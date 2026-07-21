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James in Kate Middleton - ig
Kraljevo

Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024

N. Č.
21. 07. 2026 04.00
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James Middleton je izpolnil obljubo iz leta 2024 in se s sestro Kate udeležil zahtevnega humanitarnega izziva v podporo bolnikom z rakom.

Kate Middleton je konec junija premagala zahteven vzpon na najvišje vrhove Velike Britanije v sklopu akcije za zbiranje sredstev za bolnike z rakom, piše People. Pri projektu 'National Three Peaks Challenge', kjer se je treba na vrhove Scafell Pike, Ben Nevis in Snowdon povzpeti v enem samem dnevu, jo je spremljal njen brat James Middleton. Na cilju so jo pričakali princ William in njuni otroci. 

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Ta dosežek je še posebej pomemben zaradi princesinega nedavnega boja z rakom, saj so bila zbrana sredstva namenjena organizacijam, ki pomagajo bolnikom s podobno diagnozo.

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James Middleton je izpolnil svojo obljubo

James Middleton je svojo prisotnost na humanitarnem pohodu označil za uresničitev obljube, ki jo je sestri dal ob začetku njenega zdravljenja. James je zapisal: "Neverjetno sem ponosen na svojo drago sestro. Pred dvema letoma sem ti rekel, da bova skupaj osvojila to goro." 

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V svojem zapisu je izpostavil pomen narave za duševno in telesno zdravje, kar je bila tema njunih pogovorov že v bolnišnici. "O vzponih na gore sva se pogovarjala, ko si bila v bolnišnici, in govorila o neverjetni zdravilni moči, ki jo ima narava za telo in duha. Zato mi je bilo v čast, da sem se ti lahko pridružil pri izzivu 'Three Peaks Challenge' v podporo organizaciji Royal Marsden Cancer Charity," je zapisal.

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"Videti, kakšno pot si prehodila, je naravnost navdihujoče. Tvoja moč, vztrajnost in odločnost – ob tem pa si še čudovita mama, žena, hči in sestra – vsak dan navdihujejo mene in številne druge. Ostani točno takšna, kot si," je še dodal James ob koncu sporočila.

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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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