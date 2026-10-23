Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Kate Middleton in princ William
Kraljevo

Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu

N. Č.
23. 10. 2026 04.00
0

Kate Middleton je ob pomembnem državnem obisku v Windsorju znova dokazala, zakaj velja za eno največjih modnih ikon med članicami kraljevih družin.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Princesa Kate Middleton je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk britanske kraljeve družine. Ob uradnem sprejemu omanskega sultana v Windsorju je navdušila v prefinjenem temno zelenem stajlingu, ki pa ni izstopal le zaradi brezhibne elegance. Posebno zgodbo je namreč nosil tudi eden od modnih dodatkov.

Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo
Preberi še
Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo

Elegantna izbira za pomemben državni obisk

Britanska kraljeva družina je v Windsorju gostila omanskega sultana Haithama bin Tarika Al Saida. Za to priložnost je Kate Middleton izbrala temno zelen plašč oziroma obleko z izrazito poudarjenim pasom in strukturiranimi rameni, ki je delovala prefinjeno, klasično in kraljevsko.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Stajling je dopolnila z usklajenim pokrivalom v podobnem odtenku ter elegantno črno torbico. Temno zelena barva ni bila naključna izbira, saj je simbolično sovpadala z barvami omanske zastave in je tako predstavljala subtilen poklon pomembnim gostom.

Pozornost je pritegnila tudi broška

Čeprav je bila njena oprava brezhibna kot celota, so modni poznavalci največ pozornosti namenili broški, ki jo je nosila pripeto na plašču. Gre za kos nakita z bogato zgodovino, ki ga člani britanske kraljeve družine pogosto izberejo ob pomembnih državnih obiskih in slovesnih dogodkih, piše Tportal.

Takšni detajli imajo v kraljevem protokolu pogosto poseben pomen. Ne služijo zgolj kot modni dodatek, temveč lahko predstavljajo poklon državi gostji, družinski dediščini ali pomembnim zgodovinskim vezem.

Kate ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu

Valižanska princesa že vrsto let navdušuje z elegantnimi modnimi kombinacijami, v katerih združuje brezčasne kroje, umirjene barve in skrbno izbrane dodatke. Tudi tokrat ni posegla po ekstravaganci, temveč po videzu, ki je hkrati sodoben, prefinjen in primeren za uradni državni dogodek.

Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila
Preberi še
Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila

Prav zaradi takšnih stajlingov Kate Middleton pogosto velja za eno največjih modnih ikon med članicami evropskih kraljevih družin. Njene modne izbire redno navdihujejo ženske po vsem svetu, številni kosi, ki jih nosi, pa so po javnih nastopih pogosto razprodani v rekordnem času.

Kate Middleton in princ William
Kate Middleton in princ WilliamFOTO: Profimedia
Ganljiva gesta princa Williama, ki razkriva, zakaj je tako priljubljen
Preberi še
Ganljiva gesta princa Williama, ki razkriva, zakaj je tako priljubljen
Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

kate middleton zelena obleka zelen plašč kraljevo
Kraljevo

Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo

Zadovoljna.si Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Zadovoljna.si Valižanska princesa Kate Middleton blestela v elegantni obleki
Zadovoljna.si Kraljičina najljubša snaha zamenjala Kate Middleton
Zadovoljna.si Valižanska princesa blestela v prekrasni poletni obleki
Zadovoljna.si Kate Middleton navdušila, vsi so opazili ta detajl
24ur.com Kate Middleton nasmejala oboževalce in si prislužila naziv 'princesa podrsavanja'
Zadovoljna.si To je ena najlepših oblek iz omare Kate Middleton
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008