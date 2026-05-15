Kate Middleton v Italiji prekršila protokol

Kate Middleton se je po dolgem času ponovno odpravila na uradni obisk v tujino, kar predstavlja pomemben mejnik v njeni kraljevi karieri. Potem ko je na začetku prejšnjega leta javnost obvestila o svojem bolezenskem stanju in pozneje o remisiji, je izbira italijanskega mesta Reggio Emilia za prvo postojanko jasen signal njenega aktivnega vračanja k nalogam.
Ob prihodu na glavni trg se je princesa srečala z množico podpornikov, kjer je pokazala visoko stopnjo dostopnosti, piše Net.hr. Po informacijah prič se je Kate aktivno udejstvovala v interakciji z javnostjo, kar vključuje tako neposredno komunikacijo kot izkazovanje naklonjenosti prek objemov, s čimer je pokazala svojo hvaležnost za podporo, ki jo je prejemala med zdravljenjem.
Princesa Kate prekršila kraljevi protokol
V mestu Reggio Emilia je princesa Kate pokazala, da so ji pravila vedenja manj pomembna od neposrednega stika z otroki. S tem ko je kleknila na tla, je porušila formalno bariero in se s šolarji pogovarjala na njim razumljiv način. Pri tem je uporabila italijanščino, čeprav je v preteklosti že večkrat odkrito dejala, da jezika ne obvlada najbolje, piše Net.hr.
Kot je znano iz njenih prejšnjih javnih nastopov, si želi, da bi njeni trije otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis, postali poligloti, saj sama meni, da ji manjka jezikovne samozavesti. Uporaba imena Catarina namesto uradne Catherine pa je med prisotnimi vzbudila val navdušenja in odobravanja zaradi njene prilagodljivosti lokalni kulturi, še dodajajo.
Vir: net.hr
