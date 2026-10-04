Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini

Charles Spencer, mlajši brat princese Diane, je med pogovorom z biografinjo Tino Brown spregovoril o pritiskih, ki spremljajo življenje v britanski monarhiji. Po njegovem mnenju je največja razlika med člani, ki so se v kraljevo družino rodili, in tistimi, ki so se vanjo priženili ali omožili.
Življenje v kraljevi družini ni za vsakogar
"Če pogledate žene tistih, ki so se priženili v kraljevo družino, je to zelo težko. Gre za zelo specifičen način razmišljanja," je dejal Spencer.
Njegove besede so sprožile številna ugibanja, saj bi jih lahko mnogi povezali z zgodbami žensk, ki so v zadnjih desetletjih postale del britanske monarhije.
Je namigoval na Kate Middleton in Meghan Markle?
Čeprav Charles Spencer ni omenil nobenega konkretnega imena, so številni mediji njegove besede povezali s Kate Middleton in Meghan Markle, ki sta se poročili z Dianinima sinovoma, princem Williamom in princem Harryjem.
Spencer je poudaril predvsem, da se ljudje, ki odraščajo znotraj kraljeve institucije, lažje prilagodijo njenim pravilom in pričakovanjem. Za nekoga, ki prihaja iz običajnega sveta, pa je takšna sprememba življenjskega sloga veliko zahtevnejša.
Izkušnja njegove sestre je pustila močan pečat
Za Charlesa Spencerja tema ni zgolj teoretična. Njegova sestra princesa Diana je po poroki s takratnim princem Charlesom postala ena najbolj fotografiranih in opazovanih žensk na svetu. Dolga leta je živela pod drobnogledom javnosti in medijev, njene težave pa so postale predmet nenehnih naslovnic.
Spencer že več let opozarja, da je bila njegova sestra izpostavljena izjemnim pritiskom, ki jih je težko razumeti, če jih človek ne doživi na lastni koži.
Meghan in Harry naj bi ga spomnila na Diano
To ni prvič, da je brat pokojne princese javno spregovoril o življenju članov kraljeve družine. V nedavnih intervjujih je opozoril tudi na podobnosti med medijsko obravnavo Meghan Markle in tisto, ki jo je nekoč doživljala princesa Diana. Nekatere oblike poročanja je celo označil za 'zelo, zelo neprijetne'.
Po njegovem mnenju bi morali iz Dianine zgodbe potegniti pomembne nauke, predvsem ko gre za odnos javnosti in medijev do članov kraljeve družine.
Kraljeva družina ostaja pod drobnogledom
Čeprav se je britanska monarhija v zadnjih desetletjih močno spremenila, ostaja ena najbolj spremljanih institucij na svetu. Prav zato vsaka nova izjava nekoga, ki družino pozna od blizu, hitro pritegne pozornost javnosti. Besede Charlesa Spencerja so tako znova odprle vprašanje, kako zahtevno je vstopiti v okolje, kjer so tradicija, protokol in pričakovanja javnosti del vsakdana.
Viri: People, pogovor Charlesa Spencerja in Tine Brown; Entertainment Now
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