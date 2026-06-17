15 let po poroki: dragulj, ki ga Kate še vedno nosi s ponosom

Kate Middleton se je v gradu Windsor udeležila slovesnosti ob dnevu reda podvezice, kjer je zbrane presenetila z znanim kosom nakita. Čeprav se v javnosti redno pojavlja v novih modnih kombinacijah, so tokrat glavno besedo imeli njeni poročni uhani.
Po poročanju hrvaškega Tportala gre za nakit, ki ga je prvič nosila ob poroki s princem Williamom pred več kot desetletjem. Princesa se je odločila za varno in preverjeno eleganco, ki poudarja njeno vlogo v kraljevi družini, hkrati pa s seboj prinaša osebno zgodovino in dragocene družinske trenutke iz preteklosti.
Vse o uhanih princese Kate Middleton
Uhani so bili naročeni posebej za poročno slovesnost leta 2011, izdelali pa so jih v delavnici Robinson Pelham, piše Tportal. Njihov dizajn je neposredna referenca na grb družine Middleton, saj vsebujejo simbola žira in hrastovega lista. Kot navaja Tportal, so to bili darovi njenih staršev.
Čeprav so ti diamanti v zadnjem času ostali večinoma varno shranjeni, jih je princesa občasno nosila na večjih dogodkih, denimo na velikonočni maši leta 2019 ali na lanskem vrtnem sprejemu v Buckinghamski palači. Gre za klasiko, ki se poda vsaki slovesni priložnosti.
Vse o videzu Kate Middleton
Princesa Kate je za tokratno priložnost izbrala eno izmed najmočnejših barv sezone: masleno rumeno. Nosila je model modnega oblikovalca Patricka McDowella, ki je vključeval gumbe, prevlečene z isto tkanino, in nežen vzorec, piše Tportal. Da bi dosegla skladen videz, je dodala še pripadajoči klobuk, bež salonarje in torbico.
Speti lasje
Njena pričeska je bila premišljena – delno speti lasje so omogočili, da so diamantni uhani prišli povsem do izraza. To je praktičen primer, kako lahko barve, ki so trenutno v modi, prilagodimo strogim zahtevam uradnih prireditev brez izgube osebnega sloga.
Vir: tportal.hr
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