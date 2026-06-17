15 let po poroki: dragulj, ki ga Kate še vedno nosi s ponosom

Kate Middleton se je v gradu Windsor udeležila slovesnosti ob dnevu reda podvezice , kjer je zbrane presenetila z znanim kosom nakita. Čeprav se v javnosti redno pojavlja v novih modnih kombinacijah, so tokrat glavno besedo imeli njeni poročni uhani .

Po poročanju hrvaškega Tportala gre za nakit , ki ga je prvič nosila ob poroki s princem Williamom pred več kot desetletjem . Princesa se je odločila za varno in preverjeno eleganco, ki poudarja njeno vlogo v kraljevi družini, hkrati pa s seboj prinaša osebno zgodovino in dragocene družinske trenutke iz preteklosti.

Uhani so bili naročeni posebej za poročno slovesnost leta 2011 , izdelali pa so jih v delavnici Robinson Pelham , piše Tportal. Njihov dizajn je neposredna referenca na grb družine Middleton , saj vsebujejo simbola žira in hrastovega lista . Kot navaja Tportal , so to bili darovi njenih staršev.

Čeprav so ti diamanti v zadnjem času ostali večinoma varno shranjeni, jih je princesa občasno nosila na večjih dogodkih , denimo na velikonočni maši leta 2019 ali na lanskem vrtnem sprejemu v Buckinghamski palači. Gre za klasiko, ki se poda vsaki slovesni priložnosti.

Princesa Kate je za tokratno priložnost izbrala eno izmed najmočnejših barv sezone: masleno rumeno. Nosila je model modnega oblikovalca Patricka McDowella, ki je vključeval gumbe, prevlečene z isto tkanino, in nežen vzorec, piše Tportal. Da bi dosegla skladen videz, je dodala še pripadajoči klobuk, bež salonarje in torbico.

Speti lasje

Njena pričeska je bila premišljena – delno speti lasje so omogočili, da so diamantni uhani prišli povsem do izraza. To je praktičen primer, kako lahko barve, ki so trenutno v modi, prilagodimo strogim zahtevam uradnih prireditev brez izgube osebnega sloga.