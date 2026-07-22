Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili

Pippa Middleton in njena mama Carole sta na osmi dan Wimbledona postali središče pozornosti v All England Clubu, piše Tportal. Wimbledon je znan po strogih pravilih oblačenja , ki niso namenjena le igralcem, temveč tudi obiskovalcem v kraljevi loži in na osrednjih igriščih.

"To je priložnost, kjer se tradicija sreča s sodobnim stilom," pravijo modni poznavalci, in družina Middleton to obvlada najbolje. Obe sta izbrali maksi dolžino obleke, ki so za takšne priložnosti poleg daljših midi oblek najbolj primerne, obenem pa sta pokazali dve različni poti do popolnega poletnega videza .

Za vse ljubiteljice praktičnosti je Pippin stajling šolski primer izvrstnosti. Izbrala je belo obleko z rdečim cvetličnim vzorcem , ki je primerna za vse priložnosti, od poslovnih kosil do uradnih prireditev. Videz je dopolnila s klobukom, torbico, belimi salonarji in velikimi sončnimi očali.

Carole Middleton je tokrat izbrala blasično belo obleko, podobne dolžine kot Pippa, videz pa je dopolnila s strukutriranim suknjičem. Tudi pri njej smo lahko videli bele salonarje in velika sončna očala, videz pa je zaokrožila torbica v peščeni barvi.

Carole tudi sicer v svojo garderobo redno vključuje strukturirane suknjiče in srajčne kroje, kar njene stajlinge naredi nosljive tudi v resnejših okoljih. To je garderoba, ki temelji na trajnosti in se ne spreminja z vsako novo modno sezono.