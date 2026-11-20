Kate Middleton je med tridnevnim uradnim obiskom Indije s princem Williamom ponovno pritegnila pozornost s svojo premišljeno garderobo. Za zadnji dan obiska, ko je kraljevi par obiskal šolo tradicionalnih obrti Chanakya School of Craft v Mumbaju, je valižanska princesa izbrala opazno rdečo obleko.
Rdeča obleka, ki vse pustila brez besed
Gre za kreacijo uveljavljene britanske modne oblikovalke Emilie Wickstead. Rdeča barva je v kraljevi garderobi pogosta izbira za pomembne dogodke, Kate pa jo je tokrat uporabila za ustvarjanje elegantnega in praktičnega dnevnega videza. Poleg same barve je bila ključna izbira klasičnega kroja in temnorjavih modnih dodatkov, s čimer je princesa pokazala, kako lahko močno barvo prilagodimo formalnim dnevnim obveznostim brez pretiravanja.
Videti je kot kostim, v resnici je obleka
Glavna značilnost te obleke je njen kroj, saj na prvi pogled deluje kot dvodelni komplet suknjiča in krila, čeprav gre dejansko za eno samo oblačilo. Zgornji del posnema kratek, oprijet suknjič in vključuje naslednje elemente: klasične reverje, kratke rokave, zapenjanje s tremi velikimi gumbi ter dva okrasna žepa. Spodnji rob tega zgornjega dela se rahlo razširi in lepo poudari pas. Spodnji del obleke sestavlja midi krilo A-kroja, ki sega do sredine meč in omogoča lahkotno gibanje. Takšen kroj je zelo praktična izbira za uradne dnevne dogodke, ker zagotavlja urejen videz kostima, hkrati pa nudi udobje enodelne obleke.
Kombinacija, ki jo bomo to sezono videvali vse pogosteje
Čeprav večina žensk rdečo obleko najraje kombinira s črnimi dodatki, se je Kate odločila za nekoliko drugačno rešitev. Izbrala je temnorjave modne dodatke, ki so celoten videz naredili mehkejši in bolj prefinjen.
Stajling je dopolnila s salonarji z odprto peto znamke Manolo Blahnik, strukturirano torbico britanske znamke DeMellier ter zlatim nakitom. Prav kombinacija rdeče in temno rjave je tista, ki jo modni poznavalci za letošnjo sezono pogosto omenjajo med najbolj elegantnimi barvnimi pari. Svoje dolge lase je princesa nosila spuščene v nežnih valovih, kar je še dodatno poudarilo sproščeno eleganco celotnega videza.
Za torbico se skriva posebna zgodba
Posebno pozornost je pritegnila tudi torbica znamke DeMellier. Ne gre zgolj za modni dodatek, temveč za kos s trajnostnim ozadjem, piše Tportal.Izdelana je iz inovativnega materiala, ustvarjenega v okviru projekta SurpRice, ki kot osnovno surovino uporablja riževo slamo, še dodajajo. Material po videzu spominja na pravo usnje, vendar nastane iz predelanih kmetijskih ostankov.
Tovrstna izbira se je lepo povezala tudi z namenom obiska šole Chanakya School of Craft v Mumbaju, kjer skrbijo za ohranjanje tradicionalnih indijskih tekstilnih in obrtniških tehnik.
Kaj sta William in Kate počela ob obisku?
Med obiskom sta princ William in Kate Middleton spoznala lokalne obrtnike, si ogledala njihove izdelke in se preizkusila v tradicionalnem tiskanju na svilo z lesenimi bloki. Princesa je prejela tudi ročno izdelano zapestnico, ki si jo je takoj nadela, s čimer je svojemu videzu dodala še osebno noto ter izrazila spoštovanje do lokalne obrti in tradicije, piše Tportal.
Vir: tportal.hr
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