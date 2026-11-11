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Kate Middleton
Kraljevo

Po iskreni izpovedi o boju z rakom je Kate Middleton navdušila še s stajlingom

N. Č.
11. 11. 2026 18.51
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Po odmevni in iskreni izpovedi o okrevanju po raku je Kate Middleton ponovno stopila v središče pozornosti. Med obiskom bolnišnice Chase Community Hospital v angleškem Bordonu pa ni pritegnila le s svojim poslanstvom, temveč tudi z elegantno modno izbiro.

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Kate Middleton je v zadnjih dneh znova v središču pozornosti britanske in svetovne javnosti. Potem ko je v redkem in zelo osebnem intervjuju spregovorila o svoji izkušnji z rakom ter okrevanju, je valižanska princesa obiskala bolnišnico Chase Community Hospital v angleškem Bordonu, kjer je ponovno dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih članic britanske kraljeve družine.

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Elegantna kombinacija, ki ne gre iz mode

Za obisk je izbrala brezčasno kombinacijo sivega črtastega hlačnega kostima in bordo puli puloverja. Stajling je dopolnila z ujemajočimi modnimi dodatki v vinsko rdečem odtenku, ki so celotnemu videzu dodali pridih elegance in topline.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Posebno pozornost je pritegnil tudi rdeč mak na reverju suknjiča, ki je simbol spomina na padle vojake. Rdeč mak sta sicer Kate Middleton in kraljica Camilla nosili tudi ob spominski slovesnosti Remembrance Sunday. Več o tem pa si lahko preberete TUKAJ!

Modni poznavalci pogosto poudarjajo, da Kate Middleton prisega na klasične kroje in kakovostne kose, ki ostajajo aktualni več sezon. Tudi tokrat je dokazala, da za eleganten videz niso potrebni ekstravagantni modni eksperimenti.

Obisk, posvečen otrokom in družinam

Kot poročajo britanski mediji in Profimedia, namen obiska ni bil povezan z modo, temveč z delom organizacije Royal Foundation Centre for Early Childhood. Projekt se osredotoča na zgodnjo pomoč otrokom in družinam, ki potrebujejo dodatno podporo.

Med obiskom se je princesa srečala z zdravstvenimi delavci in družinami ter prisluhnila njihovim izkušnjam, piše WWD. Področje zgodnjega razvoja otrok ostaja ena izmed osrednjih tem njenega dolgoletnega dobrodelnega delovanja, še dodajajo.

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Iskreno o življenju po diagnozi raka

Pozornost javnosti pa je v zadnjih dneh pritegnil predvsem njen iskren intervju, v katerem je spregovorila o obdobju po diagnozi raka. Kot je poudarila za revijo Country Life, okrevanje ni preprosta ali linearna pot, temveč proces, ki prinaša vzpone in padce. "V bolnišnici so mi povedali, da moje okrevanje ne bo linearno," je dejala za omenjeno revijo.

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Princesa Kate Middleton je priznala, da se življenje po zdravljenju ne vrne takoj v ustaljene tirnice ter da številni bolniki tudi po koncu zdravljenja potrebujejo čas, da znova najdejo ravnovesje. Njene besede so odmevale po vsem svetu in spodbudile številne odzive ljudi, ki so se sami soočili z diagnozo raka ali jo doživeli v krogu svojih bližnjih.

Kraljica Camilla in Kate Middleton
Kraljica Camilla in Kate MiddletonFOTO: Profimedia

Več o tem, kaj je povedala v nedavnem intervjuju, pa si lahko preberete na 24ur.com.

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Viri: People, Kensington Palace, WWD, Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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