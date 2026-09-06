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Kate Middleton in princ George
Kraljevo

Vsi se sprašujejo, katero tiaro bo izbrala Kate Middleton

N. Č.
06. 09. 2026 04.00
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Kate Middleton se po poletnem premoru pripravlja na enega najpomembnejših kraljevih dogodkov jeseni. Oktobra bo skupaj s princem Williamom sodelovala pri državnem obisku omanskega sultana v Združenem kraljestvu, kraljevi navdušenci pa že ugibajo, katero tiaro bo princesa Walesa izbrala za to prestižno priložnost.

Po poletnem premoru se britanska kraljeva družina vrača k pomembnim uradnim obveznostim, med katerimi bo eden najbolj odmevnih dogodkov jeseni državni obisk omanskega sultana Haithama bin Tarika. Ta bo Združeno kraljestvo obiskal med 20. in 22. oktobrom, kar bo tudi prva uradna državna gostujoča delegacija nove kraljeve sezone, piše People.

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Kralj Karel III. in kraljica Camilla bosta sultana gostila v skladu z bogato kraljevo tradicijo, dogodek pa bo vključeval tudi razkošno državno večerjo, ki velja za enega najprestižnejših dogodkov na kraljevem koledarju.

Kralj Karel III. in Camilla
Kralj Karel III. in CamillaFOTO: Profimedia

V središču pozornosti bo znova Kate

Čeprav palača še ni razkrila vseh podrobnosti programa in sodelujočih članov kraljeve družine, britanski mediji pričakujejo, da bosta princ William in princesa Kate tudi tokrat odigrala vidno diplomatsko vlogo. V zadnjih letih sta namreč vse pomembnejša predstavnika prihodnosti britanske monarhije.

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Za številne kraljeve oboževalce pa je dogodek zanimiv predvsem zaradi Kate Middleton. Državne večerje namreč sodijo med redke priložnosti, ko članice kraljeve družine nosijo dragocene tiare, zato tovrstni nastopi vedno pritegnejo veliko pozornosti modnih navdušencev in svetovnih medijev.

Kate Middleton s tiaro princese Diane.
Kate Middleton s tiaro princese Diane.FOTO: Profimedia

Njeni nastopi vedno odmevajo

Kate je v zadnjih letih večkrat navdušila z izbiro zgodovinsko pomembnega nakita iz kraljeve zbirke. Njene pojavnosti na državnih večerjah pogosto veljajo za vrhunec kraljevskega modnega koledarja, fotografije pa hitro zaokrožijo po svetovnih medijih.

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Poznavalci kraljeve družine poudarjajo, da Kate danes ni zgolj modna ikona, ampak vse pomembnejša predstavnica monarhije. Ob državnih obiskih namreč pogosto sodeluje pri sprejemu pomembnih gostov in predstavlja kraljevo družino v najpomembnejših diplomatskih trenutkih.

Princ William in Kate Middleton
Princ William in Kate MiddletonFOTO: Profimedia
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Jesen bo v znamenju kraljevega blišča

Do oktobra je sicer še nekaj tednov, vendar je napoved dogodka že sprožila številne razprave med kraljevimi oboževalci. Največ zanimanja vzbuja vprašanje, katero izmed znamenitih tiar bo Kate izbrala tokrat, saj so njeni tovrstni stajlingi vedno med najbolj komentiranimi kraljevimi modnimi trenutki leta.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia
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Vir: People, Buckingham Palace

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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