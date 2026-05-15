Kate Middleton v Italiji
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol

N. Č.
15. 05. 2026 04.00
2

Kate Middleton se je prvič po bolezni podala na službeno pot v tujino. V Italiji je obiskala prestolnico predšolske vzgoje in prejela pomembno mestno priznanje za svoje delo.

Kate Middleton se je po dolgem času ponovno odpravila na uradni obisk v tujino, kar predstavlja pomemben mejnik v njeni kraljevi karieri. Potem ko je na začetku prejšnjega leta javnost obvestila o svojem bolezenskem stanju in pozneje o remisiji, je izbira italijanskega mesta Reggio Emilia za prvo postojanko jasen signal njenega aktivnega vračanja k nalogam.

Odkar je prebolela raka, tega še ni storila
Odkar je prebolela raka, tega še ni storila

Ob prihodu na glavni trg se je princesa srečala z množico podpornikov, kjer je pokazala visoko stopnjo dostopnosti, piše Net.hr. Po informacijah prič se je Kate aktivno udejstvovala v interakciji z javnostjo, kar vključuje tako neposredno komunikacijo kot izkazovanje naklonjenosti prek objemov, s čimer je pokazala svojo hvaležnost za podporo, ki jo je prejemala med zdravljenjem.

Kate Middleton v Italiji prekršila kraljevi protokol.
FOTO: Profimedia
Zato so skrivali princesino nosečnost

Princesa Kate prekršila kraljevi protokol

V mestu Reggio Emilia je princesa Kate pokazala, da so ji pravila vedenja manj pomembna od neposrednega stika z otroki. S tem ko je kleknila na tla, je porušila formalno bariero in se s šolarji pogovarjala na njim razumljiv način. Pri tem je uporabila italijanščino, čeprav je v preteklosti že večkrat odkrito dejala, da jezika ne obvlada najbolje, piše Net.hr.

Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom

Kot je znano iz njenih prejšnjih javnih nastopov, si želi, da bi njeni trije otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis, postali poligloti, saj sama meni, da ji manjka jezikovne samozavesti. Uporaba imena Catarina namesto uradne Catherine pa je med prisotnimi vzbudila val navdušenja in odobravanja zaradi njene prilagodljivosti lokalni kulturi, še dodajajo.

Kate Middleton v Italiji
Kate Middleton v ItalijiFOTO: Profimedia
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kate Middleton Reggio Emilia Italija kraljevi protokol kraljeva družina kraljevo valižanska princesa kršitev
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123 15. 05. 2026 16.35
Meni gredo kar solze na oči....
mijam75 15. 05. 2026 09.39
Kate od vedno počepne k otrokom. Kraljevi protokol pač ni več tako strog, kot je bil pred 50 leti. Ko charles mrkne, pa se pričakujejo še večje spremembe, saj je william zelo naklonjen k posodobitvi.
