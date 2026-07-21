Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024

Kate Middleton je konec junija premagala zahteven vzpon na najvišje vrhove Velike Britanije v sklopu akcije za zbiranje sredstev za bolnike z rakom, piše People. Pri projektu 'National Three Peaks Challenge', kjer se je treba na vrhove Scafell Pike, Ben Nevis in Snowdon povzpeti v enem samem dnevu, jo je spremljal njen brat James Middleton. Na cilju so jo pričakali princ William in njuni otroci.
James Middleton je izpolnil svojo obljubo
James Middleton je svojo prisotnost na humanitarnem pohodu označil za uresničitev obljube, ki jo je sestri dal ob začetku njenega zdravljenja. James je zapisal: "Neverjetno sem ponosen na svojo drago sestro. Pred dvema letoma sem ti rekel, da bova skupaj osvojila to goro."
V svojem zapisu je izpostavil pomen narave za duševno in telesno zdravje, kar je bila tema njunih pogovorov že v bolnišnici. "O vzponih na gore sva se pogovarjala, ko si bila v bolnišnici, in govorila o neverjetni zdravilni moči, ki jo ima narava za telo in duha. Zato mi je bilo v čast, da sem se ti lahko pridružil pri izzivu 'Three Peaks Challenge' v podporo organizaciji Royal Marsden Cancer Charity," je zapisal.
"Videti, kakšno pot si prehodila, je naravnost navdihujoče. Tvoja moč, vztrajnost in odločnost – ob tem pa si še čudovita mama, žena, hči in sestra – vsak dan navdihujejo mene in številne druge. Ostani točno takšna, kot si," je še dodal James ob koncu sporočila.
Vir: people.com
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