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Kate Middleton
Kraljevo

Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede

N. Č.
10. 11. 2026 04.00
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Kate Middleton je na tradicionalni slovesnosti Remembrance Sunday znova pritegnila veliko pozornosti. Ne le zaradi svoje elegantne podobe, temveč tudi zaradi mesta, ki ga je zasedla ob kraljici Camili.

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Kate Middleton je ob koncu tedna znova dokazala, kako pomembno vlogo ima znotraj britanske kraljeve družine. Med tradicionalno spominsko slovesnostjo Remembrance Sunday v Londonu je namreč stala ob kraljici Camili, s svojo elegantno podobo pa pritegnila veliko pozornosti.

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V ospredju ob kraljici Camili

Na vsakoletni slovesnosti Remembrance Sunday se člani britanske kraljeve družine poklonijo vojakom in vsem, ki so izgubili življenje v vojnah, piše People. Medtem ko sta kralj Karel III. in princ William pri osrednjem spomeniku položila vence, je valižanska princesa slovesnost spremljala z balkona skupaj s kraljico Camilo, še dodajajo.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Prav njuna skupna prisotnost je pritegnila veliko zanimanja javnosti, saj velja za simbol njunega tesnega sodelovanja in pomembnega položaja, ki ga Kate Middleton zaseda v kraljevi družini, piše People.

Tradicija, ki je ne izpusti

Kate Middleton tega dogodka ni zamudila vse od poroke s princem Williamom leta 2011. Tudi v obdobju zdravstvenih težav in zdravljenja raka je ostala zvesta eni najpomembnejših tradicij britanske monarhije. "Biti višja članica kraljeve družine in opravljati te ceremonialne dolžnosti ji očitno veliko pomeni," je za People takrat dejala avtorica knjig o kraljevi družini Sally Bedell Smith.

Obe sta bili elegantni v črnini

Kot veleva tradicija, je princesa izbrala elegantno črno opravo, ki jo je dopolnila z rdečim makom. Ta je v Združenem kraljestvu simbol spomina na padle vojake in ga člani kraljeve družine vsako leto nosijo v tednih pred dnevom spomina, piše People.

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Prefinjen videz, klasičen klobuk in zadržana eleganca so poskrbeli, da je bila Kate znova ena najbolj fotografiranih udeleženk dogodka.

Kraljica Camilla in Kate Middleton
Kraljica Camilla in Kate MiddletonFOTO: Profimedia

Vse bolj pripravljena na svojo prihodnjo vlogo

Mnogi kraljevi poznavalci so opazili, da Kate Middleton v zadnjem obdobju vse pogosteje nastopa ob najvišjih predstavnikih monarhije. Njena vidna vloga ob kraljici Camili na enem najpomembnejših dogodkov v kraljevem koledarju je po mnenju številnih še en znak, da se princesa Walesa pripravlja na vse pomembnejše naloge, ki jo čakajo v prihodnosti, pravijo poznavalci.

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Vir: people.com

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