Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega

Družina princa Harryja in Meghan Markle je poleti obiskala posestvo Althorp, nekdanji dom princese Diane. Med obiskom sta bila z njima tudi njuna otroka, princ Archie in princesa Lilibet, ki sta po besedah Dianinega brata Charlesa Spencerja brezskrbno tekala po velikem posestvu. Prav ta prizor pa je pri njem sprožil ganljive občutke, piše People.

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Obisk, ki ga ne bo pozabil

Charles Spencer je med gostovanjem v britanski oddaji Lorraine spregovoril o poletnem obisku Harryja in njegove družine na posestvu Althorp. Ob tem je razkril, da ga je pogled na najmlajša člana družine spomnil na veliko odsotnost v njihovih življenjih.

icon-expand Charles Spencer FOTO: Profimedia

"Harry je poleti prišel na obisk s svojo družino in bilo je čudovito," je povedal Spencer. Nato pa dodal, da ga je preplavila žalost, ko je opazoval otroka med igro.

Pomislil je na princeso Diano

Charles Spencer je priznal, da si ob pogledu na Archieja in Lilibet ni mogel pomagati, da ne bi pomislil na svojo pokojno sestro, princeso Diano. Prepričan je, da bi bila v vlogi babice naravnost čudovita. "Ko sem videl otroka, kako tekata naokoli, me je prešinila žalost, ker Diane ni več. Si predstavljate, kakšna babica bi bila? Razvajala bi ju do konca," je dejal. Prav ta izjava je močno odmevala med oboževalci britanske kraljeve družine, saj princesa Diana še skoraj tri desetletja po smrti ostaja ena najbolj priljubljenih članic kraljeve družine.

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Poseben kraj za Harryja

Posestvo Althorp ima za princa Harryja poseben pomen. Tam je odraščala njegova mati, na posestvu pa je tudi njen grob. Poleti je Meghan Markle na družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov obiska, med katerimi sta bila vidna tudi Archie in Harry med sprehodom po posestvu. Številni kraljevi opazovalci so domnevali, da je družina obiskala tudi kraj, kjer je pokopana Diana.

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Harry je o pomenu tega kraja pisal že v svojih spominih, kjer je razkril, da je obisk groba njegove matere zanj vedno zelo čustven trenutek.

icon-expand Charles Spencer FOTO: Profimedia

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Ganljiv opomnik na to, kar bi lahko bilo

Čeprav sta Archie in Lilibet danes obkrožena z ljubečo družino, Charles Spencer priznava, da ob pogledu nanju pogosto pomisli na vse, kar je družina izgubila s prezgodnjo Dianino smrtjo. Prav zato je bil njun obisk Althorpa zanj hkrati vesel in nekoliko žalosten trenutek.

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Besede Dianinega brata so ponovno spomnile, kako močno sled je princesa pustila za seboj. In čeprav nikoli ni imela priložnosti spoznati svojih vnukov, so mnogi prepričani, da bi bila nad Archiejem in Lilibet navdušena.

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