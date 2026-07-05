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Kate Middleton in Andy Murray
Kraljevo

S kom se je princesa udeležila Wimbledona?

N. Č.
05. 07. 2026 04.00
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Princesa valižanska Kate Middleton se je udeležila Wimbledona, kjer je popoldne tekmo spremljala v družbi teniške legende Andyja Murrayja. Pozornosti ni ukradla zgolj zaradi zanimive družbe, temveč tudi s svojo brezhibno modno izbiro.

Princesa valižanska, Kate Middleton, je v četrtek, 2. julija 2026, poskrbela za veličastno vrnitev na zelenice All England Cluba, kjer tradicionalno poteka prestižno wimbledonsko teniško prvenstvo. Kot poroča revija People, je princesa svoj letošnji prvenec na turnirju obarvala v znamenje kraljevske modrine, s čimer je še enkrat potrdila svoj status neizpodbitne modne ikone. 

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Kate Middleton presenetila oboževalce

Kot poroča People, je Kate dan začela v znameniti vrsti The Queue, kjer se obiskovalci tradicionalno potegujejo za vstopnice za isti dan. Tam je presenetila navijače, ki so čakali že od zgodnjih jutranjih ur – z njimi se je pogovarjala, fotografirala in jih pozdravila z iskreno toplino, ki je zanjo značilna.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Še več: po poročanju istega vira je princesa celo prevzela vlogo prostovoljke. Pomagala je pri sprejemanju obiskovalcev, pregledovanju njihovih vstopnic in se pogovarjala s častnimi redarji (Honorary Stewards), ki skrbijo za red ob prihodu gostov. Njena prisotnost je bila tako sproščena in osebna, da so jo mnogi opisali kot "najbolj dostopno kraljevo gostjo dneva".

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S kom si je Kate Middleton ogledala tekmo?

Popoldne se je Kate usedla na tribuno, da bi si ob teniškem velikanu Andyju Murrayju ogledala tekmo. Zanimivo je, da sta si izbrala ogled dvoboja na igrišču številka ena, namesto da bi se odpravila na osrednje igrišče in naravnost v kraljevo ložo. Kate in sir Andy sta se namesto tega namestila na običajnih sedežih in spremljala obračun, v katerem se je Britanka Katie Swan pomerila z Američanko Madison Keys, piše revija Hello!. Na tekmi je Madison premagala Katie s 6:1, 6:4 in jo tako izločila iz tekmovanja.

Kate Middleton in Andy Murray
Kate Middleton in Andy MurrayFOTO: Profimedia

Kraljevska modrina, ki je navdušila

Kate Middleton je tudi tokrat dokazala, zakaj velja za eno najbolj občudovanih modnih ikon. Po poročanju britanskega Voguea je na četrti dan Wimbledona nosila osupljiv modri kostim iz lana, pod katerega se podpisuje modna oblikovalka Gabriela Hearst. Kostim v odtenku kraljevske modrine je kombinirala z belo rebrasto majico, kar je ustvarilo svež, poletni in izjemno eleganten videz.

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Vogue izpostavlja, da je Kate izbrala dvoredni suknjič in široke hlače, ki so se popolnoma prilegale vročemu vremenu, kateremu smo priča v zadnjih dneh. Svoj videz je dopolnila z čudovitimi uhani, lase pa je spela v čop. Njena modna izbira je bila tudi tokrat deležna številnih pohval, saj je Kate znova pokazala, kako mojstrsko združuje prefinjenost in udobje.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia

Največji teniški turnir Wimbledon bo letos potekal do 29. junija do 12. julija 2026. Na njem bo nastopil tudi srbski as Novak Đoković, ki bo lovil že svojo 25. lovoriko za grand slam in bi tako postal edini tenisač tako v moški kakor ženski konkurenci s tem dosežkom.

Novak Đoković na Wimbledonu

Wimbledon je že v polnem razmahu, Đoković pa že navdušuje na igrišču. Kljub intenzivnosti tekmovanja pa si je Đoković na znameniti zelenici Wimbledona vzel trenutek za humor. Potem ko je pobiralko žogic prosil za pomoč pri odstranjevanju etikete na majici, je teniški as mladenko prestrašil, češ da ga je urezala. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: people.com, vogue.co.uk, hellomagazine.com

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