Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov

Čeprav je princesa Kate ena najbolj fotografiranih žensk na svetu, naj bi, po poračanju Cosmopolitana in The Royal Observerja, svojo telesno pripravljenost ohranjala predvsem z vsakodnevnim gibanjem, športom in preprostimi navadami, ki so dostopne skoraj vsakomur.

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Športnica že od mladih let

Kate je bila športno aktivna že v šolskih letih. Ukvarjala se je s hokejem, tenisom, tekom in številnimi drugimi športi, ljubezen do gibanja pa jo spremlja še danes. Številni kraljevi poznavalci poudarjajo, da telesna aktivnost zanjo ni obveznost, temveč način življenja. Namesto da bi iskala hitre rešitve, se osredotoča na redno gibanje skozi vse leto, ne glede na to, ali gre za šport, sprehod ali igro z otroki.

icon-expand Kate je v šolskih letih trenirala hokej. FOTO: Profimedia

Njena skrivnost? Gibanje skozi ves dan

Kate je sama razkrila, da velik del njene telesne aktivnosti predstavlja preprosto življenje z otroki. Ob nekem srečanju z angleškimi ragbisti je povedala, da pogosto telovadi kar skupaj z njimi. 'Tekanje za otroki' je opisala kot enega svojih glavnih načinov ohranjanja kondicije. Priznala je celo, da pred šolo včasih skače na trampolinu skupaj z otroki Georgeem, Charlotte in Louisom. Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da je za zdravje pomembna skupna količina gibanja čez dan, ne le ura vadbe v fitnesu. Kate je dober primer, kako lahko aktivnost vključimo v vsakdan namesto da jo rezerviramo zgolj za trening.

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Velika ljubiteljica teka

Med športi, ki jih princesa najpogosteje omenja, je tek. Po poročanju več britanskih medijev rada teče v naravi, pogosto zgodaj zjutraj, ko ima nekaj časa zase. Tek velja za eno najbolj učinkovitih oblik rekreacije. Raziskave ameriške klinike Mayo kažejo, da redna aerobna vadba izboljšuje zdravje srca, pomaga uravnavati telesno težo in zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni. Tudi zato ni presenetljivo, da ostaja tek ena ključnih sestavin njene rutine.

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Navdušena je nad tenisom

Kate je že večkrat govorila o svoji ljubezni do tenisa, pogosto pa jo lahko vidimo tudi na Wimbledonu, kjer ima uradno vlogo pokroviteljice turnirja. Šport naj bi igrala tudi v prostem času, včasih skupaj s princem Williamom. Tenis združuje kardio vadbo, koordinacijo, ravnotežje in moč, zato ga številni strokovnjaki uvrščajo med najbolj celovite rekreativne športe.

icon-expand Princesa Charlotte z mamo Kate Middleton na Wimbledonu. FOTO: Profimedia

Vadba za moč brez pretiravanja

Po navedbah kraljevih virov naj bi Kate doma izvajala tudi osnovne vaje za moč, pri katerih uporablja uteži, gimnastično žogo ter vaje z lastno telesno težo, kot so počepi in trebušnjaki. Njeni treningi naj bi pogosto vključevali tudi intervalno vadbo visoke intenzivnosti (HIIT), ki omogoča učinkovit trening v relativno kratkem času. Prav HIIT je v zadnjih letih postal priljubljen med ljudmi, ki nimajo veliko časa, saj lahko že 20 do 30 minut intenzivne vadbe prinese primerljive koristi kot precej daljši zmerni treningi.

icon-expand Kate zelo rada preživlja čas na prostem. FOTO: Profimedia

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Pomembno mesto ima tudi narava

Poznavalci kraljeve družine pogosto poudarjajo, da Kate zelo rada preživlja čas na prostem. Pogosti so pohodi, dolgi sprehodi in aktivnosti v naravi. Sama je v preteklosti večkrat izpostavila, da ji stik z naravo pomaga pri telesnem in duševnem počutju. Tudi raziskave kažejo, da gibanje v zelenem okolju zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje in spodbuja splošno dobro počutje.

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Kaj se lahko naučimo od Kate Middleton?

Najbolj zanimivo pri njenem pristopu je prav to, da ni zapleten. Namesto dragih članarin in ekstremnih programov stavi na nekaj preprostih načel:

- čim več vsakodnevnega gibanja,

- šport, v katerem uživa,

- redne aktivnosti na prostem,

- vaje za moč za ohranjanje mišične mase,

- aktivno preživljanje časa z družino. Morda prav zato njena rutina deluje tako prepričljivo. Ne temelji na popolnosti, temveč na navadah, ki jih je mogoče vzdrževati dolgoročno. In ravno to številni strokovnjaki označujejo kot najpomembnejši dejavnik za dobro telesno pripravljenost in zdravje.

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