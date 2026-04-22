Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači

N. Č.
22. 04. 2026 12.36
Na uradnem sprejemu v Buckinghamski palači, posvečenem 100. obletnici rojstva kraljice Elizabete II., je Kate Middleton poskrbela za enega najbolj ganljivih trenutkov dogodka. Med srečanjem z gosti je pristopila k 88-letnemu Tonyju Gledhillu, nekdanjemu policistu in prejemniku odlikovanja George Cross, ki je na dogodek prišel iz posebnega razloga – da izpolni zadnjo željo svoje nedavno preminule žene.

Dogodek je potekal 21. aprila 2026 v Buckinghamski palači, kjer je kraljeva družina obeležila stoletnico rojstva pokojne kraljice Elizabete II. Med številnimi gosti je bil tudi Tony Gledhill, ki je Kate povedal, da mu je žena pred smrtjo naročila, naj se udeleži tega posebnega sprejema. Prav ta izpoved je sprožila čustven trenutek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in medijih.

Danes bi kraljica Elizabeta praznovala 100. rojstni dan
Preberi še
Danes bi kraljica Elizabeta praznovala 100. rojstni dan

Kate Middleton poskrbela za ganljiv trenutek

Kate Middleton je med srečanjem z Gledhillom pokazala svojo znano toplino in empatijo. Kot poroča People, sta si najprej izmenjala nekaj besed, pri čemer je Gledhill razložil, da je njegova žena pred smrtjo vztrajala, naj se udeleži dogodka v čast pokojni kraljici Elizabeti II. Kate ga je med pogovorom nežno prijela za roke, nato pa ga objela – kar je redka gesta v strogo protokolarnem okolju Buckinghamske palače.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Preberi še
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla

Posnetek, ki ga je objavila kraljeva dopisnica Daily Maila Rebecca English, prikazuje, kako se Kate in Gledhill tesno objameta, medtem ko si izmenjata nekaj osebnih besed. Po poročanju The Mirror je bil Gledhill vidno ganjen, saj je bil dogodek zanj izpolnitev obljube, ki jo je dal svoji ženi.

Zato se Kate in princ William nikoli ne držita za roke
Preberi še
Zato se Kate in princ William nikoli ne držita za roke

Na posnetku lahko vidimo tudi, kako je Kate po objemu nežno preusmerila Gledhillove roke, ko so se po nesreči dotaknile njenega pasu – kar je storila izjemno elegantno in spoštljivo. Komentatorji na družbenih omrežjih so jo pohvalili za njeno prefinjeno reakcijo, ki je po njihovem mnenju pokazala, zakaj je pripravljena na vlogo prihodnje kraljice soproge.

Vir: dailymail.com, people.com, mirror.co.uk

kate middleton kraljevo čustven trenutek ganljivo vodovec zadnja želja
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan

