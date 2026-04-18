Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin

Princ Abdul Mateen, 35-letni sin sultana Bruneja, je na svojem profilu, ki mu sledi več milijonov ljudi, objavil serijo prikupnih družinskih fotografij. Na slikah je moč videti sproščene trenutke z njegovo soprogo Anisho Isho Kalebic in njuno hčerko Zahro, ki se jima je pridružila v začetku leta. Medtem ko so bile prejšnje objave princa Mateena polne vojaških uniform in uradnih dolžnosti, te nove slike poudarjajo njegovo nežnejšo, očetovsko stran, kar je med njegovimi sledilci povzročilo pravi val navdušenja, piše Net.hr.
Kdo je princesa Zahra?
Majhna princesa Zahra Mariam Bolkiah se je rodila 8. februarja 2026, njeno ime pa v sebi skriva bogat pomen. Zahra v arabščini pomeni 'cvet', njeno ime pa se povezuje tudi s svetlostjo, čistostjo, lepoto in sijajem, kar se popolnoma sklada s podobo deklice, ki se na fotografijah srečno smehlja v naročju svojega očeta, piše hrvaški Tportal.
Drugo ime, Mariam, ima globoko krščansko in muslimansko noto, kar predstavlja nekakšen simbolni most med različnimi tradicijami, še dodajajo. Ob njenem rojstvu so v sultanovi rezidenci izstrelili 17 častnih strelov, kar priča o pomembnosti njenega prihoda za celotno kraljestvo.
Kakšno fotografijo je objavil Abdul Mateen?
Abdul Mateen je na svojih družbenih omrežjih objavil že več fotografij svoje hčerke. Najprej je v februarju, po rojstvu princese Zahre objavil čudovito fotografijo, na kateri lahko vidimo njega in soprogo z novorojenko, poleg pa je zapisal: "Z Anisho sva zelo hvaležna neverjetni ekipi v JPMC za njihovo izjemno skrb in podporo ter vsem za lepe želje."
Pred nekaj tedni je nato objavil še eno simpatično fotografijo, ki je hitro obnorela svet. Na njej lahko vidimo brunejskega princa v uniformi, v rokah pa drži v rožnato odejo zavito dojenčico. Zdi se, da lahko v prihodnosti pričakujemo še več tovrstnih fotografij zasebnega življenja, saj je 34-letni princ od takrat naprej delil še nekaj drugih utrinkov svoje novorojenke in prelepe soproge hrvaških korenin. Več o njej in brunejskem princu si lahko preberete TUKAJ!
Vir: net.hr, tportal.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV