Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači

Dogodek je potekal 21. aprila 2026 v Buckinghamski palači, kjer je kraljeva družina obeležila stoletnico rojstva pokojne kraljice Elizabete II. Med številnimi gosti je bil tudi Tony Gledhill, ki je Kate povedal, da mu je žena pred smrtjo naročila, naj se udeleži tega posebnega sprejema. Prav ta izpoved je sprožila čustven trenutek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in medijih.
Kate Middleton poskrbela za ganljiv trenutek
Kate Middleton je med srečanjem z Gledhillom pokazala svojo znano toplino in empatijo. Kot poroča People, sta si najprej izmenjala nekaj besed, pri čemer je Gledhill razložil, da je njegova žena pred smrtjo vztrajala, naj se udeleži dogodka v čast pokojni kraljici Elizabeti II. Kate ga je med pogovorom nežno prijela za roke, nato pa ga objela – kar je redka gesta v strogo protokolarnem okolju Buckinghamske palače.
Posnetek, ki ga je objavila kraljeva dopisnica Daily Maila Rebecca English, prikazuje, kako se Kate in Gledhill tesno objameta, medtem ko si izmenjata nekaj osebnih besed. Po poročanju The Mirror je bil Gledhill vidno ganjen, saj je bil dogodek zanj izpolnitev obljube, ki jo je dal svoji ženi.
Na posnetku lahko vidimo tudi, kako je Kate po objemu nežno preusmerila Gledhillove roke, ko so se po nesreči dotaknile njenega pasu – kar je storila izjemno elegantno in spoštljivo. Komentatorji na družbenih omrežjih so jo pohvalili za njeno prefinjeno reakcijo, ki je po njihovem mnenju pokazala, zakaj je pripravljena na vlogo prihodnje kraljice soproge.
Vir: dailymail.com, people.com, mirror.co.uk
