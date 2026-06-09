Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila

Rupert Finch in valižanska princesa Kate Middleton sta hodila skoraj eno leto leta 2001, ko sta se spoznala na škotski univerzi St. Andrews. Kate je bila takrat brucka, Rupert pa v zaključnem letniku prava. Čeprav se je njuna pot končala kmalu po tem, ko je spoznala princa Williama , sta ostala v tako dobrih odnosih.

Rupert Finch je bil princesin fant pred Williamom, ki si je ustvaril zavidljivo odvetniško kariero. Po končanem študiju prava v Guildfordu se je specializiral za delo s kemijskim, avtomobilskim in medicinskim sektorjem, poroča portal Tatler. Njegov uspeh sega tudi v svet luksuzne trgovine, kjer se posveča podjetjem z družbenim vplivom.

Čeprav sta s Kate hodila manj kot eno leto, je Finch v intervjuju za Town & Country leta 2006 povedal: "To ni nekaj, o čemer bi kdaj govoril. To je stvar med Kate in mano in bilo je že dolgo nazaj." O odnosu s Kate nikoli ni javno govoril, ohranjanje zasebnosti pa mu je omogočilo, da je ostal v dobrem odnosu s kraljevo družino, pred leti je bil celo povabljen na poroko Kate in Williama.