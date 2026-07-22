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Carole in Pippa Middleton
Kraljevo

Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili

N. Č.
22. 07. 2026 04.00
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Pippa in Carole Middleton sta letos na Wimbledonu znova dokazali, zakaj veljata za modni ikoni. Spoznajte njune trike za brezhiben poletni videz s srajčnimi oblekami, cvetličnimi vzorci in izbiro udobne obutve, ki navdušuje.

Pippa Middleton in njena mama Carole sta na osmi dan Wimbledona postali središče pozornosti v All England Clubu, piše Tportal. Wimbledon je znan po strogih pravilih oblačenja, ki niso namenjena le igralcem, temveč tudi obiskovalcem v kraljevi loži in na osrednjih igriščih. 

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"To je priložnost, kjer se tradicija sreča s sodobnim stilom," pravijo modni poznavalci, in družina Middleton to obvlada najbolje. Obe sta izbrali maksi dolžino obleke, ki so za takšne priložnosti poleg daljših midi oblek najbolj primerne, obenem pa sta pokazali dve različni poti do popolnega poletnega videza.

Carole in Pippa Middleton
Carole in Pippa Middleton FOTO: Profimedia

Videz Pippe Middleton na Wimbledonu

Za vse ljubiteljice praktičnosti je Pippin stajling šolski primer izvrstnosti. Izbrala je belo obleko z rdečim cvetličnim vzorcem, ki je primerna za vse priložnosti, od poslovnih kosil do uradnih prireditev. Videz je dopolnila s klobukom, torbico, belimi salonarji in velikimi sončnimi očali.

Videz Carole Middleton na Wimbledonu

Carole Middleton je tokrat izbrala blasično belo obleko, podobne dolžine kot Pippa, videz pa je dopolnila s strukutriranim suknjičem. Tudi pri njej smo lahko videli bele salonarje in velika sončna očala, videz pa je zaokrožila torbica v peščeni barvi.

Carole tudi sicer v svojo garderobo redno vključuje strukturirane suknjiče in srajčne kroje, kar njene stajlinge naredi nosljive tudi v resnejših okoljih. To je garderoba, ki temelji na trajnosti in se ne spreminja z vsako novo modno sezono.

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Obe zaupata klasiki in delujeta kot modni navdih

Pojavljanje Middletonovih v All England Clubu je ponovno potrdilo njuno mesto med modnimi ikonami, piše Tportal. Skupno jima je zaupanje v klasične linije, ki delujejo tako na klasičnih dnevnih kot tudi na nekoliko bolj slovesnih prireditvah. 

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Njuni izbiri oblačil odražata trend, kjer se vračamo k osnovnim vrednotam oblačenja: naravnim materialom (bombaž, lan), nevtralnim barvnim paletam z občasnimi barvnimi poudarki ter obutvi, ki nikoli ne gre iz mode.

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Vir: tportal.hr

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