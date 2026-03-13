Zato so skrivali princesino nosečnost

Na sodišču v Londonu poteka tožba princa Harryja in drugih visokih osebnosti proti Associated Newspapers Limited (ANL) zaradi domnevnega nezakonitega pridobivanja informacij. Med pričanjem je novinarka Charlotte Griffiths iz Mail on Sunday zanikala uporabo zasebnih preiskovalcev ali vdora v telefone, poroča People.
Pomemben del njenega pričanja se je nanašal na nosečnost Kate Middleton s princem Georgeem leta 2012. Griffiths je izjavila, da je za nosečnost izvedela na zasebni družabni prireditvi, preden jo je Buckinghamska palača uradno potrdila. Kljub možnosti ekskluzivne novice, ki bi prehitela uradno objavo, se je odločila, da novice ne objavi, še dodaja People.
Kako je Charlotte Griffiths izvedela za princesino nosečnost?
Novinarka Charlotte Griffiths je potrdila, da je za nosečnost Kate Middleton izvedela na družabnem dogodku, na katerega sta bila povabljena tudi princ William in Kate Middleton. Na dogodku se je William pojavil sam in pojasnil, da je Kate prenašala hudo jutranjo slabost, po njenih navedbah piše People. Griffiths je takoj spoznala, da to pomeni nosečnost s prvim otrokom kraljevega para, kar bi bila izjemno velika novica. Namesto da bi novico posredovala svoji redakciji pri Mail on Sunday, se je Griffiths odločila, da jo obdrži zase, še dodajajo.
Po njenih besedah je bilo to storjeno z namenom ohranjanja prijateljskih odnosov in spoštovanja zasebne narave dogodka. Njen takratni urednik, Geordie Greig, je bil precej jezen, ko je pozneje izvedel, da je imela ekskluzivno informacijo, ki bi omogočila časopisu, da objavi novico pred uradno potrditvijo palače, je še pojasnila v omenjeni izjavi.
Palača je veselo novico potrdila 3. decembra 2012
Uradno sporočilo o nosečnosti Kate Middleton je Buckinghamska palača objavila v ponedeljek, 3. decembra 2012. Razlog za objavo je bil sprejem Kate v bolnišnico King Edward VII v Londonu zaradi hiperemeze gravidarum. Gre za redkejšo obliko slabosti in bruhanja v nosečnosti, ki prizadene od 0,3 do 2 % nosečnic in lahko povzroči dehidracijo, izgubo telesne teže in elektrolitsko neravnovesje, piše People. Vojvodinja je bila odpuščena iz bolnišnice po štirih dneh.
Vir: people.com
