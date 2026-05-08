Odkar je prebolela raka, tega še ni storila

Kensingtonska palača je potrdila, da bo princesa Kate odpotovala v Italijo na svoj prvi uradni čezmorski obisk, odkar je zaključila zdravljenje raka. Po poročanju NBC News bo obisk potekal v mestu Reggio Emilia, kjer se bo Kate posvetila področju zgodnjega otroštva, ki je že več let osrednja tema njenega javnega delovanja.

Prvi korak nazaj v mednarodne obveznosti

Po razkritju leta 2024, da je prestajala kemoterapijo zaradi neznane oblike raka, in potrditvi remisije v letu 2025, je princesa Kate postopoma zmanjševala svojo odsotnost z javnih dogodkov. NBC News navaja, da se je v tem času osredotočala na okrevanje in delo sprejemala "dan za dnem", zato do zdaj ni spremljala princa Williama na nobenem tujem obisku.

Obisk Italije tako predstavlja pomemben mejnik – ne le v njenem osebnem okrevanju, temveč tudi v ponovni vzpostavitvi njene vloge v mednarodnem prostoru.

Zakaj prav Reggio Emilia?

Dvodnevni obisk bo posvečen proučevanju pristopa Reggio Emilia, svetovno priznane pedagoške metode, ki otroka postavlja v središče učenja ter poudarja pomen odnosa, okolja in skupnosti. NBC News poroča, da je ta filozofija močno vplivala na številne izobraževalne ustanove po svetu, Kate pa želi spoznati njeno izvajanje iz prve roke. Kot je poudaril predstavnik Kensingtonske palače, se princesa "zelo veseli obiska Italije in priložnosti, da vidi, kako pristop Reggio Emilia združuje naravo in človeške odnose v podporo otrokovemu razvoju".

Nadaljevanje njenega dolgoletnega poslanstva

Kate je leta 2021 ustanovila Center Kraljeve ustanove za zgodnje otroštvo, ki združuje raziskave in strokovnjake s področja razvoja otrok. Ob napovedi obiska bo center izdal novo publikacijo Foundations for Life, v kateri princesa v spremni besedi poudarja pomen človeške povezanosti v času, ko je svet vse bolj "razdrobljen in digitalen".

Simbol novega poglavja

Obisk Reggio Emilie je več kot le delovni obisk – je simbol vrnitve princese Kate v mednarodno javnost po zahtevnem obdobju zdravljenja. NBC News poudarja, da je izbira Italije premišljena in neposredno povezana z njenimi ključnimi interesi ter vizijo za prihodnost centra za zgodnje otroštvo.

