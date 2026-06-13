Kate Middleton prekršila svoje pravilo na kraljevi poroki

Princesa Kate Middleton je prekršila svoje glavno modno pravilo za gostje na porokah, ko se je pretekli konec tedna v Cotswoldsu udeležila poroke bratranca svojega moža, Petra Phillipsa . Namesto da bi ponovno oblekla eno izmed svojih številnih čudovitih oblek, ki smo jih že videli, se je Catherine odločila za povsem novo obleko in pokrivalo .

Revija People poroča, da je nosila kremno obleko znamke Roland Mouret , ki je poudarila njeno postavo. Njen videz je dopolnjevala z modnimi dodatki v bež barvi in bleščečimi uhani, kar je ustvarilo nevtralen, a hkrati zelo svež videz.

Odločitev za povsem novo obleko je bila presenetljiva, saj princesa ponavadi s ponovnim nošenjem oblačil na porokah zagotovi, da žarometi ostanejo uperjeni v nevesto in ženina , ne pa v njeno novo opravo.

Glavni razlog je v modnem bontonu in želji, da bi ostala v senci na poseben dan neveste. Revija People poroča, da je princesa Kate znana po tem, da tudi na sploh večkrat uporabi kose vrhunskih oblikovalcev, še posebej pa se rada drži tega pravila kot gostja na porokah.

Odličen primer je bila poroka vojvode in vojvodinje Susseške, kjer je Kate že tretjič oblekla isti McQueenov plašč. Tudi na poroki kronskega princa Huseina v Jordaniji so poznavalci opazili podoben vzorec. Vendar pa je po krajši odsotnosti z družabnega parketa v letu 2024, ko je zaradi zdravljenja zamudila poroko vojvode Westminsterskega, očitno nastopil čas za osvežitev, ki si jo princesa po napornem obdobju vsekakor zasluži, še poroča revija People.