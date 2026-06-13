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Kate Middleton
Kraljevo

Kate Middleton prekršila svoje pravilo na kraljevi poroki

N. Č.
13. 06. 2026 04.00
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Kate Middleton je za poroko Petra Phillipsa izbrala kremno obleko znamke Roland Mouret in unikaten klobuk.

Princesa Kate Middleton je prekršila svoje glavno modno pravilo za gostje na porokah, ko se je pretekli konec tedna v Cotswoldsu udeležila poroke bratranca svojega moža, Petra Phillipsa. Namesto da bi ponovno oblekla eno izmed svojih številnih čudovitih oblek, ki smo jih že videli, se je Catherine odločila za povsem novo obleko in pokrivalo.

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Kaj je na poroki Petra Phillipsa nosila Kate Middleton?

Revija People poroča, da je nosila kremno obleko znamke Roland Mouret, ki je poudarila njeno postavo. Njen videz je dopolnjevala z modnimi dodatki v bež barvi in bleščečimi uhani, kar je ustvarilo nevtralen, a hkrati zelo svež videz.

Kate Middleton v novi obleki.
Kate Middleton v novi obleki. FOTO: Profimedia

Zakaj je videz Kate Middleton presenetil oboževalce?

Odločitev za povsem novo obleko je bila presenetljiva, saj princesa ponavadi s ponovnim nošenjem oblačil na porokah zagotovi, da žarometi ostanejo uperjeni v nevesto in ženina, ne pa v njeno novo opravo.

Zakaj Kate sploh ima pravilo recikliranja na porokah?

Glavni razlog je v modnem bontonu in želji, da bi ostala v senci na poseben dan neveste. Revija People poroča, da je princesa Kate znana po tem, da tudi na sploh večkrat uporabi kose vrhunskih oblikovalcev, še posebej pa se rada drži tega pravila kot gostja na porokah.

Odličen primer je bila poroka vojvode in vojvodinje Susseške, kjer je Kate že tretjič oblekla isti McQueenov plašč. Tudi na poroki kronskega princa Huseina v Jordaniji so poznavalci opazili podoben vzorec. Vendar pa je po krajši odsotnosti z družabnega parketa v letu 2024, ko je zaradi zdravljenja zamudila poroko vojvode Westminsterskega, očitno nastopil čas za osvežitev, ki si jo princesa po napornem obdobju vsekakor zasluži, še poroča revija People.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia

Je Kate Middleton klobuk obrnila narobe?

Kate Middleton je svojo obleko popestrila s trikom, ki ga marsikatera modna navdušenka morda ne bi opazila na prvi pogled. Svoj klobuk s pentljo Jane Taylor London je namreč nosila narobe oziroma obrnjeno.

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Originalno je predvideno, da pentlja gleda naprej, princesa pa se je odločila, da bo krasila zadnji del njene glave. To je dalo klasičnemu videzu moderen zasuk, ki ga redko vidimo pri članih kraljeve družine. V kombinaciji z diamantnimi uhani in elegantno speto pričesko je bil končni učinek prefinjen in zelo šik.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia

Več o sami poroki in čudoviti obleki neveste pa si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: people.com

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