Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?

Slovesnost ob dnevu Commonwealtha v Westminstrski opatiji je tradicionalno osrednji dogodek v kraljevem koledarju, ki slavi raznolikost in enotnost 54 držav članic. Letošnji dogodek je potekal v navzočnosti višjih članov kraljeve družine, vključno s kraljem Karlom in kraljico Camillo ter princem in princeso Walesa, piše People.

Medtem ko je javnost spremljala formalni protokol in pompozen sprejem, so se za kulisami odvijale diskretne, a očitno napete izmenjave besed med posameznimi člani monarhije. Te neformalne komunikacije, ki jih je pozneje razkrila strokovnjakinja za branje z ustnic, kažejo na nelagodje, ki se je razprostiralo v ozadju dogodka in je bilo morda posledica tekočih kontroverznosti, ki obdajajo monarhijo, še dodaja People.

icon-expand Kralj Karel III., Camilla, princ William in princesa Catherine FOTO: Profimedia

Kaj je princ William zašepetal princesi Anne?

Strokovnjakinja za branje z ustnic, Nicola Hickling, je po dogodku za Daily Mail analizirala "napet" pogovor med princem Williamom in princeso Anne. Hicklingova je razkrila, da naj bi William svoji teti dejal: "Dovolj mi je poslušanja njegovega imena, če sem iskren."

Čeprav ni bilo jasno, koga natančno je William omenjal, so se v medijih pojavila ugibanja, da je govoril o princu Andrewu. Poleg tega naj bi princ Walesa med pogovorom dodal še: "To je predmet razprave." Princesa Anne je bila obrnjena s hrbtom proti kameri, zato njene besede niso bile dešifrirane.

icon-expand Princesa Anne FOTO: Profimedia

Kaj pa je dejal kralj Karel?

Omenjena strokovnjakinja za branje z ustnic, Nicola Hickling, je prav tako razkrila domnevno komunikacijo kralja Karla III., ki se je po poročanju Daily Maila po prihodu v opatijo, ko je pozdravil sestro princeso Anne, obrnil k njej z besedami: "Zunaj ni dobro ... Je precej napeto, kajne? Ni dobro."

Te besede, polne zaskrbljenosti, so najverjetneje opisovale razmere pred Westminstrsko opatijo, kjer so se zbrali protimonarhistični protestniki. Protesti, ki so bili neposredno povezani s škandalom v zvezi s princem Andrewom in njegovimi povezavami z Jeffreyjem Epsteinom, so preusmerili pozornost javnosti od osrednjega pomena dneva Commonwealtha, piše People.

icon-expand O čem sta se pogovorajala princesa Anne in kralj Karel? FOTO: Profimedia

Je bil kralj Karel nestrpen?

Zanimivo je, da je Charles ob pozdravu princa Williama deloval nestrpno z besedami: "Oh, končno," kar lahko pomeni, da je bil celoten dogodek in situacija zanj precej obremenjujoča, še dodaja People. Celotno vzdušje je bilo precej obremenjujoče in kaže na to, da niti kraljeva družina ni imuna na družbeno-politične pritiske, ki se manifestirajo v protestih in negativnem mnenju javnosti.

icon-expand Princ William in kralj Karel FOTO: Profimedia

