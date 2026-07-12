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Princ Harry
Kraljevo

Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz

L.G.
12. 07. 2026 04.00
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Princ Harry je doživel buren dan. Medtem ko navdušuje z uspešnim projektom Invictus Games, mu je britansko sodišče zadalo hud udarec z zavrnitvijo tožbe proti vplivni medijski hiši.

Princ Harry je v enem samem dnevu doživel dve povsem različni zgodbi. Na eni strani je v Londonu znova stopil v ospredje kot ustanovitelj in glavni obraz Invictus Games, projekta, ki pomaga ranjenim, poškodovanim in bolnim vojakom. Na drugi strani pa je doživel enega največjih pravnih porazov v svoji dolgotrajni vojni z britanskimi tabloidi.

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Ko je Harry v svojem elementu

V londonskem inštitutu Chatham House je Harry nastopil na dogodku ob odštevanju do začetka Invictus Games 2027, ki jih bo gostil Birmingham. Gre za športno tekmovanje za vojne veterane in pripadnike oboroženih sil, ki ga je Harry ustanovil leta 2014 po vzoru ameriških Warrior Games.

V govoru je poudaril, da okrevanje po poškodbah ni le medicinsko vprašanje, ampak predvsem vprašanje podpore, dostojanstva in dolgoročnih priložnosti. Po poročanju medijev je pozval k tesnejšemu sodelovanju držav in organizacij pri pomoči veteranom ter poudaril, da se življenje po poškodbi ne sme končati z zaključkom rehabilitacijskega programa.

Čeprav je v zadnjih letih pogosto v središču polemik zaradi odnosov s kraljevo družino, velja Invictus Games za njegov najuspešnejši in najbolj cenjen projekt. Tudi kritiki priznavajo, da je prav na področju podpore veteranom Harry našel svojo najbolj prepričljivo javno vlogo.

Princ Harry na dogodku Invictus Games
Princ Harry na dogodku Invictus GamesFOTO: Profimedia

Nato hladen tuš z britanskega sodišča

Le nekaj ur pozneje je iz Londona prišla novica, ki je zasenčila njegov nastop. Visoko sodišče je zavrnilo tožbo, ki jo je Harry skupaj z Eltonom Johnom, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Davidom Furnishem, Doreen Lawrence in Simonom Hughesom vložil proti medijski hiši Associated Newspapers, lastnici časopisov Daily Mail in Mail on Sunday.

Tožniki so trdili, da so novinarji v preteklosti nezakonito pridobivali njihove zasebne podatke, med drugim s prisluškovanjem, uporabo zasebnih detektivov in zavajanjem pri pridobivanju informacij. Zahtevali so visoke odškodnine, šlo naj bi za približno 59 milijonov evrov.

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Kot poroča The Guardian, je sodnik Matthew Nicklin v obsežni sodbi odločil, da tožniki svojih trditev niso uspeli dokazati. Pojasnil je, da zgolj sum ni dovolj in da je mogoče informacije v spornih člankih pojasniti tudi z zakonitimi viri. 

Pri Associated Newspapers so razsodbo pozdravili kot veliko zmago in dokaz, da so njihovi novinarji delovali zakonito. Napovedali so tudi, da bodo od Harryja in drugih tožnikov zahtevali povračilo sodnih stroškov. 

Princ Harry je doživel enega največjih pravnih porazov v svoji dolgotrajni vojni z britanskimi tabloidi.
Princ Harry je doživel enega največjih pravnih porazov v svoji dolgotrajni vojni z britanskimi tabloidi.FOTO: Profimedia

Harry se ni strinjal

Kot piše Telegraph, se Harry z odločitvijo ni sprijaznil. V skupni izjavi z Doreen Lawrence je sodbo označil za popolnoma očitno prikrivanje resnice in belo pranje dogajanja v britanskih medijih. Ob tem je poudaril, da so bila v preteklih primerih proti drugim britanskim časopisnim skupinam ugotovljena nezakonita ravnanja, zato ga je tokratna odločitev presenetila.

Spor je še posebej odmeven zato, ker je Harry v preteklosti v nekaterih drugih tožbah proti britanskim medijem dosegel uspeh. Leta 2023 je zmagal v postopku proti Mirror Group Newspapers, letos pa je dosegel tudi poravnavo z založnikom News Group Newspapers. Prav zato je bila tokratna zavrnitev precejšnje presenečenje.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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