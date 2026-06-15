Tako se je Kate Middleton poklonila princesi Diani

Kate Middleton se je letos na paradi Trooping the Colour pojavila v opravi, ki je bila skoraj identična tisti, ki jo je princesa Diana nosila pred več kot tremi desetletji. Govorimo o svetlo modri barvi in specifičnem kroju, ki sta bila značilna za leto 1987.
Valižanska princesa je izbrala stajling znamke Catherine Walker, dopolnila pa ga je z dodatki, kot so biserni uhani in klobuk znanega oblikovalca Philipa Treacyja, piše Tportal.
Videz, v katerem je navdušila Kate Middleton
Letošnji Trooping the Colour je ponovno izpostavil oblikovalko Catherine Walker, ki je bila najljubša izbira princese Diane. Kate je na omenjenem dogodku nosila svetlo moder plašč-obleko z belimi obrobami, kar je bila praktično kopija Dianinega videza iz leta 1987, piše Tportal.
Ali Kate Middleton kopira princeso Diano?
Strokovnjaki poudarjajo, da Kate modo uporablja premišljeno. Bethan Holt iz Telegrapha meni, da se Kate ne izogiba več primerjavam, ampak jih sprejema kot del svoje vloge znotraj britanskega dvora, pri čemer pa ne kopira, ampak adaptira stajlinge za današnji čas.
Ujemala se je tudi s preostalimi družinskimi člani
Princesa pa se je ujemala tudi z 12-letnim princem Georgeom, 11-letno princeso Charlotte in 8-letnim princem Louisom. Princ George in princ Louis sta oba nosila ujemajoče se svetlo modre kravate, princesa Charlotte pa je nosila belo obleko s trakom v laseh, poroča People.
Vir: tportal.hr, telegraph.co.uk, people.com
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