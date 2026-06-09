Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila

Princesa Kate Middleton se je na poroki princa Williama bratranca, Petra Phillipsa, znova srečala s svojim bivšim fantom iz študentskih dni, Rupertom Finchem.
Rupert Finch in valižanska princesa Kate Middleton sta hodila skoraj eno leto leta 2001, ko sta se spoznala na škotski univerzi St. Andrews. Kate je bila takrat brucka, Rupert pa v zaključnem letniku prava. Čeprav se je njuna pot končala kmalu po tem, ko je spoznala princa Williama, sta ostala v tako dobrih odnosih.
Kdo je Rupert Finch?
Rupert Finch je bil princesin fant pred Williamom, ki si je ustvaril zavidljivo odvetniško kariero. Po končanem študiju prava v Guildfordu se je specializiral za delo s kemijskim, avtomobilskim in medicinskim sektorjem, poroča portal Tatler. Njegov uspeh sega tudi v svet luksuzne trgovine, kjer se posveča podjetjem z družbenim vplivom.
Čeprav sta s Kate hodila manj kot eno leto, je Finch v intervjuju za Town & Country leta 2006 povedal: "To ni nekaj, o čemer bi kdaj govoril. To je stvar med Kate in mano in bilo je že dolgo nazaj." O odnosu s Kate nikoli ni javno govoril, ohranjanje zasebnosti pa mu je omogočilo, da je ostal v dobrem odnosu s kraljevo družino, pred leti je bil celo povabljen na poroko Kate in Williama.
Kdo je njegova žena?
Povezava med Kate in Finchem ima še eno pomembno dimenzijo – modo. Princesa je znana podpornica etične modne znamke Beulah London, za katero stoji prav Lady Natasha Rufus Isaacs, Finchova žena. Ta blagovna znamka pomaga žrtvam trgovine z ljudmi in zagotavlja delovna mesta, kar je razlog, da jo poleg Kate obožujejo tudi druge plemiške dame, denimo vojvodinja Edinburška in princesa Beatrice.
Po navedbah revije Hello! sta se Rupert in Natasha leta 2013 poročila, slovesnosti pa sta se udeležila tudi princesa Eugenie in Cressida Bonas, kar kaže na to, da so Finchi sestavni del ožjega kraljevega kroga.
Srečala sta se na poroki Petra Phillipsa
Na junijski poroki Petra Phillipsa v Cotswoldu se je Kate Middleton po dolgih letih znova srečala s svojim bivšim fantom iz študentskih dni, Rupertom Finchem. To junijsko srečanje v Cotswoldu je tako le potrdilo, da sta ostala v dobrih odnosih tudi po razhodu.
Vir:Tatler, Town & Country, Hello!
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