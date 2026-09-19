Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'

Skoraj tri desetletja po tragični smrti princese Diane javnost pretresa nova trditev iz britanske kraljeve družine. Dianin mlajši brat Charles Spencer je v svojih novih spominih razkril domnevni telefonski pogovor s takratnim princem Charlesom, ki naj bi se zgodil v dneh po njeni smrti leta 1997.

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V knjigi Swan Song: Diana, My Sister Charles Spencer opisuje napete trenutke, ki so sledili smrti njegove sestre. Med drugim trdi, da je med pripravami na pogreb prišlo do ostrega spora glede vloge mladih princev Williama in Harryja v pogrebni procesiji, piše People.

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Spor zaradi Williama in Harryja

Po Spencerjevih navedbah se ni strinjal, da bi morala takrat še mladoletna princa hoditi za materino krsto. Menil je, da bi bila takšna izkušnja zanju preveč travmatična. Zaradi nesoglasij je sledil razburjen telefonski pogovor s takratnim princem Charlesom.

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V knjigi Spencer trdi, da je Charles med pogovorom pokazal nezadovoljstvo zaradi izjemnega odziva javnosti na Dianino smrt. Po njegovih besedah naj bi takrat izrekel stavek: "Bodi brez skrbi, dovolj hitro jo bomo pozabili." Spencer piše, da ga je izjava šokirala in da je pogovor kmalu zatem prekinil.

icon-expand William in Harry ob Dianini smrti. FOTO: AP

Iz palače svarijo pred izkrivljenimi spomini

Na navedbe iz knjige se je odzvala tudi Buckinghamska palača. Čeprav običajno ne komentira knjižnih izdaj, je po poročanju revije People poudarila, da lahko žalovanje zaradi izgube bližnjega vpliva na človekovo presojo in spomine, še posebej, ko gre za dogodke izpred več desetletij. Palača tako Spencerjevih navedb ni neposredno potrdila, hkrati pa jih tudi ni komentirala v podrobnostih.

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Dianina smrt še vedno buri duhove

Princesa Diana je umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu. Njena smrt je sprožila val žalovanja po vsem svetu, podrobnosti o dogajanju v kraljevi družini v tistih dneh pa še danes vzbujajo veliko zanimanja javnosti.

icon-expand Diana FOTO: VOYO

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Spencerjeva knjiga prihaja pred 30. obletnico Dianine smrti. Njen brat poudarja, da želi z njo predstaviti svoj osebni pogled na dogodke in ponuditi vpogled v življenje ženske, ki ostaja ena najbolj priljubljenih članic britanske kraljeve družine.

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