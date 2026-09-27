Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Charles Spencer
Kraljevo

Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega

N. Č.
27. 09. 2026 04.00
0

Princ Harry in Meghan Markle poleti nista obiskala le Združenega kraljestva, temveč sta z otrokoma nekaj časa preživela tudi na posestvu Althorp, kjer je odraščala princesa Diana. Zdaj je Harryjev stric Charles Spencer razkril ganljivo podrobnost, ki ga je prešinila ob pogledu na Archieja in Lilibet.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Družina princa Harryja in Meghan Markle je poleti obiskala posestvo Althorp, nekdanji dom princese Diane. Med obiskom sta bila z njima tudi njuna otroka, princ Archie in princesa Lilibet, ki sta po besedah Dianinega brata Charlesa Spencerja brezskrbno tekala po velikem posestvu. Prav ta prizor pa je pri njem sprožil ganljive občutke, piše People.

Kralj Karel in William ne popuščata: glede Harryja sta enotna
Preberi še
Kralj Karel in William ne popuščata: glede Harryja sta enotna

Obisk, ki ga ne bo pozabil

Charles Spencer je med gostovanjem v britanski oddaji Lorraine spregovoril o poletnem obisku Harryja in njegove družine na posestvu Althorp. Ob tem je razkril, da ga je pogled na najmlajša člana družine spomnil na veliko odsotnost v njihovih življenjih.

Charles Spencer
Charles Spencer FOTO: Profimedia

"Harry je poleti prišel na obisk s svojo družino in bilo je čudovito," je povedal Spencer. Nato pa dodal, da ga je preplavila žalost, ko je opazoval otroka med igro.

Pomislil je na princeso Diano

Charles Spencer je priznal, da si ob pogledu na Archieja in Lilibet ni mogel pomagati, da ne bi pomislil na svojo pokojno sestro, princeso Diano. Prepričan je, da bi bila v vlogi babice naravnost čudovita.

"Ko sem videl otroka, kako tekata naokoli, me je prešinila žalost, ker Diane ni več. Si predstavljate, kakšna babica bi bila? Razvajala bi ju do konca," je dejal.

Prav ta izjava je močno odmevala med oboževalci britanske kraljeve družine, saj princesa Diana še skoraj tri desetletja po smrti ostaja ena najbolj priljubljenih članic kraljeve družine.

Bil je edini, ki je preživel nesrečo princese Diane
Preberi še
Bil je edini, ki je preživel nesrečo princese Diane

Poseben kraj za Harryja

Posestvo Althorp ima za princa Harryja poseben pomen. Tam je odraščala njegova mati, na posestvu pa je tudi njen grob. Poleti je Meghan Markle na družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov obiska, med katerimi sta bila vidna tudi Archie in Harry med sprehodom po posestvu. Številni kraljevi opazovalci so domnevali, da je družina obiskala tudi kraj, kjer je pokopana Diana.

Tako se je Kate Middleton poklonila princesi Diani
Preberi še
Tako se je Kate Middleton poklonila princesi Diani

Harry je o pomenu tega kraja pisal že v svojih spominih, kjer je razkril, da je obisk groba njegove matere zanj vedno zelo čustven trenutek.

Charles Spencer
Charles SpencerFOTO: Profimedia
29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja
Preberi še
29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja

Ganljiv opomnik na to, kar bi lahko bilo

Čeprav sta Archie in Lilibet danes obkrožena z ljubečo družino, Charles Spencer priznava, da ob pogledu nanju pogosto pomisli na vse, kar je družina izgubila s prezgodnjo Dianino smrtjo. Prav zato je bil njun obisk Althorpa zanj hkrati vesel in nekoliko žalosten trenutek.

Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Preberi še
Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'

Besede Dianinega brata so ponovno spomnile, kako močno sled je princesa pustila za seboj. In čeprav nikoli ni imela priložnosti spoznati svojih vnukov, so mnogi prepričani, da bi bila nad Archiejem in Lilibet navdušena.

Ločujeta se po 13 letih zakona, razlog so njegove travme
Preberi še
Ločujeta se po 13 letih zakona, razlog so njegove travme
Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: People.com, InTouch Weekly

princesa Diana princ Harry Charles Spencer Althorp kraljeva družina kraljevo
Kraljevo

Kate Middleton navdušila v pravljični obleki

Bibaleze.si Preteklost je močno zaznamovala njegovo očetovsko vlogo
Zadovoljna.si Harry razkril presenetljivo podrobnost o Williamu in Kate
24ur.com Otoplitev odnosov med kraljem Karlom in princem Harryjem?
Zadovoljna.si Princ Harry končno razkril, kar se je spraševal ves svet
24ur.com Princ Harry svojo serijo napovedal na dan, ko se je oglasila Kate
24ur.com Nov nesporazum v kraljevi družini: Harry ostal brez nastanitve v palači
24ur.com Harry o obračunu z bratom: Prijel me je za ovratnik in me podrl na tla
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972