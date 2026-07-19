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Kate Middleton
Kraljevo

Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa

N. Č.
19. 07. 2026 04.00
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Kate Middleton je kot valižanska princesa del strogega kraljevega protokola, ki določa vse od oblačenja do vedenja na javnih dogodkih. Čeprav se pogosto zdi sproščena in dostopna, je njena vsakdanjost prežeta s pravili, ki jih mora spoštovati zaradi svoje vloge v britanski monarhiji.

Uradni protokol oblačenja

Kate mora na javnih dogodkih slediti pravilom, ki jih narekuje kraljevi dreskod. Uradna stran The Royal Family navaja, da člani kraljeve družine na formalnih dogodkih upoštevajo tradicionalna pravila oblačenja, ki vključujejo dolžino kril, pokrivala ter izbiro barv.

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Po poročanju BBC in Town & Country Kate pogosto nosi pokrivala na dogodkih, kjer je to pričakovano, saj gre za del dolgoletne tradicije britanske aristokracije. Harper's Bazaar dodaja, da se izogiba preveč vpadljivim barvam in pretirano kratkim krojem, ker želi ohraniti dostojanstvo funkcije, ki jo predstavlja.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Pravila glede nakita in družinskih draguljev

Kate ne sme nositi katerega koli nakita po lastni izbiri. The Royal Family uradno potrjuje, da so številni dragulji del t. i. Royal Collection, ki se jih lahko nosi le ob določenih priložnostih in z dovoljenjem monarha. Revija People navaja, da Kate pogosto nosi tiaro Lover's Knot, ki je bila prej v lasti princese Diane, vendar jo lahko uporablja le na državnih banketih in uradnih sprejemih.

The Telegraph poroča, da so pravila glede tiar stroga: nosijo se izključno na večernih dogodkih po 18. uri in le ob formalnih priložnostih. Tiare se torej nikoli ne nosijo na dnevnih dogodkih in neformalnih prireditvah. To je staro aristokratsko pravilo, ki ga kraljeva družina še vedno spoštuje.

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Vedenje na javnih dogodkih

Kate mora na uradnih nastopih slediti protokolu, ki ga določa kraljeva hiša. BBC navaja, da člani kraljeve družine ne smejo podpisovati avtogramov, ker bi lahko podpis zlorabili. Po poročanju Insider se morajo izogibati političnim komentarjem in javnemu izražanju osebnih stališč, saj morajo ostati nevtralni. Town & Country dodaja, da Kate na dogodkih vedno hodi za višje rangiranimi člani družine, kar je del hierarhičnega reda, ki ga določa protokol.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia
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Pravila glede potovanj

Kate in princ William se morata držati tudi določenih varnostnih pravil glede potovanj. Monarh in njegov neposredni prestolonaslednik ne potujeta skupaj, kadar je to mogoče, zaradi varnostnih razlogov, piše BBC. Čeprav se to pravilo včasih prilagodi, ga kraljeva hiša še vedno upošteva pri večjih mednarodnih potovanjih.

Camilla, William in Kate Middleton
Camilla, William in Kate MiddletonFOTO: Profimedia
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Pravila glede fotografiranja in medijev

Po poročanju The Guardian in BBC Kate ne sme sama upravljati svojih družbenih omrežij – objave ureja uradna komunikacijska ekipa Kensingtonske palače. Insider navaja, da se mora izogibati selfijem z oboževalci, saj to ni del uradnega protokola, čeprav se v praksi včasih prijazno prilagodi situaciji.

Kate pogosto prekrši kakšno pravilo.
Kate pogosto prekrši kakšno pravilo.FOTO: Profimedia
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