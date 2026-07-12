Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo

Dobrodelna polo tekma DMMI Royal Charity Polo Cup, ki je potekala v Guards Polo Clubu v Angliji, je letos ponudila več kot le športno dogajanje. Medtem ko je princ William na igrišču aktivno zastopal svojo ekipo, je po koncu dogodka pozornost navzočih pritegnil prisrčen trenutek med njim in princeso Kate.
Po zahtevni tekmi je Kate Middleton svojega moža pričakala ob robu igrišča. Namesto zadržanega pozdrava, ki ga javnost pogosto pričakuje od članov britanske kraljeve družine, ga je objela in poljubila. Prizor je deloval povsem spontano in iskreno, kot da okoli njiju ne bi bilo ne fotografov ne številnih obiskovalcev.
Prikupen poljub Kate Middleton in princa Williama
Princesa Kate je za dogodek izbrala elegantno obleko modne hiše Temperley London, medtem ko je princ William po tekmi v sproščenem razpoloženju sprejemal čestitke in pozdrave. Ko sta se srečala, sta si izmenjala topel objem in nežen poljub, ki je hitro postal eden najbolj opaženih trenutkov dneva.
Mnogi so njuno gesto označili za prikupen dokaz trdne povezanosti in ljubezni. Med poljubom sta si izmenjala nasmehe in poglede, polne razumevanja, kar je pokazalo njuno bolj sproščeno in človeško plat. Takšni trenutki so v javnosti sicer redkejši, zato vedno pritegnejo veliko pozornosti in navdušenja.
Zakaj si v javnosti običajno ne izkazujeta nežnosti?
Čeprav člani kraljeve družine običajno v javnosti ne izkazujejo veliko telesne naklonjenosti, sta Kate Middleton in princ William že večkrat pokazala, da ob posebnih priložnostih ne skrivata medsebojne povezanosti. Tokrat sta s prisrčnim poljubom na dobrodelnem dogodku znova dokazala, da sta tudi po letih zakona še vedno zelo usklajen in zaljubljen par.
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