštajnska princesa Marie Caroline se je v Vaduzu poročila z investicijskim menedžerjem Leopoldom Madurom Vollmerjem.
28 let po njeni smrti se še vedno širijo teorije zarotePrincesa Diana je preminila v tragični prometni nesreči v Parizu leta 1997. Po spletu se še vedno širijo številne teorije zarote in čeprav so preiskave ovrgle številne domneve, vprašanja še vedno ostajajo.
