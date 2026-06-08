Tako lepa je bila na svoj poročni dan

Peter Phillips, najstarejši vnuk kraljice Elizabete II. in sin princese Anne, je po ločitvi od prve žene Autumn Kelly znova našel srečo v ljubezni. Tokrat je pred oltar popeljal Harriet Sperling, ki je s svojo toplino in naravno eleganco hitro osvojila srca tako družine kot javnosti

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Poročila sta se v intimnem okolju, kjer je prevladovalo družinsko vzdušje, polno pristnih trenutkov in nežnih pogledov. Nevesta je zablestela v klasični, a sodobni poročni obleki, ki je poudarila njeno nežnost in samozavest; zasijala je kot popolna partnerka moškemu iz kraljevskega kroga.

icon-expand Peter Phillips FOTO: Profimedia

Kako je bila videti njena poročna obleka?

Kot piše Vogue, je Harriet Sperling izbrala obleko, ki je združila minimalistično estetiko in romantične detajle. Silhueta je bila mehka, rahlo padajoča in se je premikala z vsakim njenim korakom. Posebnost obleke je bil dokaj preprost kroj, ki je poudaril njeno naravno eleganco, brez nepotrebnih okraskov. Ovratni izrez je bil prefinjeno zaobljen, rokavi pa zaradi čipke rahlo prosojni, kar je ustvarilo občutek zračnosti. Vogue izpostavlja, da je bila obleka popoln primer sodobne neveste, ki prisega na subtilnost in kakovost materialov. Harriet je videz dopolnila z nežnim, skoraj neopaznim nakitom in elegantno pričesko, kar je celotnemu stajlingu dodalo pridih brezčasnosti.

Peter Phillips in njegov klasični slog

Peter Phillips je za poroko izbral tradicionalno obleko, ki je sledila britanski aristokratski tradiciji. Temen suknjič, svetlejši telovnik in krojene hlače so ustvarili videz, ki je bil hkrati formalen in udoben. Vogue poudarja, da je Peter s svojo izbiro ostal zvest klasičnemu moškemu slogu, ki ga pogosto vidimo na kraljevih dogodkih.

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Je bil na poroko povabljen tudi princ Harry?

Na poroki, kjer se je zbralo več članov kraljeve družine in številna znana imena, pa je manjkal princ Harry. Po poročanju Page Six naj Harry sploh ne bi prejel vabila, saj naj bi bil njegov odnos s Petrom Phillipsom že dalj časa močno ohlajen.

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Kraljevska strokovnjakinja Emily Nash je za omenjeni medij pojasnila, da naj bratranca ne bi govorila že več let. "Peter je zelo zvest in zaščitniški. Bratrancu je vedno stal ob strani. Če bi bila na poroki prisotna oba brata, bi vse skupaj dobilo drugačno perspektivo," je povedala in dodala, da si tega ni želel nihče.

icon-expand Peter Phillips poroka FOTO: Profimedia

Kdo se je udeležil poroke?

Poroka sina princese Anne in nečaka kralja Karla III. je bila čudovita priložnost za družinsko srečanje številnih članov britanske kraljeve družine. Med prisotnimi so bili tudi kralj Charles in kraljica Camilla, princ William s Catherine, princ Edward s Sophie ter ženinovi sestrični, princesi Beatrice in Eugenie, ki sta prišli v spremstvu soprogov.

icon-expand Peter Phillips FOTO: Profimedia

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