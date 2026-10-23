Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu

Princesa Kate Middleton je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk britanske kraljeve družine. Ob uradnem sprejemu omanskega sultana v Windsorju je navdušila v prefinjenem temno zelenem stajlingu, ki pa ni izstopal le zaradi brezhibne elegance. Posebno zgodbo je namreč nosil tudi eden od modnih dodatkov.

Britanska kraljeva družina je v Windsorju gostila omanskega sultana Haithama bin Tarika Al Saida . Za to priložnost je Kate Middleton izbrala temno zelen plašč oziroma obleko z izrazito poudarjenim pasom in strukturiranimi rameni, ki je delovala prefinjeno, klasično in kraljevsko.

Stajling je dopolnila z usklajenim pokrivalom v podobnem odtenku ter elegantno črno torbico. Temno zelena barva ni bila naključna izbira, saj je simbolično sovpadala z barvami omanske zastave in je tako predstavljala subtilen poklon pomembnim gostom.

Čeprav je bila njena oprava brezhibna kot celota, so modni poznavalci največ pozornosti namenili broški, ki jo je nosila pripeto na plašču. Gre za kos nakita z bogato zgodovino, ki ga člani britanske kraljeve družine pogosto izberejo ob pomembnih državnih obiskih in slovesnih dogodkih, piše Tportal.

Takšni detajli imajo v kraljevem protokolu pogosto poseben pomen. Ne služijo zgolj kot modni dodatek, temveč lahko predstavljajo poklon državi gostji, družinski dediščini ali pomembnim zgodovinskim vezem.