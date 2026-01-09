10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton

Valižanska princesa Kate, rojena kot Catherine Elizabeth Middleton, danes, 9. januarja, praznuje 44. rojstni dan. Čeprav jo javnost pozna kot eno najbolj prepoznavnih žensk na svetu, njen življenjepis skriva vrsto zanimivih podrobnosti, ki razkrivajo precej bolj zasebno in vsestransko osebnost bodoče britanske kraljice.

Zbrali smo deset preverjenih dejstev, ki jih o Kate Middleton morda še ne poznate.

1. Del otroštva je preživela v Jordaniji

Kot poroča BBC, se je Kate pri dveh letih skupaj s starši preselila v Aman, prestolnico Jordanije, kjer je njen oče Michael Middleton delal kot pilot pri letalski družbi British Airways. Družina Middleton je v Jordaniji živela dve leti in pol, v tem času pa je Kate obiskovala lokalni vrtec.

icon-expand Kate z očetom in sestro Pippo v Jordaniji. FOTO: Profimedia

2. V otroštvu je imela nenavaden vzdevek

Ob obisku svoje nekdanje osnovne šole je Kate učencem pripovedovala o svojih morskih prašičkih, ki sta jih s sestro Pippo poimenovali po svojih vzdevkih: Pip in Squeak.

3. Bila je izjemna športnica in rekorderka v skoku v višino

V času šolanja na St. Andrew's School v Berkshiru je Kate slovela kot zelo aktivna športnica. Kot navaja People, je bila kapetanka hokejske ekipe, obenem pa je dosegla šolski rekord v skoku v višino, in sicer 1,5 metra.

4. Leto odmora je posvetila dobrodelnosti in izobraževanju

Po maturi na Marlborough Collegeu leta 2000 si je vzela t. i. gap year oziroma leto odmora. Kot poročajo britanski mediji, je v tem času študirala umetnostno zgodovino na British Institute v Firencah, nato pa odpotovala v Čile, kjer je sodelovala pri dobrodelnih projektih organizacije Raleigh International. Del leta je preživela tudi na morju, kjer je sodelovala pri veslaškem izzivu Round the World Challenge.

icon-expand Kate je bila v času šolanja kapetanka hokejske ekipe. FOTO: AP

5. Ima magisterij na najstarejši škotski univerzi

Leta 2005 je diplomirala na Univerzi St Andrews, najstarejši univerzi na Škotskem, kjer je pridobila naziv Master of Arts iz umetnostne zgodovine. Prav tam je spoznala princa Williama, s katerim se je pozneje poročila.

6. Je certificirana potapljačica z napredno licenco

Po podatkih Professional Association of Diving Instructors (PADI) ima Kate naziv Advanced Open Water Diver. To pomeni, da se lahko potaplja do globine 98 čevljev oziroma več kot 28 metrov, kar presega osnovno rekreativno raven in zahteva dodatno tehnično znanje ter izkušnje.

7. Pred poroko se je sama naučila profesionalnega ličenja

Revija People je aprila 2011 poročala, da je Kate pred poroko s princem Williamom vzela nekaj zasebnih lekcij pri londonski vizažistki Arabelli Preston. Njena želja je bila, da bi se na poročni dan naličila sama, kar je tudi storila.

icon-expand Kate se je na poročni dan naličila sama. FOTO: Profimedia

8. Je strastna fotografinja

Kate je znana po svoji ljubezni do fotografije. Kot navaja Hello!, je pokroviteljica in častna članica Royal Society of Photographers, pogosto pa sama posname tudi uradne portrete svojih otrok, ki jih kraljeva družina deli z javnostjo ob pomembnih priložnostih.

9. Ukvarja se s čebelarstvom

Valižanska princesa ima lasten čebelnjak na družinskem posestvu Anmer Hall v Norfolku. O tem je spregovorila tudi ob obisku Naravoslovnega muzeja v Londonu leta 2021, ko je otrokom pripovedovala o pomenu čebel in jim podarila domač med, poročajo britanski mediji.

10. Otrokom vsako leto sama speče rojstnodnevne torte

Kot navaja BBC, je leta 2019 v oddaji A Berry Royal Christmas Kate razkrila, da je tradicija, da vsako leto sama peče rojstnodnevne torte za vse tri otroke. Kot je dejala, pogosto ostane pokonci do polnoči, obdana z maso za biskvit in sladkorno glazuro, a v tem iskreno uživa.

