Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Stopala Kate Middleton, o katerih govorijo vsi.
Kraljevo

Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton

N. Č.
11. 03. 2026 04.00
0

Kate Middleton je med obiskom hindujskega templja v Leicesterju kot znak spoštovanja snela visoke pete. Njena stopala so pritegnila veliko pozornosti in o njih zdaj govorijo vsi.

Princesa Kate Middleton je med obiskom mesta Leicester obiskala hindujski tempelj Shreeji Dham Haveli, kjer je sledila tamkajšnjim verskim običajem in se pred vstopom sezula. Kot poroča revija HELLO!, je 44-letna princesa ob prihodu snela svoje visoke pete znamke Gianvito Rossi iz rjavega semiša, saj pravila templja zahtevajo, da obiskovalci v sveti prostor vstopijo brez čevljev. 

Vsi se sprašujejo, kaj se dogaja z roko Donalda Trumpa
Preberi še
Vsi se sprašujejo, kaj se dogaja z roko Donalda Trumpa

Čeprav je bila bosa, je nosila nevtralne najlonske nogavice, kar je bilo v skladu z njenim siceršnjim elegantnim in prefinjenim slogom.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Zakaj je princesa Kate sezula visoke pete?

Princesa Kate je čevlje sezula predvsem zaradi spoštovanja verskih pravil, ki veljajo v hindujskih templjih. Po poročanju revije HELLO! morajo vsi obiskovalci pred vstopom v tempelj Shreeji Dham Haveli sezuti obutev, saj velja, da se v sveti prostor vstopa bos. S tem dejanjem je princesa pokazala spoštovanje do lokalne skupnosti in njihovih verskih tradicij.

Član izvršnega odbora templja Mayur Kachela je poudaril, da je bil njen obisk za skupnost zelo pomemben. "Ta obisk pomeni veliko. Ne obstaja le ena vera, obstaja jih veliko. Zelo pomembno je, da nekdo s takšnim pomenom pride in poskuša razumeti, kaj počnemo tukaj," je povedal. Po poročanju revije HELLO! je Kate med obiskom izkazala veliko zanimanja za verske običaje in z veseljem sodelovala pri obredih ter pogovorih z lokalno skupnostjo.

Od blondinke do rjavolaske: Princesina pričeska zmedla javnost
Preberi še
Od blondinke do rjavolaske: Princesina pričeska zmedla javnost

Zakaj so njena stopala pritegnila tako veliko pozornosti?

Dejstvo, da je princesa stopila v javnost brez čevljev, je pritegnilo veliko pozornosti predvsem zato, ker se to pri članih britanske kraljeve družine zgodi zelo redko. Kot poroča HELLO!, je Kate Middleton skoraj vedno videna v elegantnih čevljih in najlonskih nogavicah, saj naj bi bila to dolgoletna želja pokojne kraljice Elizabete II., ki je menila, da morajo kraljeve dame na formalnih dogodkih nositi nogavice.

Stopala Kate Middleton, o katerih govorijo vsi.
Stopala Kate Middleton, o katerih govorijo vsi.FOTO: Profimedia
Ta ikona danes praznuje 68. rojstni dan
Preberi še
Ta ikona danes praznuje 68. rojstni dan

Zato je bil prizor, ko je princesa snela visoke pete in stopila v tempelj, za mnoge nepričakovan. Kljub temu to ni bilo prvič, da je Kate kratek čas preživela bosa med kraljevimi dolžnostmi. Kot poroča HELLO!, je bila bosa že med obiskom muzeja Mahatme Gandija v Indiji in Butanu leta 2016, pa tudi leta 2012, ko je v Londonu sodila judo tekmo.

Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kate Middleton Hindujski tempelj Kraljeva družina bosa stopala kraljevo
Kraljevo

Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553