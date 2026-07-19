Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa

Kate mora na javnih dogodkih slediti pravilom, ki jih narekuje kraljevi dreskod. Uradna stran The Royal Family navaja, da člani kraljeve družine na formalnih dogodkih upoštevajo tradicionalna pravila oblačenja , ki vključujejo dolžino kril, pokrivala ter izbiro barv.

Po poročanju BBC in Town & Country Kate pogosto nosi pokrivala na dogodkih, kjer je to pričakovano, saj gre za del dolgoletne tradicije britanske aristokracije. Harper's Bazaar dodaja, da se izogiba preveč vpadljivim barvam in pretirano kratkim krojem, ker želi ohraniti dostojanstvo funkcije, ki jo predstavlja.

Kate ne sme nositi katerega koli nakita po lastni izbiri. The Royal Family uradno potrjuje, da so številni dragulji del t. i. Royal Collection, ki se jih lahko nosi le ob določenih priložnostih in z dovoljenjem monarha. Revija People navaja, da Kate pogosto nosi tiaro Lover's Knot, ki je bila prej v lasti princese Diane, vendar jo lahko uporablja le na državnih banketih in uradnih sprejemih.

The Telegraph poroča, da so pravila glede tiar stroga: nosijo se izključno na večernih dogodkih po 18. uri in le ob formalnih priložnostih. Tiare se torej nikoli ne nosijo na dnevnih dogodkih in neformalnih prireditvah. To je staro aristokratsko pravilo, ki ga kraljeva družina še vedno spoštuje.