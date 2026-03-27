Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom

Kate Middleton je na slovesnosti v Canterburyju izbrala plašč z vzorcem, imenovanim "Prince of Wales". Ta modna izbira ni bila naključna, saj je bil plašč namenjen izkazovanju spoštovanja do naziva njenega moža, princa Williama, poroča Tportal. Princ William je imel na dogodku pomembno vlogo, saj je zastopal svojega očeta, kralja Charlesa.
Vzorec, imenovan "Prince of Wales", je klasičen karirasti motiv v sivih, črnih in belih tonih, ki ga najdemo tako v moški kot ženski modi. Kate ga je sicer že večkrat nosila, kar dokazuje njeno naklonjenost temu brezčasnemu dizajnu.
Kaj je nosila Kate Middleton?
Princesa Kate Middleton je izbrala eleganten plašč modne znamke Suzannah London, ki je izstopal zaradi klasičnega vzorca, ki ga imenujemo tudi "Prince of Wales". Plašč je bil modificiran tako, da je princesa odstranila pas za vezanje in dodala gumbe, ki so dodatno poudarili pas. To kaže na njeno prakso prilagajanja oblačil svojemu stilu in postavi. K plašču je Kate kombinirala slamnati klobuk, ki ga je ustvarila oblikovalka Juliette Botterill Millinery.
Ključni element oprave je bil prav ta vzorec na plašču, ki je bil skrbno premišljena modna gesta in simboličen poklon Williamovi tituli. S tem izborom je Kate jasno sporočila svojo podporo Williamu in njegovi vlogi na tej pomembni ceremoniji.
Za kakšen vzorec gre in od kod izvira?
Ta karirasti motiv je sestavljen iz sivih, črnih in belih linij, ki se prepletajo in tvorijo brezčasen vzorec. Je široko uporabljan tako v moški kot ženski modi in velja za simbol večne elegance, piše Tportal.
Ta znani vzorec izvira iz škotskega višavja in naj bi ga izumila gospodična Elizabeth MacDougall, piše Glenmuir. Vzorec je bil v škotskem registru registriran 1. januarja 1840, kar pomeni, da obstaja že skoraj 200 let. Za prvi porast priljubljenosti vzorca se lahko zahvalimo grofici Caroline of Seafield. Grofica, rojena na Novi Zelandiji, ga je izbrala, ko je iskala nekaj toplega in elegantnega za oblačenje svojega osebja na posestvu. Glen Check, kot so ga takrat imenovali, je bil narejen iz debele volne. Zaradi tega je bil popolna izbira za hladne škotske zime, še dodajajo.
Delavci na posestvu so dolga leta ponosno nosili ta vzorec, nato pa naj bi kralj Edvard VII., takrat valižanski princ, obiskal omenjeno posestvo, vzorec pa mu je bil tako zelo všeč, da ga je nosil tako pogosto, da je omenjeni karo vzorec s časom postal znan tudi pod imenom 'Prince of Wales'.
Vir: tportal.hr, glenmuir.com
