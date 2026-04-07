Kate Middleton in princ George
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši

N. Č.
07. 04. 2026 04.00
0

Letošnja velikonočna maša v Windsorju je ponovno zbrala britansko kraljevo družino. Posebno pozornost sta pritegnili Kate Middleton in princesa Charlotte, katere slog in videz vse bolj spominjata na slog njene mame.

Kraljeva družina se je zbrala na tradicionalni velikonočni maši v kapeli sv. Jurija v Windsorju. Dogodka sta se udeležila kralj Karel in kraljica Camilla, pridružila pa sta se jima tudi princ William in Kate Middleton z njunimi tremi otroki: 12-letnim Georgeom, 10-letno Charlotte in 7-letnim Louisem.

Na slovesnosti sta bile seveda tudi kralj Karel in kraljica Camilla. FOTO: Profimedia
Na slovesnosti sta bile seveda tudi kralj Karel in kraljica Camilla. FOTO: Profimedia

Prisotnost princese Catherine je bila ključna, saj v zadnjih dveh letih ni mogla obiskati takšnih slovesnosti zaradi zdravljenja raka. Njena vrnitev služi kot pomemben znak, da je njeno zdravstveno stanje dobro in da lahko spet opravlja pomembne kraljeve dolžnosti, piše People. Zaradi princesine bolezni je družina tako leta 2024 kot leta 2025 praznike preživela skupaj na svojem posestvu v Norfolku.

Princ William in princesa Catherine z otroki. FOTO: Profimedia
Princ William in princesa Catherine z otroki.FOTO: Profimedia

Kraljeva družina je ponovno navdušila

Otroci so se obnašali v skladu s protokolom. Princ George in princ Louis sta uskladila svoja oblačila z očetom, medtem ko je princesa Charlotte izbrala formalnejšo opravo in se uskladila s Kate Middleton, poroča People.

Princesi sta ukradli vso pozornost

Pozornost javnosti je na letošnjem velikonočnem dogodku ponovno ukradla princesa Charlotte, saj je bila njena podobnost s princeso Kate Middleton očitnejša kot kdaj koli prej. Poleg deljenja iste oblike obraza in prepoznavnih oči, obe krasi tudi nežen nasmeh.

Ta podobnost pa se ne kaže zgolj v fizičnem videzu, ampak tudi v izrazih obraza in drži telesa. Majhne podrobnosti, od pogleda do subtilnih gest, ustvarjajo vtis, kot da gledamo 'mini različico' princese Kate.

Princ William in princesa Catherine z otroki na velikonočni maši. FOTO: Profimedia
Princ William in princesa Catherine z otroki na velikonočni maši.FOTO: Profimedia

Kaj se sicer trenutno dogaja v kraljevi družini?

V zadnjih nekaj dneh je sicer močno odmeval spor med kraljico Camillo in princem Williamom. Vse se trenutno vrti okoli kralja Karla in njegovega zdravja. Bolezen, ki je v zadnjih letih zaznamovala kraljevo družino, naj bi sicer okrepila vez med kraljem in princeso Kate Middleton, povzročila pa je razdor med nekaterimi drugimi člani družine, kot sta kraljica Camilla in William.

Po poročanju novičarskega portala Radar Online sta si princ William in kraljica Camilla 'v laseh', zaradi delovne obremenitve kralja Karla. William je namreč prepričan, da so nekatere obveznosti za njegovega očeta prenaporne, kraljica Camilla pa pogosto vztraja, da je pomembno, da se jih udeleži. Podrobnosti njunega prepira si lahko preberete TUKAJ!

Princ William in kralj Karel.
Princ William in kralj Karel.FOTO: Profimedia
Vir: radaronline.com, people.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
