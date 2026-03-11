Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton

Princesa Kate Middleton je med obiskom mesta Leicester obiskala hindujski tempelj Shreeji Dham Haveli, kjer je sledila tamkajšnjim verskim običajem in se pred vstopom sezula. Kot poroča revija HELLO!, je 44-letna princesa ob prihodu snela svoje visoke pete znamke Gianvito Rossi iz rjavega semiša, saj pravila templja zahtevajo, da obiskovalci v sveti prostor vstopijo brez čevljev.

Čeprav je bila bosa, je nosila nevtralne najlonske nogavice , kar je bilo v skladu z njenim siceršnjim elegantnim in prefinjenim slogom.

Princesa Kate je čevlje sezula predvsem zaradi spoštovanja verskih pravil, ki veljajo v hindujskih templjih. Po poročanju revije HELLO! morajo vsi obiskovalci pred vstopom v tempelj Shreeji Dham Haveli sezuti obutev, saj velja, da se v sveti prostor vstopa bos. S tem dejanjem je princesa pokazala spoštovanje do lokalne skupnosti in njihovih verskih tradicij.

Član izvršnega odbora templja Mayur Kachela je poudaril, da je bil njen obisk za skupnost zelo pomemben. "Ta obisk pomeni veliko. Ne obstaja le ena vera, obstaja jih veliko. Zelo pomembno je, da nekdo s takšnim pomenom pride in poskuša razumeti, kaj počnemo tukaj," je povedal. Po poročanju revije HELLO! je Kate med obiskom izkazala veliko zanimanja za verske običaje in z veseljem sodelovala pri obredih ter pogovorih z lokalno skupnostjo.