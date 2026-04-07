Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši

Kraljeva družina se je zbrala na tradicionalni velikonočni maši v kapeli sv. Jurija v Windsorju. Dogodka sta se udeležila kralj Karel in kraljica Camilla, pridružila pa sta se jima tudi princ William in Kate Middleton z njunimi tremi otroki: 12-letnim Georgeom, 10-letno Charlotte in 7-letnim Louisem.
Prisotnost princese Catherine je bila ključna, saj v zadnjih dveh letih ni mogla obiskati takšnih slovesnosti zaradi zdravljenja raka. Njena vrnitev služi kot pomemben znak, da je njeno zdravstveno stanje dobro in da lahko spet opravlja pomembne kraljeve dolžnosti, piše People. Zaradi princesine bolezni je družina tako leta 2024 kot leta 2025 praznike preživela skupaj na svojem posestvu v Norfolku.
Kraljeva družina je ponovno navdušila
Otroci so se obnašali v skladu s protokolom. Princ George in princ Louis sta uskladila svoja oblačila z očetom, medtem ko je princesa Charlotte izbrala formalnejšo opravo in se uskladila s Kate Middleton, poroča People.
Princesi sta ukradli vso pozornost
Pozornost javnosti je na letošnjem velikonočnem dogodku ponovno ukradla princesa Charlotte, saj je bila njena podobnost s princeso Kate Middleton očitnejša kot kdaj koli prej. Poleg deljenja iste oblike obraza in prepoznavnih oči, obe krasi tudi nežen nasmeh.
Ta podobnost pa se ne kaže zgolj v fizičnem videzu, ampak tudi v izrazih obraza in drži telesa. Majhne podrobnosti, od pogleda do subtilnih gest, ustvarjajo vtis, kot da gledamo 'mini različico' princese Kate.
Kaj se sicer trenutno dogaja v kraljevi družini?
V zadnjih nekaj dneh je sicer močno odmeval spor med kraljico Camillo in princem Williamom. Vse se trenutno vrti okoli kralja Karla in njegovega zdravja. Bolezen, ki je v zadnjih letih zaznamovala kraljevo družino, naj bi sicer okrepila vez med kraljem in princeso Kate Middleton, povzročila pa je razdor med nekaterimi drugimi člani družine, kot sta kraljica Camilla in William.
Po poročanju novičarskega portala Radar Online sta si princ William in kraljica Camilla 'v laseh', zaradi delovne obremenitve kralja Karla. William je namreč prepričan, da so nekatere obveznosti za njegovega očeta prenaporne, kraljica Camilla pa pogosto vztraja, da je pomembno, da se jih udeleži.
Vir: radaronline.com, people.com
