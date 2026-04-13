John Dalgleish Donaldson
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary

N. Č.
13. 04. 2026 13.16
0

John Dalgleish Donaldson, oče danske kraljice Mary, je umrl v starosti 84 let. Kraljeva družina žaluje, še posebej prizadeta pa je kraljica Mary, ki ga naj bi nazadnje obiskala marca.

V 84. letu starosti je umrl oče danske kraljice Mary, profesor John Dalgleish Donaldson. Umrl je v Hobartu v avstralski Tasmaniji. Danska kraljeva družina je sporočila, da je bilo njegovo zdravje v zadnjih letih v upadu, kraljica Mary pa ga je nazadnje obiskala konec marca letos, kjer sta preživela dragocen čas skupaj, med uradnim obiskom kraljevskega para v Avstraliji, kot navajajo viri iz Kraljeve hiše Danske.

Princesin mož umrl pri 85 letih
Preberi še
Princesin mož umrl pri 85 letih

Niso bili objavljeni podrobnejši podatki o njegovem zdravstvenem stanju ali vzroku smrti. Kraljica Mary se je na tragično novico odzvala z osebnim sporočilom: "Moje srce je težko, moje misli so sive," je dejala. "Moj ljubljeni oče je preminil. Vendar vem, da ko se bo žalost polegla, mi bodo spomini razsvetlili dan, najmočnejši pa bosta ostali ljubezen in hvaležnost za vse, kar mi je dal in me naučil."

Kdo je bil John Dalgleish Donaldson?

Profesor John Dalgleish Donaldson se je rodil 5. septembra 1941 na Škotskem. Njegova intelektualna pot ga je usmerila v globine abstraktnega sveta števil, saj je bil izjemno cenjen profesor uporabne matematike. Leta 1963 se je z ženo Henrietto Clark Horne odločil za velik življenjski korak – emigracijo v daljno Tasmanijo.

Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Preberi še
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?

V Avstraliji sta se jima rodili štirje otroci: Jane Alison Donaldson, rojena decembra 1965, Patricia Anne Donaldson, rojena marca 1968, John Stuart Donaldson, rojen julija 1970, in Mary Elizabeth Donaldson, ki je luč sveta ugledala februarja 1972 in je danes znana kot danska kraljica Mary. Po smrti svoje prve žene Henriette leta 1997 je profesor Donaldson ponovno našel srečo v ljubezni in se leta 2001 poročil s Susan Moody, s katero sta skupaj preživela preostala leta, piše Town and Country.

John Dalgleish Donaldson
John Dalgleish DonaldsonFOTO: Profimedia

Njegovo zdravje že dolgo ni bilo dobro

Danska kraljeva družina je potrdila, da je zdravje profesorja Johna Donaldsona v zadnjih letih nazadovalo. Čeprav podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ali vzroku smrti niso bile razkrite, je jasno, da je bila njegova bitka dolgotrajna.

Danska kraljica Mary zablestela v 17 let starem krilu
Preberi še
Danska kraljica Mary zablestela v 17 let starem krilu

Kraljica Mary je očeta nazadnje obiskala konec marca v Tasmaniji, ko je bila skupaj z možem kraljem Frederikom na kraljevi turneji po Avstraliji, kot so poročali tuji mediji, vključno z ABC News. Ta obisk je bil ključen in omogočil zadnji skupni čas. Iz družine so še sporočili, da bo zasebna spominska slovesnost potekala pozneje, s čimer bodo lahko v ožjem krogu počastili spomin na pokojnika.

Vir: townandcountrymag.com, abc.net.au

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kraljevo

To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete

